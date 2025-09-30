https://crimea.ria.ru/20250930/iz-kryma-obratno-v-afriku-vosem-nelegalov-vydvorili-s-poluostrova-1149861308.html
Из Крыма обратно в Африку: восемь нелегалов выдворили с полуострова
Из Крыма обратно в Африку: восемь нелегалов выдворили с полуострова
2025-09-30T20:51
2025-09-30T20:51
2025-09-30T20:53
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Из Крыма выдворили восемь гражданок одной из стран Центральной Африки, которые находились в России нелегально. Об этом сообщили в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Крыму и Севастополю.Отмечается, что судебные приставы на основании вынесенных постановлений препроводили женщин в международный аэропорт Домодедово.Они были выдворены обратно в свое государство. Кроме того, за нарушение действующего законодательства России им были назначены административные штрафы, а также запрещен въезд на территорию страны на пять лет.Ранее сообщалось, что в Крыму задержаны двое за организацию нелегальной миграции, им грозит до десяти лет колонии. Злоумышленники работали по схеме, по которой один из организаторов находил иностранцев, желающих работать в Крыму, но не имевших на это законных оснований. Второй – 59-летний житель села Партизанское Симферопольского района – устраивал их фиктивную постановку на миграционный учет и оформлял трудовые патенты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин призвал не игнорировать проблему миграции в РоссииВ Севастополе осудили организаторов незаконной миграции иностранцевБолее 87% детей мигрантов не могут быть зачислены в школы - Рособрнадзор
