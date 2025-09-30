Рейтинг@Mail.ru
Больше 60 улиц в Симферополе и пригороде остались без газа - РИА Новости Крым, 30.09.2025
Больше 60 улиц в Симферополе и пригороде остались без газа
Больше 60 улиц в Симферополе и пригороде остались без газа - РИА Новости Крым, 30.09.2025
Больше 60 улиц в Симферополе и пригороде остались без газа
В Симферополе и Симферопольском районе до утра среды жители больше 60-ти улиц остались без газоснабжения в связи с проведением плановых работ. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 30.09.2025
2025-09-30T15:47
2025-09-30T15:48
крым
симферополь
симферопольский район
газ
газоснабжение
жкх
жкх крыма и севастополя
новости крыма
общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В Симферополе и Симферопольском районе до утра среды жители больше 60-ти улиц остались без газоснабжения в связи с проведением плановых работ. Об этом сообщает пресс-служба "Крымгазсетей".Под отключение попадают жилые дома и объекты на симферопольских улицах Автомобилистов, Вернадского, Войтенко, Давыдова, Ерошенко, Заклюки, Когемли, Косухина, Луцкого, Мамак, Раатлык, Северского, Селиванова, Стаценко, Талдалы, Тынч, Федоренко, Чамлы, Чукурча, Шефталилик, Матвеева, Луговая, Левобережная, Совхозная, Тепличная, Овощная, Хачатряна, Дальняя, Дачная и других.Кроме того, временное отключение затронет жителей отдельных домов и жилых комплексов по улицам Комсомольской, Крупской, Воровского, Тургенева, Гаспринского, Битакской, Лермонтова, Фруктовой, 51-й Армии, Московской, Фрунзе, Буденного, Репина, Садовой, Куйбышева, Рубцова и проспекту Победы. Под отключение попадает также несколько объектов в ЖК "Альфа", "Омега", "Таврический", "Дипломат", "Симфония", "Ботаника", "Триумф" и "Солнечный".В Симферопольском районе газа не будет у жителей села Строгоновка на улице Озенбаш, дома 11 и 2.Ранее сообщалось, что с 7:30 30 сентября до 20:00 1 октября девять сел Первомайского района останутся без газа.
крым
симферополь
симферопольский район
Больше 60 улиц в Симферополе и пригороде остались без газа

В Симферополе и пригороде на сутки отключили газоснабжение

15:47 30.09.2025 (обновлено: 15:48 30.09.2025)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖенщина зажигает конфорку газовой плиты в жилом доме города Симферополь
Женщина зажигает конфорку газовой плиты в жилом доме города Симферополь - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В Симферополе и Симферопольском районе до утра среды жители больше 60-ти улиц остались без газоснабжения в связи с проведением плановых работ. Об этом сообщает пресс-служба "Крымгазсетей".
Под отключение попадают жилые дома и объекты на симферопольских улицах Автомобилистов, Вернадского, Войтенко, Давыдова, Ерошенко, Заклюки, Когемли, Косухина, Луцкого, Мамак, Раатлык, Северского, Селиванова, Стаценко, Талдалы, Тынч, Федоренко, Чамлы, Чукурча, Шефталилик, Матвеева, Луговая, Левобережная, Совхозная, Тепличная, Овощная, Хачатряна, Дальняя, Дачная и других.
Кроме того, временное отключение затронет жителей отдельных домов и жилых комплексов по улицам Комсомольской, Крупской, Воровского, Тургенева, Гаспринского, Битакской, Лермонтова, Фруктовой, 51-й Армии, Московской, Фрунзе, Буденного, Репина, Садовой, Куйбышева, Рубцова и проспекту Победы. Под отключение попадает также несколько объектов в ЖК "Альфа", "Омега", "Таврический", "Дипломат", "Симфония", "Ботаника", "Триумф" и "Солнечный".
В Симферопольском районе газа не будет у жителей села Строгоновка на улице Озенбаш, дома 11 и 2.

"Восстановление газоснабжения планируется с 09:00 1 октября 2025 года при 100% допуске сотрудников "Крымгазсети" к газовому оборудованию для производства пусконаладочных работ", – подчеркнули в организации.

Ранее сообщалось, что с 7:30 30 сентября до 20:00 1 октября девять сел Первомайского района останутся без газа.
