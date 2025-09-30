Рейтинг@Mail.ru
Новости СВО: Украина несет потери на всех направлениях фронта
Новости СВО: Украина несет потери на всех направлениях фронта
Новости СВО: Украина несет потери на всех направлениях фронта
Новости СВО: Украина несет потери на всех направлениях фронта
Армия России продолжает наносить удары по позициям ВСУ на всех направлениях фронта. За сутки противник потерял около 1600 военнослужащих и больше сотни единиц...
2025-09-30T13:04
2025-09-30T13:12
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
группировка войск "днепр"
группировка войск "южная"
группировка войск "север"
группировка войск "восток"
группировка войск "запад"
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Армия России продолжает наносить удары по позициям ВСУ на всех направлениях фронта. За сутки противник потерял около 1600 военнослужащих и больше сотни единиц техники, сообщает Минобороны РФ.Группировка войск "Север" разбила формирования двух механизированных, егерской бригады, штурмового полка ВСУ и бригады территориальной обороны в районах Павловки, Врачино, Новой Сечи, Кондратовки и Андреевски Сумской области.На Харьковском направлении уничтожены силы мотопехотной бригады и бригады теробороны вблизи Волчанска и Бочково. Потери противника превысили 180 военнослужащих, одна боевая бронированная машина, 10 автомобилей, артиллерийское орудие и четыре склада боеприпасов.Группировка войск "Запад" освободила населенный пункт Кировск Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовых бригад и теробороны в районах Купянска, Петропавловки, Садового Харьковской области и Ямполя ДНР. Уничтожены свыше 250 боевиков Киева, танк, две боевые бронированные машины, 23 автомобиля и два орудия полевой артиллерии. Разбиты четыре станции радиоэлектронной борьбы и девять складов боеприпасов.Группировкой войск "Южная" под контроль взят населенный пункт Северск Малый в ДНР. Подразделения нанесли поражения формированиям бригад тербороны и механизированным. Бои проходят в районе Иванполья, Плещеевки, Александра-Калиново, Берестка и Степановки ДНР. Киев лишился до 245 военнослужащих, трех боевых бронированных машин, 13 автомобилей, восьми артиллерийских орудий, пяти складов боеприпасов и материальных средств.Группировка войск "Центр" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанося поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, десантно-штурмовой, штурмового полка и двух бригад нацгвардии около Белицкого, Анновки, Рубежного и Гришино в ДНР. Потери украинский войск составили до 540 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и самоходная артиллерийская установка.Группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника. Поражены формирования двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Алексеевки, Великомихайловки, Покровского Днепропетровской области и Горького Запорожской области. Ликвидированы свыше 320 военнослужащих противника, боевая бронированная машина, 12 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и станция РЭБ.Группировка войск "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах Малой Токмачки Запорожской области, Львово и Белозерки Херсонской области. Уничтожено до 65 военнослужащих, боевая бронированная машина, шесть автомобилей, семь станций радиоэлектронной борьбы и один склад боеприпасов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "днепр", группировка войск "южная", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "центр"
Новости СВО: Украина несет потери на всех направлениях фронта

За сутки армия России уничтожила 1600 солдат Киева и сотни единиц техники

13:04 30.09.2025 (обновлено: 13:12 30.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Армия России продолжает наносить удары по позициям ВСУ на всех направлениях фронта. За сутки противник потерял около 1600 военнослужащих и больше сотни единиц техники, сообщает Минобороны РФ.
Сводка Минобороны России из зоны СВО за 30 сентября 2025Сводка Минобороны России из зоны СВО за 30 сентября 2025
Группировка войск "Север" разбила формирования двух механизированных, егерской бригады, штурмового полка ВСУ и бригады территориальной обороны в районах Павловки, Врачино, Новой Сечи, Кондратовки и Андреевски Сумской области.
На Харьковском направлении уничтожены силы мотопехотной бригады и бригады теробороны вблизи Волчанска и Бочково. Потери противника превысили 180 военнослужащих, одна боевая бронированная машина, 10 автомобилей, артиллерийское орудие и четыре склада боеприпасов.
Группировка войск "Запад" освободила населенный пункт Кировск Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовых бригад и теробороны в районах Купянска, Петропавловки, Садового Харьковской области и Ямполя ДНР. Уничтожены свыше 250 боевиков Киева, танк, две боевые бронированные машины, 23 автомобиля и два орудия полевой артиллерии. Разбиты четыре станции радиоэлектронной борьбы и девять складов боеприпасов.
Группировкой войск "Южная" под контроль взят населенный пункт Северск Малый в ДНР. Подразделения нанесли поражения формированиям бригад тербороны и механизированным. Бои проходят в районе Иванполья, Плещеевки, Александра-Калиново, Берестка и Степановки ДНР. Киев лишился до 245 военнослужащих, трех боевых бронированных машин, 13 автомобилей, восьми артиллерийских орудий, пяти складов боеприпасов и материальных средств.
Группировка войск "Центр" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанося поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, десантно-штурмовой, штурмового полка и двух бригад нацгвардии около Белицкого, Анновки, Рубежного и Гришино в ДНР. Потери украинский войск составили до 540 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и самоходная артиллерийская установка.
Группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника. Поражены формирования двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Алексеевки, Великомихайловки, Покровского Днепропетровской области и Горького Запорожской области. Ликвидированы свыше 320 военнослужащих противника, боевая бронированная машина, 12 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и станция РЭБ.
Группировка войск "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах Малой Токмачки Запорожской области, Львово и Белозерки Херсонской области. Уничтожено до 65 военнослужащих, боевая бронированная машина, шесть автомобилей, семь станций радиоэлектронной борьбы и один склад боеприпасов.
