Графики подачи воды в Алуште ввели из-за дефицита в водохранилище

Графики подачи воды в Алуште ввели из-за дефицита в водохранилище

Изобильненское водохранилище заполнено всего на одну четвертую от своего полного объема, этим обусловлено и введение графиков подачи воды потребителям в Алуште.

2025-09-30

2025-09-30T17:25

2025-09-30T17:25

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Изобильненское водохранилище заполнено всего на одну четвертую от своего полного объема, этим обусловлено и введение графиков подачи воды потребителям в Алуште. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма" по итогам выезда в город ее руководителя Максима Новика.Глава администрации Алушты Галина Огнева ранее сообщала о том, что в городе с 1 октября введут график подачи воды из-за недостаточных запасов в Изобильненском водохранилище.Как пояснили в компании, графики подачи воды в Алуште введены для обеспечения водохранилищу возможности накопить воду и сделать запас, необходимый для круглосуточного водоснабжения алуштинцев. При улучшении ситуации по притокам графики отменят.Крым вступил в маловодный период, в сумме притоков три крымских водохранилища – Аянкое, Симферопольское и Партизанское – накопили с января по август меньше запаса, чем за последние годы наблюдений, сообщали ранее завкафедрой химических технологий водопользования "Института биохимических технологий, экологии и фармации" КФУ им. Вернадского профессор Илья Николенко и директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация с питьевым водоснабжением в Крыму - информация властейНа сколько хватит запасов воды в КрымуВ Бахчисарайском районе строят водоводы – когда население будет с водой

