https://crimea.ria.ru/20250930/otravitelyu-rossiyskikh-letchikov-na-kubani-dali-pozhiznennyy-srok-1149852654.html

Отравителю российских летчиков на Кубани дали пожизненный срок

Отравителю российских летчиков на Кубани дали пожизненный срок - РИА Новости Крым, 30.09.2025

Отравителю российских летчиков на Кубани дали пожизненный срок

Готовивший теракт в отношении 77 выпускников военного училища Армавира уроженец Мелитополя приговорен к пожизненному лишению свободы по решению апелляционного... РИА Новости Крым, 30.09.2025

2025-09-30T16:11

2025-09-30T16:11

2025-09-30T16:11

армавир

покушение

теракт

происшествия

приговор

правосудие

уголовный кодекс

новости

краснодарский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111799/30/1117993009_0:0:3282:1846_1920x0_80_0_0_cf24680a30c1a4ab081782416cb610f7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Готовивший теракт в отношении 77 выпускников военного училища Армавира уроженец Мелитополя приговорен к пожизненному лишению свободы по решению апелляционного суда. Об этом во вторник сообщили в прокуратуре Краснодарского края.О возбуждении уголовного дела в отношении 33-летнего уроженца Мелитополя по обвинению в совершении теракта СК РФ сообщил в октябре 2023 года. Весной 2025 года Южный окружной военный суд приговорил его к 27 годам лишения свободы. Позже прокуратура Краснодарского края несла представление об ужесточении наказания.20 октября 2023 года злоумышленник организовал доставку алкоголя и торта в ресторан, где проходил банкет по случаю выпуска курсантов-летчиков. Однако план не сработал. В ходе банкета выпускники и их гости не стали употреблять торт и алкоголь, так как у некоторых из них возникли различные подозрения. Экспертиза подтвердила, что спиртные напитки и торт были отравлены. Личность злоумышленника оперативно установили. Мужчина был задержан.Позже было установлено, что задержанный – член организованной группы из числа сотрудников государственных органов Украины. Он сам связался с представителем спецслужб Украины и изъявил желание оказывать содействие ВСУ. За убийство студентов-летчиков ему пообещали около 500 тысяч рублей и вылет в Турцию или Египет после выполнения задания.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

армавир

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армавир, покушение, теракт, происшествия, приговор, правосудие, уголовный кодекс, новости, краснодарский край