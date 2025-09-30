https://crimea.ria.ru/20250930/posle-ataki-vsu-narusheno-elektrosnabzhenie-v-volgogradskoy-oblasti--1149840515.html
После атаки ВСУ нарушено электроснабжение в Волгоградской области
2025-09-30T07:02
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Три населенных пункта в Волгоградской области остались без электроснабжения в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров.По предварительной информации, повреждений строений и пострадавших нет.Также в результате падения обломков БПЛА на границе Волгограда произошли два крупных возгорания сухой растительности, их оперативно потушили.Несколькими днями ранее силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников на объекты топливно-энергетической инфраструктуры Волгоградской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
