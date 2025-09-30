https://crimea.ria.ru/20250930/kakoy-segodnya-prazdnik-30-sentyabrya-1131710373.html

Какой сегодня праздник: 30 сентября

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Свой профессиональный праздник в этот день отмечают переводчики и ортодонты. В этот день в 1452 году была напечатана первая в мире книга, а в 1902 году запатентован искусственный шелк. Именинницы дня – народная артистка СССР, лауреат Сталинских премий I и III степени Вера Васильева и одна из красивейших женщин мирового кинематографа Моники Белуччи.Что празднуют в миреС 1991 года 30 сентября мировое профессиональное сообщество отмечает Международный день переводчика. Дату выбрали не случайно, а приурочили к кончине Иеронима Стридонского – одного из четырех латинских отцов Церкви, писателя и историка, который считается покровителем переводчиков. По случаю праздника делимся интересными фактами: в мире существует более 300 тысяч профессиональных переводчиков – это около 0,004% населения Земли. Самая переводимая книга планеты – Библия. А вот автор, книги которого переводят чаще всего – Агата Кристи.Также сегодня Международный день ортодонта. Специалисты этой профессии не только занимаются исправлением неправильно расположенных зубов, но и дарят людям уверенность и возможность открыто улыбаться. Первые упоминания об эстетической стоматологии встречаются еще в трудах Гиппократа, наибольшую популярность она получила в 30-х годах прошлого века.В России 30 сентября отмечается День Интернета. Инициатором празднования национального дня Всемирной паутины в 1998 году выступила фирма IT Infoart Stars, разославшая партнерам предложение провести перепись "населения" российского сегмента Сети и назначить 30 сентября Днем Интернета. В других странах Международный день Интернета отмечается 4 апреля.30 сентября по новому стилю православные христиане отмечают День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. В этот день принято молиться о здоровье детей, если же пара бездетна – можно просить послать малыша.Еще сегодня можно отметить День мурлыканья и потягивания, День уютного вязаного пледа или Международный день кружева. Именины у Веры, Надежды, Любови, Александры, Ильи, Мирона, Дмитрия, Ирины, Нила, Зенона, Павла, Ивана.Знаменательные события30 сентября 1452 года в Германии была напечатана первая в мире книга – Библия Гутенберга. По свидетельствам современников, Иоганн Гутенберг потратил на подготовку печати почти восемь лет. Он изготавливал из металла "подвижные" выпуклые буквы, вырезанные в обратном виде, набирал из них строки и с помощью специального пресса оттискивал на бумаге. До наших дней сохранились около полусотни экземпляров, которые бережно хранятся в монастырях и престижных библиотеках мира.30 сентября 1882 года в американском городке Эпплтон в штате Висконсин на реке Фокс заработала первая в мире гидроэлектростанция. Динамо-машина, сконструированная по системе Эдисона, приводилась в движение водяным колесом и вырабатывала мощность 12,5 кВт. Станция была построена по заказу промышленника Роджерса и освещала бумажную фабрику, его дом и соседние строения.Вискоза (искусственный шелк) была запатентована 30 сентября 1902 года. Тонкий, прочный и очень приятный на ощупь материал был изобретен французским ученым Гильером де Шардоне в 1884 году.30 сентября 1998 года за выдающийся вклад в развитие отечественной культуры академику Дмитрию Лихачеву была вручена высшая награда России – Орден Святого апостола Андрея Первозванного под номером один. История ордена уходит в петровскую эпоху. Он был учрежден Петром Первым в 1698 году и являлся высшей государственной наградой России до 1917 года. Его присуждали за чрезвычайные заслуги перед Отечеством лишь офицерам не ниже генерала, государственным деятелям и духовенству. В новой России орден Святого апостола Андрея Первозванного был восстановлен Указом Президента РФ 1 июля 1998 года как высшая государственная награда Российской Федерации.Кто родилсяВ этот день в 1891 году родился советский математик, географ, геофизик, астроном, организатор книгоиздания и реформы системы образования, профессор, академик, Герой Советского Союза Отто Юльевич Шмидт. Еще в 8 лет Отто мечтал стать директором пустыни Сахара, чтобы решить проблему водоснабжения, а во взрослом возрасте внес огромный вклад в исследование Памира и Севера.Советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка СССР Вера Васильева родилась 30 сентября 1925 года. Хотя свою первую кинороль Васильева сыграла в фильме Константина Юдина "Близнецы", узнавать артистку стали после картины режиссера Ивана Пырьева "Сказание о земле Сибирской". Причем артистка едва не "пролетела" мимо роли: пришла на пробы накрашенной и с модной прической и испугала режиссера. В столичной моднице с трудом можно было разглядеть милую девушку, которую накануне приглашали на пробы. Васильеву умыли, заплели ей косички, а в декольте подложили чулки – для объема в области груди. Такой и запомнилась молодая Васильева зрителю – с широким улыбчивым лицом, косами и искусственно "нарощенными" формами.61 день рождения сегодня отмечает несравненная итальянская актриса и модель Моника Беллуччи. Известность в кино Монике принесли роли в фильмах "Дракула", "Малена", "Матрица: Перезагрузка" и "Матрица: Революция", "Страсти Христовы", "Братья Гримм" и многие другие киноработы. Фанаты Беллуччи считают ее одной из самых красивых женщин мира, при этом актриса никогда не делали пластических операций. А еще Беллуччи владеет тремя иностранными языками: кроме родного итальянского, но она прекрасно говорит на английском, французском, испанском.Также в этот день родились русский советский писатель, путешественник, академик АН СССР Сергей Сергеев-Ценский, советский и российский театральный режиссер, актер, народный артист России Юрий Любимов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

