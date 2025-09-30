Рейтинг@Mail.ru
Средства ПВО сбили две украинские ракеты "Нептун" - РИА Новости Крым, 30.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250930/sredstva-pvo-sbili-dve-ukrainskie-rakety-neptun-1149847216.html
Средства ПВО сбили две украинские ракеты "Нептун"
Средства ПВО сбили две украинские ракеты "Нептун" - РИА Новости Крым, 30.09.2025
Средства ПВО сбили две украинские ракеты "Нептун"
Российские средства противовоздушной обороны сбили две ракеты большой дальности "Нептун" и 128 беспилотников самолетного типа ВСУ за минувшие сутки. Об этом... РИА Новости Крым, 30.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны сбили две ракеты большой дальности "Нептун" и 128 беспилотников самолетного типа ВСУ за минувшие сутки. Об этом сообщает Минобороны РФ.По данным ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 87 405 беспилотных летательных аппаратов, 631 зенитный ракетный комплекс, 25 304 танка и других боевых бронированных машин, 1 592 боевые машины реактивных систем залпового огня, 30 078 орудий полевой артиллерии и минометов, 42 941 единица специальной военной автомобильной техники."Нептун" – украинская дозвуковая противокорабельная крылатая ракета корабельного, воздушного и наземного базирования. Может достигать цели на расстоянии до 300 километров. Вес одной ракеты – 670 килограммов, масса осколочно-фугасной боевой части – 145 килограммов, скорость – 900 км/ч.
РИА Новости Крым
противокорабельная ракета "нептун", новости сво, министерство обороны рф, пво, вооруженные силы россии
Средства ПВО сбили две украинские ракеты "Нептун"

Российские средства ПВО сбили две украинские ракеты "Нептун" и 128 беспилотников за сутки

12:43 30.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны сбили две ракеты большой дальности "Нептун" и 128 беспилотников самолетного типа ВСУ за минувшие сутки. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 128 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 87 405 беспилотных летательных аппаратов, 631 зенитный ракетный комплекс, 25 304 танка и других боевых бронированных машин, 1 592 боевые машины реактивных систем залпового огня, 30 078 орудий полевой артиллерии и минометов, 42 941 единица специальной военной автомобильной техники.
"Нептун" – украинская дозвуковая противокорабельная крылатая ракета корабельного, воздушного и наземного базирования. Может достигать цели на расстоянии до 300 километров. Вес одной ракеты – 670 килограммов, масса осколочно-фугасной боевой части – 145 килограммов, скорость – 900 км/ч.
Противокорабельная ракета "Нептун"Новости СВОМинистерство обороны РФПВОВооруженные силы России
 
