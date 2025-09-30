Рейтинг@Mail.ru
Подготовка США к войне и проверка сетей АЗС: главное за день - РИА Новости Крым, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250930/podgotovka-ssha-k-voyne-i-proverka-setey-azs-glavnoe-za-den-1149860830.html
Подготовка США к войне и проверка сетей АЗС: главное за день
Подготовка США к войне и проверка сетей АЗС: главное за день - РИА Новости Крым, 30.09.2025
Подготовка США к войне и проверка сетей АЗС: главное за день
Пентагон призвал США готовиться к войне, а президент Америки Дональд Трамп подтвердил переброску подлодок к берегам России. Из-за роста цен на бензин ФАС... РИА Новости Крым, 30.09.2025
2025-09-30T22:50
2025-09-30T22:50
главное за день
крым
сша
россия
в мире
бензин
топливо в крыму
безопасность
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/07/1122871475_0:170:1618:1080_1920x0_80_0_0_1c323c821b644f747228c02c7b2be8fb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Пентагон призвал США готовиться к войне, а президент Америки Дональд Трамп подтвердил переброску подлодок к берегам России. Из-за роста цен на бензин ФАС проверяет АЗС. В сентябре у берегов Крыма утонули восемь человек. В Крыму будут проверять систему оповещения с сиренами.О главных событиях и акцентах вторника – в подборке РИА Новости Крым.Пентагон готовит США к войнеРади "защиты мира" США должны быть готовы к войне, пацифизм опасен и наивен. Такое заявление во вторник сделал глава Пентагона Пит Хегсет на встрече с высокопоставленным военным в Куантико. Он заявил, что США нанесут сокрушительный удар тем, кто решит бросить им вызов, поскольку новой миссией Пентагона будет исключительно ведение боевых действий.При этом глава Белого дома Дональд Трамп подтвердил, что в целях предосторожности отправил к берегам России подводные лодки.ФАС проверяет заправки из-за роста цен на бензинПроверки сетей автозаправочных станций на фоне подорожания топлива проводит Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. Ведомство запрашивает у АЗС данные о ценообразовании и обеспеченности топливом.По результат анализа этой информации ФАС примет решение о наличии или отсутствии признаков нарушений антимонопольного законодательства.Провокация спецслужб Польши и Киева против РФВооруженную провокацию с использованием диверсионно-разведывательной группы готовят спецслужбы Украины и Польши. Операция направлена на то, чтобы обвинить Россию и Белоруссию в дестабилизации обстановки в Польше. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.Как отметили в ведомстве, киевский режим после организованных им провокаций с БПЛА в воздушном пространстве Польши и Румынии не оставляет попыток втянуть европейские страны НАТО в вооруженное противостояние с Москвой.В Крыму в штормящем море утонули 8 человекВ сентябре у берегов Крыма утонули восемь человек, сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам Республики Крым Главного управления МЧС России по Республике Крым Александр Зраенко.По его словам, причиной гибели стали попытки сделать фото на фоне волн на пирсах, ныряние в запрещенных и необследованных местах, а также чрезмерная уверенность в собственных силах.В Крыму проверят систему оповещения 1 октябряПлановую комплексную проверку системы оповещения с включением сирен проведут в Крыму 1 октября. Об этом предупредил министр чрезвычайных ситуаций республики Алексей Еременко.Сигнал оповещения будет повторятся три раза в течении дня, добавил министр ЧС республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250930/nato-zakupaet-u-ssha-oruzhie-dlya-ukrainy-po-polnoy-stoimosti--tramp-1149858784.html
https://crimea.ria.ru/20250930/gde-v-krymu-est-benzin-i-po-kakoy-tsene-1149849752.html
https://crimea.ria.ru/20250930/kurs-na-otdelenie-ot-rossii--v-zaporozhskoy-oblasti-oprovergli-dipfeyk-1149857590.html
https://crimea.ria.ru/20250930/smotritel-organov-iz-yalty-pomogaet-zvuchat-golosam-angelov-1149308175.html
https://crimea.ria.ru/20250930/vaktsinatsiya-ot-grippa-v-krymu-gde-mozhno-sdelat-privivku-1149844476.html
крым
сша
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/07/1122871475_23:0:1463:1080_1920x0_80_0_0_1e5730621f902c062bfb9088c869e9ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, крым, сша, россия, в мире, бензин, топливо в крыму, безопасность, новости
Подготовка США к войне и проверка сетей АЗС: главное за день

Призыв Пентагона готовиться к войне и проверка цен на АЗС – главное за день

22:50 30.09.2025
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичАЗС
АЗС - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Пентагон призвал США готовиться к войне, а президент Америки Дональд Трамп подтвердил переброску подлодок к берегам России. Из-за роста цен на бензин ФАС проверяет АЗС. В сентябре у берегов Крыма утонули восемь человек. В Крыму будут проверять систему оповещения с сиренами.
О главных событиях и акцентах вторника – в подборке РИА Новости Крым.

Пентагон готовит США к войне

Ради "защиты мира" США должны быть готовы к войне, пацифизм опасен и наивен. Такое заявление во вторник сделал глава Пентагона Пит Хегсет на встрече с высокопоставленным военным в Куантико. Он заявил, что США нанесут сокрушительный удар тем, кто решит бросить им вызов, поскольку новой миссией Пентагона будет исключительно ведение боевых действий.
При этом глава Белого дома Дональд Трамп подтвердил, что в целях предосторожности отправил к берегам России подводные лодки.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Вчера, 18:49
НАТО закупает у США оружие для Украины по полной стоимости – Трамп

ФАС проверяет заправки из-за роста цен на бензин

Проверки сетей автозаправочных станций на фоне подорожания топлива проводит Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. Ведомство запрашивает у АЗС данные о ценообразовании и обеспеченности топливом.
По результат анализа этой информации ФАС примет решение о наличии или отсутствии признаков нарушений антимонопольного законодательства.
Бензовоз - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Вчера, 13:52
Где в Крыму есть бензин и по какой цене

Провокация спецслужб Польши и Киева против РФ

Вооруженную провокацию с использованием диверсионно-разведывательной группы готовят спецслужбы Украины и Польши. Операция направлена на то, чтобы обвинить Россию и Белоруссию в дестабилизации обстановки в Польше. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
"На этот раз интрига должна разворачиваться вокруг заброшенной на польскую территорию диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), якобы состоящей из военнослужащих спецподразделений России и Белоруссии", – сказано в сообщении.
Как отметили в ведомстве, киевский режим после организованных им провокаций с БПЛА в воздушном пространстве Польши и Румынии не оставляет попыток втянуть европейские страны НАТО в вооруженное противостояние с Москвой.
Фейк
Вчера, 17:53
"Курс на отделение от России" – в Запорожской области опровергли дипфейк

В Крыму в штормящем море утонули 8 человек

В сентябре у берегов Крыма утонули восемь человек, сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам Республики Крым Главного управления МЧС России по Республике Крым Александр Зраенко.
По его словам, причиной гибели стали попытки сделать фото на фоне волн на пирсах, ныряние в запрещенных и необследованных местах, а также чрезмерная уверенность в собственных силах.
"Люди повсеместно ныряют. Также не стоит выходить на гидротехнические сооружения, когда идет шторм ради красивых селфи-фотографий. У нас в текущем году два случая сноса с бун, один из которых был с летальным исходом, женщина утонула. Красивая фотография обошлась ценою в жизнь", – предупредил сотрудник МЧС.
Настройщик органа Антон Хромченко
Вчера, 19:19Проект о людях редких профессий "Штучная работа"
Смотритель органов из Ялты помогает звучать "голосам ангелов"

В Крыму проверят систему оповещения 1 октября

Плановую комплексную проверку системы оповещения с включением сирен проведут в Крыму 1 октября. Об этом предупредил министр чрезвычайных ситуаций республики Алексей Еременко.
"С 10:00 до 16:00 по всей территории полуострова будет включена сирена с подачей сигнала "Внимание всем". Также произойдет замещение теле- и радиоканалов информационными сообщениями о проверке", – сказано в сообщении.
Сигнал оповещения будет повторятся три раза в течении дня, добавил министр ЧС республики.
Прививка от гриппа - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Вчера, 10:59
Вакцинация от гриппа в Крыму: где можно сделать прививку
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Главное за деньКрымСШАРоссияВ миреБензинТопливо в КрымуБезопасностьНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Холодный атмосферный фронт принесет в Крым дожди
00:00Какой сегодня праздник: 1 октября
23:22Разрушительное землетрясение произошло на Филиппинах - есть жертвы
22:50Подготовка США к войне и проверка сетей АЗС: главное за день
22:37Когда достроят канализационный коллектор в Балаклаве
22:20Ветеранам СВО в Севастополе помогают начать и развивать свой бизнес
22:08В Севастополе возобновили рейсы морского пассажирского транспорта
21:43В сентябре в штормящем море в Крыму утонули восемь человек
21:31В Севастополе закрыли рейд
21:03Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру вторника
20:51Из Крыма обратно в Африку: восемь нелегалов выдворили с полуострова
20:34В Алуште нашли опасные аттракционы
20:13Засентябрило: главные события месяца в фотоленте РИА Новости Крым
20:00"Народ голосовал против режима" – оппозиция не признала выборы в Молдавии
19:51В Севастополе появятся бесплатные нотариусы
19:36Показали полуостров в миниатюре: как прошли Дни Крыма в Белоруссии
19:19Смотритель органов из Ялты помогает звучать "голосам ангелов"
19:01Молодежь на форуме "Истоки" создала ДНК для будущих инициатив в регионах
18:49НАТО закупает у США оружие для Украины по полной стоимости – Трамп
18:2647 свай на 300 метров: под Бахчисараем укрепили опасный склон дороги
Лента новостейМолния