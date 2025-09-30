https://crimea.ria.ru/20250930/pozhar-na-neftebaze-v-feodosii-potushili-1149841427.html
Пожар на нефтебазе в Феодосии потушили
Пожар на нефтебазе в Феодосии потушили - РИА Новости Крым, 30.09.2025
Пожар на нефтебазе в Феодосии потушили
Пожар на территории Феодосийской нефтебазы ликвидирован. Об этом утром во вторник сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 30.09.2025
2025-09-30T08:15
2025-09-30T08:15
2025-09-30T08:15
пожар
происшествия
феодосия
пожар на нефтебазе в феодосии
гу мчс рф по республике крым
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132053270_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_7f095d81ca81d58ae8d6852d37e9d293.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Пожар на территории Феодосийской нефтебазы ликвидирован. Об этом утром во вторник сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Крыму.Пожар произошел на Феодосийской нефтебазе около 15 часов в понедельник из-за нарушения технологии сварочных работ. Сотрудников нефтебазы призвали покинуть опасную территорию. Как уточнял глава администрации города Владимир Ким, из-за нарушений технологии сварочных работ загорелась одна из трех пустых емкостей. Накануне вечером сообщалось о ликвидации открытого горения. Уточненная площадь пожара составила 638 кв.м.Пострадавших при пожаре нет. Феодосийская нефтебаза не задействована в цикле поставок ГСМ на крымские заправки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
феодосия
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132053270_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_ab348a4171f7414779ffb9e04b2f73f1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пожар, происшествия, феодосия, пожар на нефтебазе в феодосии, гу мчс рф по республике крым, новости крыма, крым
Пожар на нефтебазе в Феодосии потушили
Пожар на территории нефтебазы в Феодосии полностью потушили