Белоусов вручил "Золотую Звезду" вдове погибшего под Курском штурмовика - РИА Новости Крым, 30.09.2025
Белоусов вручил "Золотую Звезду" вдове погибшего под Курском штурмовика
Белоусов вручил "Золотую Звезду" вдове погибшего под Курском штурмовика - РИА Новости Крым, 30.09.2025
Белоусов вручил "Золотую Звезду" вдове погибшего под Курском штурмовика
Министр обороны России Андрей Белоусов вручил "Золотую Звезду" вдове погибшего в Курской области командира штурмовой группы Константина Чиркова. Об этом... РИА Новости Крым, 30.09.2025
2025-09-30T17:32
2025-09-30T17:36
министерство обороны рф
андрей белоусов
подвиги героев
герои россии
герои сво
награды
новости
курская область
россия
общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Министр обороны России Андрей Белоусов вручил "Золотую Звезду" вдове погибшего в Курской области командира штурмовой группы Константина Чиркова. Об этом сообщает Минобороны РФ.Посмертную награду получили вдова и дочери Героя России.Белоусов акцентировал, что мужество и самоотверженность младшего лейтенанта позволили спасти жизни бойцов штурмовой группы и удержать важный опорный пункт, имеющий стратегическое значение для дальнейшего продвижения российских войск.Указом президента РФ Владимира Путина Константину Чиркову посмертно присвоено почетное звание Героя России.Ранее в Севастополе вручили государственные награды – Ордена Мужества (посмертно) двум пиротехникам, погибшим при разминировании Курской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин наградил водителя за спасение людей после удара ВСУ по УчкуевкеПогибших в результате удара ВСУ жителей Курска представят к наградеПутин вручил медаль "Золотая Звезда" вдове Героя России Гудкова
курская область
россия
министерство обороны рф, андрей белоусов, подвиги героев, герои россии, герои сво, награды, новости, курская область, россия, общество, новости сво, участники сво
Белоусов вручил "Золотую Звезду" вдове погибшего под Курском штурмовика

Геройски погибший в Курской области штурмовик Чирков удостоен "Золотой Звезды" посмертно

17:32 30.09.2025 (обновлено: 17:36 30.09.2025)
 
© Министерство обороны РФМинистр обороны РФ Андрей Белоусов передал "Золотую Звезду" Героя России вдове и дочерям младшего лейтенанта Константина Чиркова
Министр обороны РФ Андрей Белоусов передал Золотую Звезду Героя России вдове и дочерям младшего лейтенанта Константина Чиркова
© Министерство обороны РФ
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Министр обороны России Андрей Белоусов вручил "Золотую Звезду" вдове погибшего в Курской области командира штурмовой группы Константина Чиркова. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Посмертную награду получили вдова и дочери Героя России.

"Каждая "Звезда" – это история подвига. Но с вашим супругом особый случай. Он командовал штурмовой группой. Там почти все были ранены, и он был ранен. Он отправил штурмовую группу, убедился, что они благополучно дошли, и вызвал огонь на себя. Так решил распорядиться своей жизнью", – сказал министр.

Белоусов акцентировал, что мужество и самоотверженность младшего лейтенанта позволили спасти жизни бойцов штурмовой группы и удержать важный опорный пункт, имеющий стратегическое значение для дальнейшего продвижения российских войск.
Указом президента РФ Владимира Путина Константину Чиркову посмертно присвоено почетное звание Героя России.
Ранее в Севастополе вручили государственные награды – Ордена Мужества (посмертно) двум пиротехникам, погибшим при разминировании Курской области.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин наградил водителя за спасение людей после удара ВСУ по Учкуевке
Погибших в результате удара ВСУ жителей Курска представят к награде
Путин вручил медаль "Золотая Звезда" вдове Героя России Гудкова
 
