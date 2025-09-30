https://crimea.ria.ru/20250930/posle-ataki-vsu-narusheno-elektrosnabzhenie-v-volgogradskoy-oblasti--1149840515.html

После атаки ВСУ нарушено электроснабжение в Волгоградской области

После атаки ВСУ нарушено электроснабжение в Волгоградской области - РИА Новости Крым, 30.09.2025

После атаки ВСУ нарушено электроснабжение в Волгоградской области

Три населенных пункта в Волгоградской области остались без электроснабжения в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Андрей... РИА Новости Крым, 30.09.2025

2025-09-30T07:02

2025-09-30T07:02

2025-09-30T07:02

волгоградская область

андрей бочаров

атаки всу

происшествия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/08/1121354037_0:63:1620:974_1920x0_80_0_0_8d33a1df41f44b3fddc3ca1b7add3021.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Три населенных пункта в Волгоградской области остались без электроснабжения в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров.По предварительной информации, повреждений строений и пострадавших нет.Также в результате падения обломков БПЛА на границе Волгограда произошли два крупных возгорания сухой растительности, их оперативно потушили.Несколькими днями ранее силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников на объекты топливно-энергетической инфраструктуры Волгоградской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

волгоградская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

волгоградская область, андрей бочаров, атаки всу, происшествия, новости