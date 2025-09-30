Холодный атмосферный фронт принесет в Крым сильные дожди

https://crimea.ria.ru/20250930/kholodnyy-atmosfernyy-front-prineset-v-krym-silnye-dozhdi-1149809601.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Во вторник погоду в Крыму будет определять зона холодного атмосферного фронта. Пройдут дожди, местами сильные. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер восточный 8-13 м/с, порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +15…+18, в горах +9…+14 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем дождь. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +16...+18.
В Севастополе облачно. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер ночью восточный, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13, днем +17...+19 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии переменная облачность, временами дождь. В ночные часы температура воздуха +11...+13 градусов, днем +16...+18.
В Судаке переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +11...+13, днем +16...+18 градусов.
В бассейнах рек полуострова будет сохраняться сложная гидрологическая обстановка, связанная с низкой меженью (маловодьем).
В бассейнах рек полуострова будет сохраняться сложная гидрологическая обстановка, связанная с низкой меженью (маловодьем).