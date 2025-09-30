https://crimea.ria.ru/20250930/bolshe-60-ulits-v-simferopole-i-prigorode-ostalis-bez-gaza-1149851823.html

Больше 60 улиц в Симферополе и пригороде остались без газа

2025-09-30T15:47

2025-09-30T15:47

2025-09-30T15:48

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В Симферополе и Симферопольском районе до утра среды жители больше 60-ти улиц остались без газоснабжения в связи с проведением плановых работ. Об этом сообщает пресс-служба "Крымгазсетей".Под отключение попадают жилые дома и объекты на симферопольских улицах Автомобилистов, Вернадского, Войтенко, Давыдова, Ерошенко, Заклюки, Когемли, Косухина, Луцкого, Мамак, Раатлык, Северского, Селиванова, Стаценко, Талдалы, Тынч, Федоренко, Чамлы, Чукурча, Шефталилик, Матвеева, Луговая, Левобережная, Совхозная, Тепличная, Овощная, Хачатряна, Дальняя, Дачная и других.Кроме того, временное отключение затронет жителей отдельных домов и жилых комплексов по улицам Комсомольской, Крупской, Воровского, Тургенева, Гаспринского, Битакской, Лермонтова, Фруктовой, 51-й Армии, Московской, Фрунзе, Буденного, Репина, Садовой, Куйбышева, Рубцова и проспекту Победы. Под отключение попадает также несколько объектов в ЖК "Альфа", "Омега", "Таврический", "Дипломат", "Симфония", "Ботаника", "Триумф" и "Солнечный".В Симферопольском районе газа не будет у жителей села Строгоновка на улице Озенбаш, дома 11 и 2.Ранее сообщалось, что с 7:30 30 сентября до 20:00 1 октября девять сел Первомайского района останутся без газа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму газ провели в два села Нижнегорского районаКрым опережает план по газификацииСевастопольский мыс Фиолент обеспечат газом и водой

