Теракт в Пакистане – погибли десять и пострадали более 30 человек
https://crimea.ria.ru/20250930/terakt-v-pakistane--pogibli-desyat-i-postradali-bolee-30-chelovek-1149851499.html
Теракт в Пакистане – погибли десять и пострадали более 30 человек
Теракт в Пакистане – погибли десять и пострадали более 30 человек - РИА Новости Крым, 30.09.2025
Теракт в Пакистане – погибли десять и пострадали более 30 человек
Не менее десяти человек погибли и более 30 ранены в результате взрыва бомбы на одной из улиц пакистанского города Кветта, пишет издание Dawn со ссылкой на... РИА Новости Крым, 30.09.2025
2025-09-30T15:16
2025-09-30T15:16
пакистан
теракт
взрыв
происшествия
новости
в мире
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1e/1149851360_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_613299dcc48880f43bde577d255573b3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Не менее десяти человек погибли и более 30 ранены в результате взрыва бомбы на одной из улиц пакистанского города Кветта, пишет издание Dawn со ссылкой на министра здравоохранения Белуджистана Бахта Мухаммада Какара.Пострадавшие госпитализированы. Уточняется, что инцидент произошел вблизи штаб-квартиры Пограничного корпуса. Взорвалась движущаяся заминированная машина. Силовики оперативно ликвидировали четырех террористов. Президент Пакистана Асиф Али Зардари назвал взрыв "терактом смертника"."Президент решительно осудил теракт в Кветте, совершенный группировкой "Фитна-аль-Хаваридж"*, – говорится в заявлении канцелярии президента."Фитна-аль-Хаваридж"* – это термин, используемый Пакистаном для обозначения террористов, принадлежащих к запрещенному движению "Техрик-и-Талибан Пакистан"*.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
пакистан
пакистан, теракт, взрыв, происшествия, новости, в мире
Теракт в Пакистане – погибли десять и пострадали более 30 человек

При взрыве бомбы в Пакистане погибли десять и ранены 30 человек

15:16 30.09.2025
 
© AP Photo Arshad ButtВ Пакистане взорвалось заминированное авто
В Пакистане взорвалось заминированное авто - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© AP Photo Arshad Butt
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Не менее десяти человек погибли и более 30 ранены в результате взрыва бомбы на одной из улиц пакистанского города Кветта, пишет издание Dawn со ссылкой на министра здравоохранения Белуджистана Бахта Мухаммада Какара.
"В результате взрыва погибли десять человек, а тридцать два получили ранения", – цитирует издание министра.
Пострадавшие госпитализированы. Уточняется, что инцидент произошел вблизи штаб-квартиры Пограничного корпуса. Взорвалась движущаяся заминированная машина. Силовики оперативно ликвидировали четырех террористов. Президент Пакистана Асиф Али Зардари назвал взрыв "терактом смертника".
"Президент решительно осудил теракт в Кветте, совершенный группировкой "Фитна-аль-Хаваридж"*, – говорится в заявлении канцелярии президента.
"Фитна-аль-Хаваридж"* – это термин, используемый Пакистаном для обозначения террористов, принадлежащих к запрещенному движению "Техрик-и-Талибан Пакистан"*.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
