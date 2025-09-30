https://crimea.ria.ru/20250930/sredstva-pvo-sbili-dve-ukrainskie-rakety-neptun-1149847216.html

Средства ПВО сбили две украинские ракеты "Нептун"

Средства ПВО сбили две украинские ракеты "Нептун" - РИА Новости Крым, 30.09.2025

Средства ПВО сбили две украинские ракеты "Нептун"

Российские средства противовоздушной обороны сбили две ракеты большой дальности "Нептун" и 128 беспилотников самолетного типа ВСУ за минувшие сутки. Об этом... РИА Новости Крым, 30.09.2025

2025-09-30T12:43

2025-09-30T12:43

2025-09-30T12:43

противокорабельная ракета "нептун"

новости сво

министерство обороны рф

пво

вооруженные силы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/01/1146872728_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cf85cbf16474ea24b6c0157bfb01321c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны сбили две ракеты большой дальности "Нептун" и 128 беспилотников самолетного типа ВСУ за минувшие сутки. Об этом сообщает Минобороны РФ.По данным ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 87 405 беспилотных летательных аппаратов, 631 зенитный ракетный комплекс, 25 304 танка и других боевых бронированных машин, 1 592 боевые машины реактивных систем залпового огня, 30 078 орудий полевой артиллерии и минометов, 42 941 единица специальной военной автомобильной техники."Нептун" – украинская дозвуковая противокорабельная крылатая ракета корабельного, воздушного и наземного базирования. Может достигать цели на расстоянии до 300 километров. Вес одной ракеты – 670 килограммов, масса осколочно-фугасной боевой части – 145 килограммов, скорость – 900 км/ч.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:12 беспилотников сбили над Крымом за четыре часа41 беспилотник сбили над Россией 11 беспилотников уничтожены над Крымом и Черным морем

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

противокорабельная ракета "нептун", новости сво, министерство обороны рф, пво, вооруженные силы россии