Теракт в Пакистане – погибли десять и пострадали более 30 человек

2025-09-30T15:16
2025-09-30T15:16
2025-09-30T15:16
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Не менее десяти человек погибли и более 30 ранены в результате взрыва бомбы на одной из улиц пакистанского города Кветта, пишет издание Dawn со ссылкой на министра здравоохранения Белуджистана Бахта Мухаммада Какара.Пострадавшие госпитализированы. Уточняется, что инцидент произошел вблизи штаб-квартиры Пограничного корпуса. Взорвалась движущаяся заминированная машина. Силовики оперативно ликвидировали четырех террористов. Президент Пакистана Асиф Али Зардари назвал взрыв "терактом смертника"."Президент решительно осудил теракт в Кветте, совершенный группировкой "Фитна-аль-Хаваридж"*, – говорится в заявлении канцелярии президента."Фитна-аль-Хаваридж"* – это термин, используемый Пакистаном для обозначения террористов, принадлежащих к запрещенному движению "Техрик-и-Талибан Пакистан"*.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Теракт на вокзале в Пакистане - погибли 24 человекаСША предложили помощь Пакистану в конфликте с ИндиейОбострение между Индией и Пакистаном – кому выгоден конфликт
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым.
Не менее десяти человек погибли и более 30 ранены в результате взрыва бомбы на одной из улиц пакистанского города Кветта, пишет издание Dawn
со ссылкой на министра здравоохранения Белуджистана Бахта Мухаммада Какара.
"В результате взрыва погибли десять человек, а тридцать два получили ранения", – цитирует издание министра.
Пострадавшие госпитализированы. Уточняется, что инцидент произошел вблизи штаб-квартиры Пограничного корпуса. Взорвалась движущаяся заминированная машина. Силовики оперативно ликвидировали четырех террористов. Президент Пакистана Асиф Али Зардари назвал взрыв "терактом смертника".
"Президент решительно осудил теракт в Кветте, совершенный группировкой "Фитна-аль-Хаваридж"*, – говорится в заявлении канцелярии президента.
"Фитна-аль-Хаваридж"* – это термин, используемый Пакистаном для обозначения террористов, принадлежащих к запрещенному движению "Техрик-и-Талибан Пакистан"*.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
