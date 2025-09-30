https://crimea.ria.ru/20250930/terakt-v-pakistane--pogibli-desyat-i-postradali-bolee-30-chelovek-1149851499.html

Теракт в Пакистане – погибли десять и пострадали более 30 человек

Теракт в Пакистане – погибли десять и пострадали более 30 человек - РИА Новости Крым, 30.09.2025

Теракт в Пакистане – погибли десять и пострадали более 30 человек

Не менее десяти человек погибли и более 30 ранены в результате взрыва бомбы на одной из улиц пакистанского города Кветта, пишет издание Dawn со ссылкой на... РИА Новости Крым, 30.09.2025

2025-09-30T15:16

2025-09-30T15:16

2025-09-30T15:16

пакистан

теракт

взрыв

происшествия

новости

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1e/1149851360_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_613299dcc48880f43bde577d255573b3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Не менее десяти человек погибли и более 30 ранены в результате взрыва бомбы на одной из улиц пакистанского города Кветта, пишет издание Dawn со ссылкой на министра здравоохранения Белуджистана Бахта Мухаммада Какара.Пострадавшие госпитализированы. Уточняется, что инцидент произошел вблизи штаб-квартиры Пограничного корпуса. Взорвалась движущаяся заминированная машина. Силовики оперативно ликвидировали четырех террористов. Президент Пакистана Асиф Али Зардари назвал взрыв "терактом смертника"."Президент решительно осудил теракт в Кветте, совершенный группировкой "Фитна-аль-Хаваридж"*, – говорится в заявлении канцелярии президента."Фитна-аль-Хаваридж"* – это термин, используемый Пакистаном для обозначения террористов, принадлежащих к запрещенному движению "Техрик-и-Талибан Пакистан"*.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Теракт на вокзале в Пакистане - погибли 24 человекаСША предложили помощь Пакистану в конфликте с ИндиейОбострение между Индией и Пакистаном – кому выгоден конфликт

пакистан

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пакистан, теракт, взрыв, происшествия, новости, в мире