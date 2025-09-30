https://crimea.ria.ru/20250930/podgotovka-ssha-k-voyne-i-proverka-setey-azs-glavnoe-za-den-1149860830.html

Подготовка США к войне и проверка сетей АЗС: главное за день

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Пентагон призвал США готовиться к войне, а президент Америки Дональд Трамп подтвердил переброску подлодок к берегам России. Из-за роста цен на бензин ФАС проверяет АЗС. В сентябре у берегов Крыма утонули восемь человек. В Крыму будут проверять систему оповещения с сиренами.О главных событиях и акцентах вторника – в подборке РИА Новости Крым.Пентагон готовит США к войнеРади "защиты мира" США должны быть готовы к войне, пацифизм опасен и наивен. Такое заявление во вторник сделал глава Пентагона Пит Хегсет на встрече с высокопоставленным военным в Куантико. Он заявил, что США нанесут сокрушительный удар тем, кто решит бросить им вызов, поскольку новой миссией Пентагона будет исключительно ведение боевых действий.При этом глава Белого дома Дональд Трамп подтвердил, что в целях предосторожности отправил к берегам России подводные лодки.ФАС проверяет заправки из-за роста цен на бензинПроверки сетей автозаправочных станций на фоне подорожания топлива проводит Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. Ведомство запрашивает у АЗС данные о ценообразовании и обеспеченности топливом.По результат анализа этой информации ФАС примет решение о наличии или отсутствии признаков нарушений антимонопольного законодательства.Провокация спецслужб Польши и Киева против РФВооруженную провокацию с использованием диверсионно-разведывательной группы готовят спецслужбы Украины и Польши. Операция направлена на то, чтобы обвинить Россию и Белоруссию в дестабилизации обстановки в Польше. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.Как отметили в ведомстве, киевский режим после организованных им провокаций с БПЛА в воздушном пространстве Польши и Румынии не оставляет попыток втянуть европейские страны НАТО в вооруженное противостояние с Москвой.В Крыму в штормящем море утонули 8 человекВ сентябре у берегов Крыма утонули восемь человек, сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам Республики Крым Главного управления МЧС России по Республике Крым Александр Зраенко.По его словам, причиной гибели стали попытки сделать фото на фоне волн на пирсах, ныряние в запрещенных и необследованных местах, а также чрезмерная уверенность в собственных силах.В Крыму проверят систему оповещения 1 октябряПлановую комплексную проверку системы оповещения с включением сирен проведут в Крыму 1 октября. Об этом предупредил министр чрезвычайных ситуаций республики Алексей Еременко.Сигнал оповещения будет повторятся три раза в течении дня, добавил министр ЧС республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

