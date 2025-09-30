https://crimea.ria.ru/20250930/belousov-vruchil-zolotuyu-zvezdu-vdove-pogibshego-pod-kurskom-shturmovika-1149857383.html
Белоусов вручил "Золотую Звезду" вдове погибшего под Курском штурмовика
Белоусов вручил "Золотую Звезду" вдове погибшего под Курском штурмовика
2025-09-30T17:32
2025-09-30T17:32
2025-09-30T17:36
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Министр обороны России Андрей Белоусов вручил "Золотую Звезду" вдове погибшего в Курской области командира штурмовой группы Константина Чиркова. Об этом сообщает Минобороны РФ.Посмертную награду получили вдова и дочери Героя России.Белоусов акцентировал, что мужество и самоотверженность младшего лейтенанта позволили спасти жизни бойцов штурмовой группы и удержать важный опорный пункт, имеющий стратегическое значение для дальнейшего продвижения российских войск.Указом президента РФ Владимира Путина Константину Чиркову посмертно присвоено почетное звание Героя России.Ранее в Севастополе вручили государственные награды – Ордена Мужества (посмертно) двум пиротехникам, погибшим при разминировании Курской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин наградил водителя за спасение людей после удара ВСУ по УчкуевкеПогибших в результате удара ВСУ жителей Курска представят к наградеПутин вручил медаль "Золотая Звезда" вдове Героя России Гудкова
17:32 30.09.2025 (обновлено: 17:36 30.09.2025)