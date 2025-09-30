Рейтинг@Mail.ru
Графики подачи воды в Алуште ввели из-за дефицита в водохранилище - РИА Новости Крым, 30.09.2025
Графики подачи воды в Алуште ввели из-за дефицита в водохранилище
Графики подачи воды в Алуште ввели из-за дефицита в водохранилище - РИА Новости Крым, 30.09.2025
Графики подачи воды в Алуште ввели из-за дефицита в водохранилище
Изобильненское водохранилище заполнено всего на одну четвертую от своего полного объема, этим обусловлено и введение графиков подачи воды потребителям в Алуште. РИА Новости Крым, 30.09.2025
2025-09-30T17:25
2025-09-30T17:25
крым
новости крыма
алушта
водохранилище
вода крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1e/1149856601_0:124:1254:829_1920x0_80_0_0_62b2696c5e71ccb47e71b8078e26185e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Изобильненское водохранилище заполнено всего на одну четвертую от своего полного объема, этим обусловлено и введение графиков подачи воды потребителям в Алуште. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма" по итогам выезда в город ее руководителя Максима Новика.Глава администрации Алушты Галина Огнева ранее сообщала о том, что в городе с 1 октября введут график подачи воды из-за недостаточных запасов в Изобильненском водохранилище.Как пояснили в компании, графики подачи воды в Алуште введены для обеспечения водохранилищу возможности накопить воду и сделать запас, необходимый для круглосуточного водоснабжения алуштинцев. При улучшении ситуации по притокам графики отменят.Крым вступил в маловодный период, в сумме притоков три крымских водохранилища – Аянкое, Симферопольское и Партизанское – накопили с января по август меньше запаса, чем за последние годы наблюдений, сообщали ранее завкафедрой химических технологий водопользования "Института биохимических технологий, экологии и фармации" КФУ им. Вернадского профессор Илья Николенко и директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация с питьевым водоснабжением в Крыму - информация властейНа сколько хватит запасов воды в КрымуВ Бахчисарайском районе строят водоводы – когда население будет с водой
крым
алушта
крым, новости крыма, алушта, водохранилище, вода крыма
Графики подачи воды в Алуште ввели из-за дефицита в водохранилище

Объем воды в Изобильненском водохранилище Крыма составляет 25 % - власти

17:25 30.09.2025
 
© Telegram Галина ОгневаИзобильненское водохранилище в Крыму
Изобильненское водохранилище в Крыму
© Telegram Галина Огнева
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Изобильненское водохранилище заполнено всего на одну четвертую от своего полного объема, этим обусловлено и введение графиков подачи воды потребителям в Алуште. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма" по итогам выезда в город ее руководителя Максима Новика.
Глава администрации Алушты Галина Огнева ранее сообщала о том, что в городе с 1 октября введут график подачи воды из-за недостаточных запасов в Изобильненском водохранилище.
"В ходе совещания был затронут вопрос низкого уровня запаса воды в Изобильненском водохранилище – в настоящий момент объем воды в водоеме составляет 25 % от полного", – сказано в сообщении.
Как пояснили в компании, графики подачи воды в Алуште введены для обеспечения водохранилищу возможности накопить воду и сделать запас, необходимый для круглосуточного водоснабжения алуштинцев. При улучшении ситуации по притокам графики отменят.

"При выполнении аварийно-ремонтных работ возможно ограничение подачи воды и отклонение от графика", - также предупредили в компании и призвали абонентов соблюдать рациональный и экономный режим водопотребления.

Крым вступил в маловодный период, в сумме притоков три крымских водохранилища – Аянкое, Симферопольское и Партизанское – накопили с января по август меньше запаса, чем за последние годы наблюдений, сообщали ранее завкафедрой химических технологий водопользования "Института биохимических технологий, экологии и фармации" КФУ им. Вернадского профессор Илья Николенко и директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ситуация с питьевым водоснабжением в Крыму - информация властей
На сколько хватит запасов воды в Крыму
В Бахчисарайском районе строят водоводы – когда население будет с водой
 
КрымНовости КрымаАлуштаВодохранилищеВода Крыма
 
