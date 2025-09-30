https://crimea.ria.ru/20250930/novosti-svo-armiya-vsu-terpit-poteri-na-vsekh-napravleniyakh-fronta-1149847723.html

Новости СВО: Украина несет потери на всех направлениях фронта

Армия России продолжает наносить удары по позициям ВСУ на всех направлениях фронта. За сутки противник потерял около 1600 военнослужащих и больше сотни единиц... РИА Новости Крым, 30.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Армия России продолжает наносить удары по позициям ВСУ на всех направлениях фронта. За сутки противник потерял около 1600 военнослужащих и больше сотни единиц техники, сообщает Минобороны РФ.Группировка войск "Север" разбила формирования двух механизированных, егерской бригады, штурмового полка ВСУ и бригады территориальной обороны в районах Павловки, Врачино, Новой Сечи, Кондратовки и Андреевски Сумской области.На Харьковском направлении уничтожены силы мотопехотной бригады и бригады теробороны вблизи Волчанска и Бочково. Потери противника превысили 180 военнослужащих, одна боевая бронированная машина, 10 автомобилей, артиллерийское орудие и четыре склада боеприпасов.Группировка войск "Запад" освободила населенный пункт Кировск Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовых бригад и теробороны в районах Купянска, Петропавловки, Садового Харьковской области и Ямполя ДНР. Уничтожены свыше 250 боевиков Киева, танк, две боевые бронированные машины, 23 автомобиля и два орудия полевой артиллерии. Разбиты четыре станции радиоэлектронной борьбы и девять складов боеприпасов.Группировкой войск "Южная" под контроль взят населенный пункт Северск Малый в ДНР. Подразделения нанесли поражения формированиям бригад тербороны и механизированным. Бои проходят в районе Иванполья, Плещеевки, Александра-Калиново, Берестка и Степановки ДНР. Киев лишился до 245 военнослужащих, трех боевых бронированных машин, 13 автомобилей, восьми артиллерийских орудий, пяти складов боеприпасов и материальных средств.Группировка войск "Центр" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанося поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, десантно-штурмовой, штурмового полка и двух бригад нацгвардии около Белицкого, Анновки, Рубежного и Гришино в ДНР. Потери украинский войск составили до 540 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и самоходная артиллерийская установка.Группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника. Поражены формирования двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Алексеевки, Великомихайловки, Покровского Днепропетровской области и Горького Запорожской области. Ликвидированы свыше 320 военнослужащих противника, боевая бронированная машина, 12 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и станция РЭБ.Группировка войск "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах Малой Токмачки Запорожской области, Львово и Белозерки Херсонской области. Уничтожено до 65 военнослужащих, боевая бронированная машина, шесть автомобилей, семь станций радиоэлектронной борьбы и один склад боеприпасов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Новости

