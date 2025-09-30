Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру вторника - РИА Новости Крым, 30.09.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру вторника
Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру вторника - РИА Новости Крым, 30.09.2025
Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру вторника
Проезд к пунктам досмотра перед Крымским мостом со стороны Керчи и Тамани вечером во вторник свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 30.09.2025
2025-09-30T21:03
2025-09-30T21:03
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Проезд к пунктам досмотра перед Крымским мостом со стороны Керчи и Тамани вечером во вторник свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке, организованы 110 пунктов досмотра с двух сторон.Добраться на полуостров также можно по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости, новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Проезд к пунктам досмотра перед Крымским мостом со стороны Керчи и Тамани вечером во вторник свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", – сказано в сообщении.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке, организованы 110 пунктов досмотра с двух сторон.
Добраться на полуостров также можно по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
