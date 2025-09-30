https://crimea.ria.ru/20250930/seriya-vzryvov-progremela-v-kharkove--1149855808.html

Серия взрывов прогремела в Харькове

Серия взрывов прогремела в Харькове

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В Харькове прогремело не меньше пяти взрывов, сообщает мэр города Игорь Терехов.По его словам, первый удар был нанесен по Киевскому району. Позже он сообщил еще о нескольких "прилетах" по городу.Взрывы прогремели также в Днепропетровске. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в регионе звучит воздушная тревога.Также воздушная тревога звучит в Полтавской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Средства ПВО сбили две украинские ракеты "Нептун"Новости СВО: что сейчас происходит на линии фронта в ДонбассеТрое детей погибли и 11 ранены при атаках ВСУ на регионы России за неделю

