Из Крыма обратно в Африку: восемь нелегалов выдворили с полуострова - РИА Новости Крым, 30.09.2025
Из Крыма обратно в Африку: восемь нелегалов выдворили с полуострова
Из Крыма обратно в Африку: восемь нелегалов выдворили с полуострова - РИА Новости Крым, 30.09.2025
Из Крыма обратно в Африку: восемь нелегалов выдворили с полуострова
Из Крыма выдворили восемь гражданок одной из стран Центральной Африки, которые находились в России нелегально. Об этом сообщили в Главном управлении Федеральной РИА Новости Крым, 30.09.2025
2025-09-30T20:51
2025-09-30T20:53
крым
мигранты
нелегальные мигранты
федеральная служба судебных приставов (фссп)
новости крыма
общество
россия
миграционная политика
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Из Крыма выдворили восемь гражданок одной из стран Центральной Африки, которые находились в России нелегально. Об этом сообщили в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Крыму и Севастополю.Отмечается, что судебные приставы на основании вынесенных постановлений препроводили женщин в международный аэропорт Домодедово.Они были выдворены обратно в свое государство. Кроме того, за нарушение действующего законодательства России им были назначены административные штрафы, а также запрещен въезд на территорию страны на пять лет.Ранее сообщалось, что в Крыму задержаны двое за организацию нелегальной миграции, им грозит до десяти лет колонии. Злоумышленники работали по схеме, по которой один из организаторов находил иностранцев, желающих работать в Крыму, но не имевших на это законных оснований. Второй – 59-летний житель села Партизанское Симферопольского района – устраивал их фиктивную постановку на миграционный учет и оформлял трудовые патенты.
крым
россия
Новости
крым, мигранты, нелегальные мигранты, федеральная служба судебных приставов (фссп), новости крыма, общество, россия, миграционная политика
Из Крыма обратно в Африку: восемь нелегалов выдворили с полуострова

Судебные приставы выдворили из Крыма восемь гражданок Центральной Африки

20:51 30.09.2025 (обновлено: 20:53 30.09.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСлужба ФССП возле суда на ул. Турецкой в Симферополе
Служба ФССП возле суда на ул. Турецкой в Симферополе - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Из Крыма выдворили восемь гражданок одной из стран Центральной Африки, которые находились в России нелегально. Об этом сообщили в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Крыму и Севастополю.
Отмечается, что судебные приставы на основании вынесенных постановлений препроводили женщин в международный аэропорт Домодедово.

"Гражданки находились на территории Крыма и им были вынесены постановления за нарушение правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в стране, выразившееся в отсутствии соответствующих разрешительных документов (ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ)", - сказано в сообщении.

Они были выдворены обратно в свое государство. Кроме того, за нарушение действующего законодательства России им были назначены административные штрафы, а также запрещен въезд на территорию страны на пять лет.
Ранее сообщалось, что в Крыму задержаны двое за организацию нелегальной миграции, им грозит до десяти лет колонии. Злоумышленники работали по схеме, по которой один из организаторов находил иностранцев, желающих работать в Крыму, но не имевших на это законных оснований. Второй – 59-летний житель села Партизанское Симферопольского района – устраивал их фиктивную постановку на миграционный учет и оформлял трудовые патенты.
