НАТО закупает у США оружие для Украины по полной стоимости – Трамп - РИА Новости Крым, 30.09.2025
НАТО закупает у США оружие для Украины по полной стоимости – Трамп
2025-09-30T18:49
2025-09-30T18:49
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Союзники США по НАТО закупают у Вашингтона вооружение для поставок Украине по полной стоимости. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, выступая перед высшим командным составом вооруженных сил США.Он также заявил, что еще год назад при его предшественнике Джо Байдене у США якобы "не было оружия", потому что страна "все отдала Украине".Президент США также выразил уверенность, что конфликт на Украине все же удастся урегулировать, но при этом "на удачу" постучал по деревянной трибуне.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
18:49 30.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Союзники США по НАТО закупают у Вашингтона вооружение для поставок Украине по полной стоимости. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, выступая перед высшим командным составом вооруженных сил США.

"Мы продаем наше военное снаряжение НАТО. НАТО платит нам за него и передает Украине или кому-то еще, но могут оставить его себе. Но мы в этом не участвуем… Они покупают, они покупают оборудование по полной цене, по справедливой цене", - цитирует Трампа РИА Новости.

Он также заявил, что еще год назад при его предшественнике Джо Байдене у США якобы "не было оружия", потому что страна "все отдала Украине".
Президент США также выразил уверенность, что конфликт на Украине все же удастся урегулировать, но при этом "на удачу" постучал по деревянной трибуне.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
