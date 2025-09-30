https://crimea.ria.ru/20250930/most-i-kanal-literaturnye-prorochestva-sergeeva-tsenskogo-o-kryme-1149568697.html

Мост и канал: литературные пророчества Сергеева-Ценского о Крыме

Мост и канал: литературные пророчества Сергеева-Ценского о Крыме - РИА Новости Крым, 30.09.2025

Мост и канал: литературные пророчества Сергеева-Ценского о Крыме

30.09.2025

2025-09-30T12:25

2025-09-30T12:25

2025-09-30T12:25

Сергею было 44 года, а Христине – 30. В революционное лихолетье она с девятилетней дочкой приехала в Алушту. Ребенку было нужно молоко. Корова была у Сергеева-Ценского. Так и познакомились два человека, которые стали крыльями друг для друга на протяжении 39 лет. Сам писатель Сергеев-Ценский говорил, что женитьба на Христине Михайловне – это величайшая удача, и называл ее соратником в борьбе за жизнь.А борьба была нешуточной. К 1919 году уже известный писатель мог бы создать увлекательный и горький роман о своей собственной судьбе.Тамбов, Москва, СевастопольРодом Сергеев-Ценский с берегов реки Цна в Тамбовской области (оттуда и псевдоним – Ценский: "Сергеевых много, а Ценский – один"). Отец – участник первой Обороны Севастополя."Когда его трехлетним спрашивали, какие города он знает, маленький Сережа говорил: "Тамбов, Москва, Севастополь", – рассказывает старший научный сотрудник дома-музея Сергеева-Ценского в Алуште Татьяна Куземская.Отец и мать умерли один за одним в течение года. Средств к существованию у 16-летнего парня не было. И он узнал, что на Украине, в городке Глухов, есть учительский институт, где принимают учиться на гособеспечение. Сергей продает отцовскую богатую библиотеку и едет в нынешнюю Сумскую область.После окончания училища с серебряной медалью успевает отслужить в армии прапорщиком, а уже затем приступает к педагогическим обязанностям. Учит многому: русская словесность и история, география и математика, физика и минералогия, анатомия, физиология человеческого тела, черчение, гимнастика – спектр обширен. И много ездит по России, Украине, Прибалтике, часто меняя школы и гимназии."У него были неординарные методы преподавания: Сергеев-Ценский мог ходить с учениками на природу и там рисовать, мог читать им классиков. Это было тогда категорически недопустимо, а учитель считался педагогическим вольнодумцем", – объясняет научный сотрудник.Первые литературные опыты Сергеева-Ценского, которые были опубликованы еще 1896 году: сказка "Коварный журавль", изданная в журнале "Читальня народной школы"."За нее он получил 16 рублей 50 копеек. В то время на 10 рублей можно было купить корову. Учитель гимназии получал 85 рублей", – рассказывает Куземская.С началом Русско-Японской войны писателя призвали в армию. На военной службе писатель и прапорщик 51-го Литовского полка стал свидетелем одной из трагедий Симферополя – еврейского погрома, в котором убитыми оказались 63 человека и более сотни были ранены. По этому факту прапорщик Сергеев выступил в суде с показаниями о бездействии полиции. Из армии пришлось уйти. Но в его жизни осталось литературное творчество. Печатаясь в различных периодических изданиях, он литературой зарабатывал на жизнь.Дом между двух стихийВ 1905 году он приезжает в Алушту, впервые видит море и решает, что его дом будет здесь. В Алуште писатель покупает у крымского татарина участок пустопорожней земли на Орлиной горе с видом на море."Почему именно Алушта? Потому что тут жил его приятель по Павлограду художник Михаил Сапожников, у которого рядом была дача. Он мог помочь Сергею Николаевичу в быту", – объясняет наш экскурсовод.Здесь, в абсолютно провинциальной Алуште, на склоне горы с видом на море, на перекрестке моря и неба, он строит свой дом. Когда писателя спрашивали, зачем же он здесь поселился, он отвечал, что его зовет солнце и он не может не откликнуться на его призыв."Тут была абсолютная пустошь – ни света, ни воды, ни дорог. Дом писатель построил по собственному проекту за весну и лето", – говорит Татьяна Куземская.Первоначально каменный дом на склоне Орлиной горы состоял из трех комнат и веранды: "Мой кабинет, как келья схимника, врезан в скалу".Образная проза Сергеева-Ценского все же основана на реализме. И для того, чтобы написать о том или другом, он с головой окунается в жизнь своих героев, ездит по стране. Например, спускается в шахтерский забой на Донбассе.У него великолепная память, он почти не делает рабочих записей, но досконально вникает во все, о чем пишет. Шесть лет путешествий – Средняя Азия, Кавказ, Украина, Прибалтика, Россия…"Сергеев-Ценский встречается с людьми, слышит истории, записывает их. После посещения центральной части России выходит его повесть "Печаль полей". Ее читает Горький, по переписке завязывается дружба двух литераторов, которая продлится 18 лет до их первой встречи", – рассказывает экскурсовод.Не выбирая родинуХристина Михайловна закончила женское епархиальное училище, в нем готовили учителей начальной школы. Затем – Высшие женские курсы Герье в Москве, где получила диплом по специальности "Философия и филология". Учительствовала. Ее первого мужа – горного инженера – убили махновцы. Потеряв супруга, Христина Михайловна с дочерью едет в Крым к своей подруге Ольге Сапожниковой – супруге того самого Сапожникова, с которым был знаком и жил по соседству Сергеев-Ценский.Так, наверное, и должно было случиться, чтобы два человека, потерянные в вихре истории, встретились именно в трудное время Гражданской войны и подставили друг другу плечо. Когда в Крыму в 1920-1921 году начался голод, чтобы раздобыть продукты, Сергеев-Ценский пытается продать свой трехкомнатный дом на отшибе за четыре пуда муки. Ради спасения семьи он не чурается любой честной работы, даже заводит несколько коров, сам их пасет, торгует молоком.Беда за бедой приходят к Сергеевым-Ценским. В 1922 году от холеры умирает 11-летняя дочка Христины Михайловны Машенька. Ее хоронят в Алуште.У супругов была возможность уехать за рубеж, но они остались с Родиной: "Остаюсь в Алуште и буду писать что-нибудь бесконечное…"Сталин и ЦенскийВ 1928 году в Крым подлечить застарелый туберкулез приезжает Максим Горький. Писатели, у которых долгие годы была только эпистолярная дружба, наконец-то встречаются. При встрече Ценский жалуется своему авторитетному коллеге, что цензоры совсем не дают жизни."Неприятие пролетарской диктатуры искажает перспективу и парализует у писателя здоровое восприятие современности. С.-Ц. дает картины разрушения и гибели культуры. Временами С.-Ц. говорит совершенно контрреволюционным языком, скрытно, но злобно", – так о литературном творчестве алуштинца отзывались статьи в специальных изданиях.Горький дает дельный совет – переключиться на мемуаристику. Два автора вместе едут на Кавказ, а после из-под пера Ценского выходят литературные биографии Лермонтова, Пушкина и Гоголя.В 1934 году Сергеева-Ценского приняли в челны Союза писателей. Он приступает к одному из ярчайших эпопей своей жизни – "Севастопольской страде". Эта книга – визитная карточка автора, ее в вещмешках носили матросы и офицеры во время Великой Отечественной, в минуты затишья перечитывали ее страницы, герои "Страды" вдохновляли и вели их в бой.Непосредственному написанию романа предшествовала долгая подготовка. В доме-музее писателя одна стена от верха до низа занята полками с различными брошюрами, книгами и журналами по истории Крымской войны."Все это он по крохам выискивал в букинистических магазинах. Два с лишним года Ценский скупал и читал книги, делая в них пометы – читал, перерабатывал, составлял свою эпопею", – говорит Татьяна Куземская.Более 50 образов защитников Севастополя вырисованы в трехтомном романе. Среди них – Даша Севастопольская и матрос Кошка, Истомин и Лазарев…"На дворе 1939 год. Гитлер пришел к власти, начались военные действия в Европе. Сталин создает рабочую группу по поиску патриотических произведений. Главы романа печатаются в журналах. Сталин за ночь прочитал их и утром приказал издать книгу", – рассказывает экскурсовод о дальнейших событиях.В том же году за литературное творчество Сергеев-Ценский награжден орденом Знака почета. А в 1941 – Сталинской премией за "Севастопольскую страду". Это его настоящая охранная грамота от любой критики.Приравненное к штыку перо1941 год. Сергееву-Ценскому 66 лет, на фронт его не берут. Через газету "Красный Крым" он обращается к соотечественникам: "Я старый солдат. На мою родину напали враги, и я буду защищать ее с пером в руках, как защищал бы с винтовкой".Он отдает в фонд обороны легковой автомобиль, облигации, денежные средства. По настойчивой просьбе Союза писателей уезжает в эвакуацию в Алма-Аты. Его большая библиотека осталась в Алуште, и для него это большое волнение и утрата: "От меня осталась одна оболочка".В годы Великой Отечественной войны Сергеев-Ценский помогает фронту, трудясь в Совинмформбюро и различных периодических изданиях. Его пламенные статьи, как и "Севастопольская страда", вдохновляют фронтовиков на подвиг.А Крым тем временем находится в оккупации. В писательском доме хозяйничали немецкие и румынские солдаты. На солнечной веранде в видом на море они устроили конюшню, усадьба писателя становится отличным наблюдательным пунктом: она занимает стратегическое положение благодаря высоте и близости автодороги из Алушты в Ялту."Когда весной 1944 года писательской семье сообщили об освобождении Крыма и тут же предложили дачу в Подмосковье, Сергей Николаевич решительно отказался. Он вернулся домой и в течение двух лет восстанавливал свою усадьбу", – отмечает Татьяна Куземская.Литературные пророчестваСергеев-Ценский достроил еще несколько веранд и комнат, посадил вокруг дома 400 кипарисов, снова стал собирать библиотеку. И писать продолжение своей второй эпопеи "Преображение России". Над этим эпическим циклом он работал более сорока лет. В нем двенадцать романов, три повести и два этюда.Михаил Шолохов, прочитав один из романов "Преображения", шлет Ценскому телеграмму, в которой "преклоняет голову перед могучим талантом" писателя. Впоследствии именно Шолохов возглавил комиссию по увековечению литературного наследия алуштинского литератора.Сергеев-Ценский мечтал, чтобы и Крым преобразился. Он пишет очерки в периодику о строительстве Северо-Крымского канала, стихи о возведении Крымского моста. И эти его идеи стали пророческими....Мост будет!Мощно и красивоВзнесет он арки над проливом,И своенравная вода,Непокоренная борьбою,Еще услышит над собою,Как загрохочут поезда...Дом – в память потомкамВ браке общих детей у Сергея Николаевича и Христины Михайловны не было. Но супружеская чета взяла шефство над детским домом в Алуште."Провели в детский дом паровое отопление, подарили грузовой автомобиль, открыли швейный цех, чтобы дети выходили из детдома с профессией в руках, подарили киноустановку, сотнями килограммов посылали фрукты и овощи. А в честь своего 80-летия Сергей Николаевич всем 18-ти выпускникам вручил наручные часы", – описывает щедрость Сергеевых-Ценских сотрудница музея его имени.Лауреат Сталинской премии, академик АН СССР умер в Алуште на 84 году жизни в декабре 1958 года. По завещанию его похоронили недалеко от своего дома – с видом на море, более ста не повторяющихся описаний которого нашли в произведениях писателя литературоведы.Через несколько лет после его смерти, 6 мая 1962 года, Христина Михайловна совместно с Союзом писателей и Академией наук СССР открыли в писательском доме Государственный Алуштинский литературно-мемориальный музей Сергея Николаевича Сергеева-Ценского.Передав дом во владение государства, Сергеева-Ценская жила тут же, в нескольких комнатах, занималась издательской деятельностью, была первым экскурсоводом и главным хранителем музея. Она трагически погибла в Москве, поехав в столицу, чтобы договориться о переводе гонораров за издание книг своего супруга Алуштинскому детскому дому.Сергеев-Ценский человек был масштабный, считают все сотрудники его мемориального музея в Алуште. Многое из им написанного не издано до сих пор. Например, в фондах литературного музея в Алуште хранятся порядка тысячи стихотворений, из них 200 – для детей. В музее задумываются о том, чтобы опубликовать не увидевшее свет творческое наследие писателя. Там также вышли с инициативой на Союз писателей России: включить произведений Сергеева-Ценского в школьную общеобразовательную программу."Его книги являются прекрасным пособием для обучения подрастающего поколения. Он говорил, что героизм – это наш русский воздух. Он жил на переломе эпох, его отношение к историческим событиям рубежа веков противоречиво. Но Сергеев-Ценский хорошо осознавал, что Родина – это понятие большее, чем исторические явления", – уверена директор дома-музея Светлана Немирович.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

