Квоты для приема на работу участников СВО в Севастополе – закон принят

Депутаты Законодательного собрания Севастополя приняли сразу в двух чтениях законопроект, предусматривающий квотирование рабочих мест для трудоустройства... РИА Новости Крым, 30.09.2025

2025-09-30T12:07

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Депутаты Законодательного собрания Севастополя приняли сразу в двух чтениях законопроект, предусматривающий квотирование рабочих мест для трудоустройства участников специальной военной операции.Документ на голосование парламента представила и. о. директора департамента труда и социальной защиты населения Елена Сулягина.Он отметила, что он предусматривает внесение изменений в закон 2015 года "О квотировании и резервировании рабочих мест для инвалидов и граждан, особо нуждающихся в социальной защите"."Предусмотрено введение статьи 2.1 "Меры государственной поддержки в сфере занятости населения в отношении участников специальной военной операции", – уточнила Сулягина."Вносятся также технические правки. Теперь устанавливать квоты обязаны работодатели, численность работников предприятий которых составляет не менее 36 человек", – добавила Сулягина.Она подчеркнула, что принятие законопроекта не потребует выделения дополнительных средств из бюджета города.В свою очередь председатель Законодательного собрания Владимир Немцев подчеркнул, что поддержка участников СВО и членов их семей в Севастополе является приоритетным направлением работы, а данный законопроект устанавливает дополнительные гарантии по трудоустройству.За документ проголосовало 17 депутатов, в двух чтениях законопроект приняли единогласно без внесения поправок.О том, что в Севастополе хотят ввести квоты для приема на работу участников СВО, стало известно в июле. Об этом сообщал губернатор города Михаил Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе выделили еще 40 гектаров земли для участников спецоперацииВ Крыму бойцам СВО получить миллион вместо земли стало прощеПутин попросил проработать меры поддержки образования для вдов бойцов СВО

