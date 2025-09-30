Рейтинг@Mail.ru
Серия взрывов прогремела в Харькове - РИА Новости Крым, 30.09.2025
Серия взрывов прогремела в Харькове
Серия взрывов прогремела в Харькове - РИА Новости Крым, 30.09.2025
Серия взрывов прогремела в Харькове
В Харькове прогремело не меньше пяти взрывов, сообщает мэр города Игорь Терехов. РИА Новости Крым, 30.09.2025
2025-09-30T16:49
2025-09-30T16:45
украина
новости
взрыв
харьков
днепропетровская область
полтавская область
всу (вооруженные силы украины)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В Харькове прогремело не меньше пяти взрывов, сообщает мэр города Игорь Терехов.По его словам, первый удар был нанесен по Киевскому району. Позже он сообщил еще о нескольких "прилетах" по городу.Взрывы прогремели также в Днепропетровске. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в регионе звучит воздушная тревога.Также воздушная тревога звучит в Полтавской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
украина
харьков
днепропетровская область
полтавская область
РИА Новости Крым
украина, новости, взрыв, харьков, днепропетровская область, полтавская область, всу (вооруженные силы украины)
Серия взрывов прогремела в Харькове

В Харькове прогремела серия взрывов

16:49 30.09.2025
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные в Киеве
Украинские пожарные в Киеве
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В Харькове прогремело не меньше пяти взрывов, сообщает мэр города Игорь Терехов.
По его словам, первый удар был нанесен по Киевскому району. Позже он сообщил еще о нескольких "прилетах" по городу.
"Еще один прилет зафиксирован в городе. Предварительно, Киевский район", - написал он.
Взрывы прогремели также в Днепропетровске. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в регионе звучит воздушная тревога.

"В Днепропетровске слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинских СМИ.

Также воздушная тревога звучит в Полтавской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
