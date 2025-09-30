https://crimea.ria.ru/20250930/kholodnyy-atmosfernyy-front-prineset-v-krym-silnye-dozhdi-1149809601.html

Холодный атмосферный фронт принесет в Крым сильные дожди

Холодный атмосферный фронт принесет в Крым сильные дожди - РИА Новости Крым, 29.09.2025

Холодный атмосферный фронт принесет в Крым сильные дожди

Во вторник погоду в Крыму будет определять зона холодного атмосферного фронта. Пройдут дожди, местами сильные. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 29.09.2025

2025-09-30T00:01

2025-09-30T00:01

2025-09-29T19:13

крымская погода

погода в крыму

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/12/1149536574_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_9f71d728f5c32f44038236ac61686084.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Во вторник погоду в Крыму будет определять зона холодного атмосферного фронта. Пройдут дожди, местами сильные. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем дождь. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +16...+18.В Севастополе облачно. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер ночью восточный, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13, днем +17...+19 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии переменная облачность, временами дождь. В ночные часы температура воздуха +11...+13 градусов, днем +16...+18.В Судаке переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +11...+13, днем +16...+18 градусов.В бассейнах рек полуострова будет сохраняться сложная гидрологическая обстановка, связанная с низкой меженью (маловодьем).Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250929/v-krym-na-nedele-pridet-nastoyaschaya-osen-1149815263.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр