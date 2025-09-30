Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост - что происходит после приостановки движения - РИА Новости Крым, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250930/krymskiy-most---chto-proiskhodit-posle-priostanovki-dvizheniya-1149840214.html
Крымский мост - что происходит после приостановки движения
Крымский мост - что происходит после приостановки движения - РИА Новости Крым, 30.09.2025
Крымский мост - что происходит после приостановки движения
На Крымском мосту утром во вторник проезд к пунктам досмотра свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 30.09.2025
2025-09-30T06:21
2025-09-30T06:21
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
крым
новости крыма
керчь
тамань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0d/1149426973_115:0:1166:591_1920x0_80_0_0_a03f8550945a2158060844ca1e0fa6b4.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. На Крымском мосту утром во вторник проезд к пунктам досмотра свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.В три часа ночи движение по мосту было приостановлено, спустя полчаса его открыли.Мост могут закрывать в целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности. Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке, организованы 110 пунктов досмотра с двух сторон.Добраться на полуостров также можно по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
крым
керчь
тамань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0d/1149426973_246:0:1034:591_1920x0_80_0_0_b7991fa7c970eb89052f6f9d5958ddd0.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, крым, новости крыма, керчь, тамань
Крымский мост - что происходит после приостановки движения

Крымский мост после временного перекрытия движения работает штатно

06:21 30.09.2025
 
© РИА НовостиКрымский мост, солнце
Крымский мост, солнце - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. На Крымском мосту утром во вторник проезд к пунктам досмотра свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - говорится в сообщении.
В три часа ночи движение по мосту было приостановлено, спустя полчаса его открыли.
Мост могут закрывать в целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности. Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке, организованы 110 пунктов досмотра с двух сторон.
Добраться на полуостров также можно по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостОчереди на Крымском мостуТранспортЛогистикаКрымНовости КрымаКерчьТамань
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:0718-летний россиянин привлекал подростков к поджогам на железной дороге
09:44 Первые 50 гостевых домов в Крыму прошли самооценку и вошли в реестр
09:30Трое детей погибли и 11 ранены при атаках ВСУ на регионы России за неделю
09:00Выдающийся писатель Сергеев-Ценский: 150 лет со дня рождения
08:44"Это великое чувство": в Крыму назвали основу единства страны
08:22У берегов Камчатки произошли два новых землетрясения
08:15Пожар на нефтебазе в Феодосии потушили
07:55В Крыму проверят систему оповещения с включением сирен
07:38Трамп выступит с заявлением из Белого дома
07:25ВСУ атаковали регионы России - сбито более 80 беспилотников
07:02После атаки ВСУ нарушено электроснабжение в Волгоградской области
06:43Через Крым запустили новый автобусный маршрут в Херсонскую область
06:21Крымский мост - что происходит после приостановки движения
06:09Путин поздравил россиян с Днем воссоединения с новыми регионами
00:01Холодный атмосферный фронт принесет в Крым сильные дожди
00:00Какой сегодня праздник: 30 сентября
23:11В Севастополе всю ночь будут слышны неоднократные взрывы
22:42Пожар на нефтебазе в Феодосии и разрешение на удары вглубь РФ: главное
22:30В Крыму нарушители валютного законодательства заплатили 4,3 млн штрафов
22:21В Крыму около 2 тысяч абонентов в Сакском районе отключат от газа
Лента новостейМолния