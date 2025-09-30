https://crimea.ria.ru/20250930/nato-zakupaet-u-ssha-oruzhie-dlya-ukrainy-po-polnoy-stoimosti--tramp-1149858784.html
НАТО закупает у США оружие для Украины по полной стоимости – Трамп
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Союзники США по НАТО закупают у Вашингтона вооружение для поставок Украине по полной стоимости. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, выступая перед высшим командным составом вооруженных сил США.Он также заявил, что еще год назад при его предшественнике Джо Байдене у США якобы "не было оружия", потому что страна "все отдала Украине".Президент США также выразил уверенность, что конфликт на Украине все же удастся урегулировать, но при этом "на удачу" постучал по деревянной трибуне.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"С позиции силы": Трамп заявил о необходимости встречи Путина с Зеленским Почему США заявили о передаче Киеву ракет Tomahawk В Кремле ответили на заявления о ракетах Tomahawk для Киева
