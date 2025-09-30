https://crimea.ria.ru/20250930/iz-kryma-obratno-v-afriku-vosem-nelegalov-vydvorili-s-poluostrova-1149861308.html

Из Крыма обратно в Африку: восемь нелегалов выдворили с полуострова

Из Крыма обратно в Африку: восемь нелегалов выдворили с полуострова - РИА Новости Крым, 30.09.2025

Из Крыма обратно в Африку: восемь нелегалов выдворили с полуострова

Из Крыма выдворили восемь гражданок одной из стран Центральной Африки, которые находились в России нелегально. Об этом сообщили в Главном управлении Федеральной РИА Новости Крым, 30.09.2025

2025-09-30T20:51

2025-09-30T20:51

2025-09-30T20:53

крым

мигранты

нелегальные мигранты

федеральная служба судебных приставов (фссп)

новости крыма

общество

россия

миграционная политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/1a/1123964276_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_2cf79afd5719157615e115941165663b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Из Крыма выдворили восемь гражданок одной из стран Центральной Африки, которые находились в России нелегально. Об этом сообщили в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Крыму и Севастополю.Отмечается, что судебные приставы на основании вынесенных постановлений препроводили женщин в международный аэропорт Домодедово.Они были выдворены обратно в свое государство. Кроме того, за нарушение действующего законодательства России им были назначены административные штрафы, а также запрещен въезд на территорию страны на пять лет.Ранее сообщалось, что в Крыму задержаны двое за организацию нелегальной миграции, им грозит до десяти лет колонии. Злоумышленники работали по схеме, по которой один из организаторов находил иностранцев, желающих работать в Крыму, но не имевших на это законных оснований. Второй – 59-летний житель села Партизанское Симферопольского района – устраивал их фиктивную постановку на миграционный учет и оформлял трудовые патенты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин призвал не игнорировать проблему миграции в РоссииВ Севастополе осудили организаторов незаконной миграции иностранцевБолее 87% детей мигрантов не могут быть зачислены в школы - Рособрнадзор

крым

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, мигранты, нелегальные мигранты, федеральная служба судебных приставов (фссп), новости крыма, общество, россия, миграционная политика