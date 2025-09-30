Отравителю российских летчиков на Кубани дали пожизненный срок

Рейтинг@Mail.ru
https://crimea.ria.ru/20250930/otravitelyu-rossiyskikh-letchikov-na-kubani-dali-pozhiznennyy-srok-1149852654.html
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111799/30/1117993009_0:0:3282:1846_1920x0_80_0_0_cf24680a30c1a4ab081782416cb610f7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Готовивший теракт в отношении 77 выпускников военного училища Армавира уроженец Мелитополя приговорен к пожизненному лишению свободы по решению апелляционного суда. Об этом во вторник сообщили в прокуратуре Краснодарского края.О возбуждении уголовного дела в отношении 33-летнего уроженца Мелитополя по обвинению в совершении теракта СК РФ сообщил в октябре 2023 года. Весной 2025 года Южный окружной военный суд приговорил его к 27 годам лишения свободы. Позже прокуратура Краснодарского края несла представление об ужесточении наказания.20 октября 2023 года злоумышленник организовал доставку алкоголя и торта в ресторан, где проходил банкет по случаю выпуска курсантов-летчиков. Однако план не сработал. В ходе банкета выпускники и их гости не стали употреблять торт и алкоголь, так как у некоторых из них возникли различные подозрения. Экспертиза подтвердила, что спиртные напитки и торт были отравлены. Личность злоумышленника оперативно установили. Мужчина был задержан.Позже было установлено, что задержанный – член организованной группы из числа сотрудников государственных органов Украины. Он сам связался с представителем спецслужб Украины и изъявил желание оказывать содействие ВСУ. За убийство студентов-летчиков ему пообещали около 500 тысяч рублей и вылет в Турцию или Египет после выполнения задания.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
армавир, покушение, теракт, происшествия, приговор, правосудие, уголовный кодекс, новости, краснодарский край
16:11 30.09.2025
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в здании суда. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Готовивший теракт в отношении 77 выпускников военного училища Армавира уроженец Мелитополя приговорен к пожизненному лишению свободы по решению апелляционного суда. Об этом во вторник сообщили в прокуратуре Краснодарского края.
О возбуждении уголовного дела в отношении 33-летнего уроженца Мелитополя по обвинению в совершении теракта СК РФ сообщил в октябре 2023 года. Весной 2025 года Южный окружной военный суд приговорил его к 27 годам лишения свободы. Позже прокуратура Краснодарского края несла представление об ужесточении наказания.
"Суд апелляционной инстанции удовлетворил представление прокуратуры, изменил приговор и назначил осужденному наказание в виде пожизненного лишения свободы", – сказано в сообщении.
20 октября 2023 года злоумышленник организовал доставку алкоголя и торта в ресторан, где проходил банкет по случаю выпуска курсантов-летчиков. Однако план не сработал. В ходе банкета выпускники и их гости не стали употреблять торт и алкоголь, так как у некоторых из них возникли различные подозрения. Экспертиза подтвердила, что спиртные напитки и торт были отравлены. Личность злоумышленника оперативно установили. Мужчина был задержан.
Позже было установлено, что задержанный – член организованной группы из числа сотрудников государственных органов Украины. Он сам связался с представителем спецслужб Украины и изъявил желание оказывать содействие ВСУ. За убийство студентов-летчиков ему пообещали около 500 тысяч рублей и вылет в Турцию или Египет после выполнения задания.
АрмавирПокушениеТерактПроисшествияПриговорПравосудиеУголовный кодексНовостиКраснодарский край
 
