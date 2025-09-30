Рейтинг@Mail.ru
Холодный атмосферный фронт принесет в Крым сильные дожди - РИА Новости Крым, 29.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250930/kholodnyy-atmosfernyy-front-prineset-v-krym-silnye-dozhdi-1149809601.html
Холодный атмосферный фронт принесет в Крым сильные дожди
Холодный атмосферный фронт принесет в Крым сильные дожди - РИА Новости Крым, 29.09.2025
Холодный атмосферный фронт принесет в Крым сильные дожди
Во вторник погоду в Крыму будет определять зона холодного атмосферного фронта. Пройдут дожди, местами сильные. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 29.09.2025
2025-09-30T00:01
2025-09-29T19:13
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/12/1149536574_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_9f71d728f5c32f44038236ac61686084.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Во вторник погоду в Крыму будет определять зона холодного атмосферного фронта. Пройдут дожди, местами сильные. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем дождь. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +16...+18.В Севастополе облачно. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер ночью восточный, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13, днем +17...+19 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии переменная облачность, временами дождь. В ночные часы температура воздуха +11...+13 градусов, днем +16...+18.В Судаке переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +11...+13, днем +16...+18 градусов.В бассейнах рек полуострова будет сохраняться сложная гидрологическая обстановка, связанная с низкой меженью (маловодьем).Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Холодный атмосферный фронт принесет в Крым сильные дожди

00:01 30.09.2025
 
© РИА НовостиДождь
Дождь - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Во вторник погоду в Крыму будет определять зона холодного атмосферного фронта. Пройдут дожди, местами сильные. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер восточный 8-13 м/с, порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +15…+18, в горах +9…+14 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем дождь. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +16...+18.
В Севастополе облачно. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер ночью восточный, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13, днем +17...+19 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии переменная облачность, временами дождь. В ночные часы температура воздуха +11...+13 градусов, днем +16...+18.
В Судаке переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +11...+13, днем +16...+18 градусов.
В бассейнах рек полуострова будет сохраняться сложная гидрологическая обстановка, связанная с низкой меженью (маловодьем).
