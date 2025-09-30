https://crimea.ria.ru/20250930/krymskiy-most---chto-proiskhodit-posle-priostanovki-dvizheniya-1149840214.html

Крымский мост - что происходит после приостановки движения

На Крымском мосту утром во вторник проезд к пунктам досмотра свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на...

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. На Крымском мосту утром во вторник проезд к пунктам досмотра свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.В три часа ночи движение по мосту было приостановлено, спустя полчаса его открыли.Мост могут закрывать в целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности. Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке, организованы 110 пунктов досмотра с двух сторон.Добраться на полуостров также можно по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

