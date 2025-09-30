https://crimea.ria.ru/20250930/my-doma-istoricheskie-regiony-otmechayut-trekhletie-s-rossiey-1149843375.html

"Мы дома": исторические регионы отмечают трехлетие с Россией

"Мы дома": исторические регионы отмечают трехлетие с Россией - РИА Новости Крым, 30.09.2025

"Мы дома": исторические регионы отмечают трехлетие с Россией

Возвращение в состав России – судьбоносный выбор, повлиявший на жизни людей и давший толчок в развитии исторических регионов. Об этом в своем поздравлении ко... РИА Новости Крым, 30.09.2025

2025-09-30T10:34

2025-09-30T10:34

2025-09-30T11:00

новые регионы россии

праздники и памятные даты

россия

владимир сальдо

евгений балицкий

леонид пасечник

денис пушилин

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1e/1149843257_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8531464c09ac783f34e2291284949e0a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Возвращение в состав России – судьбоносный выбор, повлиявший на жизни людей и давший толчок в развитии исторических регионов. Об этом в своем поздравлении ко Дню воссоединения с РФ заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.По его словам, за последние годы регион сделал шаг вперед в развитии инфраструктуры и социальной сферы.В Запорожской области, как заявил ее губернатор Евгений Балицкий, жители ощущают, что их усилия и доверие не были напрасны. Регион активно включается в общероссийские проекты и получает поддержку по ключевым направлениям."Три года мы живем в справедливом обществе, к которому шли давно. И мы видим реальные результаты и достижения, которых добились благодаря решению нашего президента Владимира Владимировича Путина, благодаря правительству, которое нас всегда поддерживает, благодаря всем, кто уделил огромное внимание тому, чтобы Запорожская область сегодня была равная среди равных", – отметил он в поздравлении.Для Луганской Народной Республики этот день, по словам главы региона Леонида Пасечника, имеет особое значение: он олицетворяет стойкость, верность историческим корням и победу над трудностями. Он отметил, что именно вера в справедливость помогла жителям региона пережить тяжелые годы.В Донецкой Народной Республике также считают, что день воссоединения стал точкой отсчета для обновления и развития региона. По словам главы Дениса Пушилина, теперь Донбасс уверенно движется вперед вместе с Россией."Стойкость и решимость жителей Донбасса доказали: непоколебимый дух и любовь к Родине сильнее любых испытаний. Воссоединение с Россией открыло новую страницу в жизни нашего края: восстанавливаются города, строятся дороги, открываются школы и больницы, реализуются масштабные проекты в экономике и социальной сфере. Все это – результат единства жителей республики и братской поддержки со стороны всей России. Сегодня Донбасс – часть великого государства, где ценят труд, уважают традиции и чтят память о прошлом. Мы уверенно смотрим в будущее, зная: впереди – возрождение, процветание и новые победы!", – сказал он.Ранее президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам по случаю Дня воссоединения новых регионов с Россией.Глава Крыма Сергей Аксенов в своем поздравительном слове подчеркнул, что любовь к Отечеству – великое чувство, которое было, есть и будет основой нашего единства и нашей силы.На Украине 22 февраля 2014 года произошел государственный переворот. Верховная рада отстранила от власти президента Виктора Януковича, который был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. Исполняющим обязанности президента был назначен спикер парламента Александр Турчинов. Рада также изменила конституцию и назначила новые президентские выборы, которые впоследствии выиграл Петр Порошенко.Реакцией на переворот и приход к власти антироссийски настроенных оппозиционеров стали митинги в городах юга и юго-востока Украины в защиту русскоязычного населения, многие из которых проходили под российскими флагами. В Крыму и Севастополе митинги переросли в мощное пророссийское движение.16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум о статусе автономии, более 90% пришедших на участки высказались за вхождение республики в состав России.18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Крыма и образовании в составе РФ новых субъектов. Договор впоследствии был одобрен Госдумой и Советом Федерации.В сентябре 2022 года на территории Донецкой и Луганской народных республик, на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей прошли референдумы.На голосование был вынесен вопрос о вхождении регионов в состав Российской Федерации на правах субъектов РФ. В течение пяти дней жители голосовали за свое будущее, и подавляющее большинство высказались за воссоединение с РФ. Явка во всех четырех регионах значительно перекрыла необходимый 50-процентный уровень, а в ДНР и ЛНР превысила 90%, поэтому референдумы признаны состоявшимися.28 сентября 2022 года лидеры ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник, главы военно-гражданских администраций Запорожской и Херсонской областей Евгений Балицкий и Владимир Сальдо обратились к президенту России Владимиру Путину с предложением о принятии регионов в состав РФ в качестве новых субъектов.Историческое событие произошло 30 сентября 2022 года. В Георгиевском зале Кремля президент РФ Владимир Путин подписал договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и образовании новых субъектов Российской Федерации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трасса "Новороссия" продолжает расширяться до четырeх полосВоссоединение Донбасса и Новороссии с Россией: как это былоКрым поможет интеграции новых регионов в систему образования РФ

https://crimea.ria.ru/20250923/vossoedinenie-donbassa-i-novorossii-s-rossiey-kak-eto-bylo-1149659089.html

новые регионы россии

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новые регионы россии, праздники и памятные даты, россия, владимир сальдо, евгений балицкий, леонид пасечник, денис пушилин, новости