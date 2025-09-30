https://crimea.ria.ru/20250930/neprostye-vremena-razvozhaev-nazval-prioritetnuyu-zadachu-dlya-sevastopolya-1149845024.html
"Непростые времена": Развожаев назвал приоритетную задачу для Севастополя
"Непростые времена": Развожаев назвал приоритетную задачу для Севастополя - РИА Новости Крым, 30.09.2025
"Непростые времена": Развожаев назвал приоритетную задачу для Севастополя
Главной задачей властей Севастополя в нынешние "непростые времена" является создание и развитие эффективной экономической модели в городе. На ближайшую... РИА Новости Крым, 30.09.2025
2025-09-30T11:24
2025-09-30T11:24
2025-09-30T11:25
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Главной задачей властей Севастополя в нынешние "непростые времена" является создание и развитие эффективной экономической модели в городе. На ближайшую перспективу речь идет о балансировке бюджета для выполнения многих взятых на себя серьезных социальных обязательств, в том числе по поддержке участников СВО. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев, выступая на открытии первого заседания осенней сессии Законодательного собрания III созыва Севастополя.
"Непростые времена": Развожаев назвал приоритетную задачу для Севастополя
Севастополю нужна эффективная экономическая модель и сбалансированный бюджет – Развожаев
11:24 30.09.2025 (обновлено: 11:25 30.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Главной задачей властей Севастополя в нынешние "непростые времена" является создание и развитие эффективной экономической модели в городе. На ближайшую перспективу речь идет о балансировке бюджета для выполнения многих взятых на себя серьезных социальных обязательств, в том числе по поддержке участников СВО. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев, выступая на открытии первого заседания осенней сессии Законодательного собрания III созыва Севастополя.
Начиная свое выступление, губернатор поблагодарил депутатов за совместную работу и поддержку, отметив, что действовать единой командой для власти крайне важно в нынешние непростые времена.
"Время действительно сейчас непростое... Непростые будут впереди времена. Связано это, естественно, и с балансировкой бюджета. Сейчас у нас с вами предстоит большая совместная работа над следующим трехлетним бюджетом... Главная задача на предстоящий период – это развитие и создание эффективной экономической модели в городе", – сказал Развожаев.
По его словам, власти города сегодня должны стремиться максимально "сбалансировать бюджет "по доходам и расходам, несмотря на постоянный рост расходов", который наблюдался в течение последних пяти лет.
Губернатор подчеркнул, что несмотря на все сложности, позиция президента России Владимира Путина "всегда заключается в том, что поддерживать и Крым, и Севастополь", и программа социально-экономического развития обоих регионов финансируется в полном объеме, тем не менее городу пора выходить на самообеспечение.
"Мы к этой цели приблизились... За прошедший период около 70% расходов так называемого модельного бюджета наших обязательств мы покрываем на счет собственных доходов. Такого никогда раньше не было. И, конечно, нам нужно выйти в 100-процентное самообеспечение, не зависящее от федеральных дотаций. И дальше наращивать доходы, чтобы иметь еще и собственный бюджет развития", – указал Развожаев.
По словам главы города, "бюджет развития есть, но нужно распоряжаться им еще более эффективно".
"Я буду ставить задачу перед своей командой – это наращивание собственных доходов бюджета, повышение эффективности управления экономикой... Не за счет, конечно, никаких оптимизаций, сокращения. А наоборот, создания более адресной системы социальной поддержки, более качественной работы с оплатой труда бюджетников", – отметил он.
Также одним из важнейших аспектов было и остается выполнение текущих социальных обязательств перед семьями участников специальной военной операции и выполнение обязательств, которые город на себя взял, подчеркнул Развожаев.
"Это непростые обязательства, но в течение, думаю, ближайших трех лет мы должны найти источники финансирования и с ними справиться", – заявил губернатор.
В заключение Развожаев поделился ожиданиями того, что осенняя сессия будет "очень плодотворной".
"У нас, действительно, еще много проектов законов, которые мы совместно обсуждали, начиная от правил благоустройства и заканчивая запретом "наливаек" в домах первых этажей. Ну и, конечно, вопросы безопасности, как всегда, у нас тоже на первом месте", – резюмировал глава города.
