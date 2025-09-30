Рейтинг@Mail.ru
Квоты для приема на работу участников СВО в Севастополе – закон принят - РИА Новости Крым, 30.09.2025
Квоты для приема на работу участников СВО в Севастополе – закон принят
Квоты для приема на работу участников СВО в Севастополе – закон принят - РИА Новости Крым, 30.09.2025
Квоты для приема на работу участников СВО в Севастополе – закон принят
Депутаты Законодательного собрания Севастополя приняли сразу в двух чтениях законопроект, предусматривающий квотирование рабочих мест для трудоустройства... РИА Новости Крым, 30.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Депутаты Законодательного собрания Севастополя приняли сразу в двух чтениях законопроект, предусматривающий квотирование рабочих мест для трудоустройства участников специальной военной операции.Документ на голосование парламента представила и. о. директора департамента труда и социальной защиты населения Елена Сулягина.Он отметила, что он предусматривает внесение изменений в закон 2015 года "О квотировании и резервировании рабочих мест для инвалидов и граждан, особо нуждающихся в социальной защите"."Предусмотрено введение статьи 2.1 "Меры государственной поддержки в сфере занятости населения в отношении участников специальной военной операции", – уточнила Сулягина."Вносятся также технические правки. Теперь устанавливать квоты обязаны работодатели, численность работников предприятий которых составляет не менее 36 человек", – добавила Сулягина.Она подчеркнула, что принятие законопроекта не потребует выделения дополнительных средств из бюджета города.В свою очередь председатель Законодательного собрания Владимир Немцев подчеркнул, что поддержка участников СВО и членов их семей в Севастополе является приоритетным направлением работы, а данный законопроект устанавливает дополнительные гарантии по трудоустройству.За документ проголосовало 17 депутатов, в двух чтениях законопроект приняли единогласно без внесения поправок.О том, что в Севастополе хотят ввести квоты для приема на работу участников СВО, стало известно в июле. Об этом сообщал губернатор города Михаил Развожаев.
Квоты для приема на работу участников СВО в Севастополе – закон принят

В Севастополе единогласно принят закон о квотировании рабочих мест для участников СВО

12:07 30.09.2025
 
Участник СВО
Участник СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Депутаты Законодательного собрания Севастополя приняли сразу в двух чтениях законопроект, предусматривающий квотирование рабочих мест для трудоустройства участников специальной военной операции.
Документ на голосование парламента представила и. о. директора департамента труда и социальной защиты населения Елена Сулягина.
Он отметила, что он предусматривает внесение изменений в закон 2015 года "О квотировании и резервировании рабочих мест для инвалидов и граждан, особо нуждающихся в социальной защите".
"Предусмотрено введение статьи 2.1 "Меры государственной поддержки в сфере занятости населения в отношении участников специальной военной операции", – уточнила Сулягина.

По ее словам, в соответствии с проектом закона, работодатели в пределах установленной квоты "создают и выделяют рабочие места для трудоустройства участников специальной военной операции, а служба занятости путем организации индивидуальной работы с каждым из них оказывает содействие в поиске подходящей работы".

"Вносятся также технические правки. Теперь устанавливать квоты обязаны работодатели, численность работников предприятий которых составляет не менее 36 человек", – добавила Сулягина.
Она подчеркнула, что принятие законопроекта не потребует выделения дополнительных средств из бюджета города.
В свою очередь председатель Законодательного собрания Владимир Немцев подчеркнул, что поддержка участников СВО и членов их семей в Севастополе является приоритетным направлением работы, а данный законопроект устанавливает дополнительные гарантии по трудоустройству.
За документ проголосовало 17 депутатов, в двух чтениях законопроект приняли единогласно без внесения поправок.
О том, что в Севастополе хотят ввести квоты для приема на работу участников СВО, стало известно в июле. Об этом сообщал губернатор города Михаил Развожаев.
