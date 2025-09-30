https://crimea.ria.ru/20250930/belousov-vruchil-zolotuyu-zvezdu-vdove-pogibshego-pod-kurskom-shturmovika-1149857383.html

Белоусов вручил "Золотую Звезду" вдове погибшего под Курском штурмовика

Белоусов вручил "Золотую Звезду" вдове погибшего под Курском штурмовика - РИА Новости Крым, 30.09.2025

Белоусов вручил "Золотую Звезду" вдове погибшего под Курском штурмовика

Министр обороны России Андрей Белоусов вручил "Золотую Звезду" вдове погибшего в Курской области командира штурмовой группы Константина Чиркова. Об этом... РИА Новости Крым, 30.09.2025

2025-09-30T17:32

2025-09-30T17:32

2025-09-30T17:36

министерство обороны рф

андрей белоусов

подвиги героев

герои россии

герои сво

награды

новости

курская область

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1e/1149856735_0:0:738:415_1920x0_80_0_0_bbdb3877369a9f43a04f6553dd86d983.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Министр обороны России Андрей Белоусов вручил "Золотую Звезду" вдове погибшего в Курской области командира штурмовой группы Константина Чиркова. Об этом сообщает Минобороны РФ.Посмертную награду получили вдова и дочери Героя России.Белоусов акцентировал, что мужество и самоотверженность младшего лейтенанта позволили спасти жизни бойцов штурмовой группы и удержать важный опорный пункт, имеющий стратегическое значение для дальнейшего продвижения российских войск.Указом президента РФ Владимира Путина Константину Чиркову посмертно присвоено почетное звание Героя России.Ранее в Севастополе вручили государственные награды – Ордена Мужества (посмертно) двум пиротехникам, погибшим при разминировании Курской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин наградил водителя за спасение людей после удара ВСУ по УчкуевкеПогибших в результате удара ВСУ жителей Курска представят к наградеПутин вручил медаль "Золотая Звезда" вдове Героя России Гудкова

курская область

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, андрей белоусов, подвиги героев, герои россии, герои сво, награды, новости, курская область, россия, общество, новости сво, участники сво