Авария обесточила часть крымского Южнобережья
Авария обесточила часть крымского Южнобережья - РИА Новости Крым, 30.09.2025
Авария обесточила часть крымского Южнобережья
Алушта и пять близлежащих поселков на Южном берегу Крыма во вторник остались без электричества из-за аварии на сетях.
2025-09-30T14:07
2025-09-30T14:07
2025-09-30T14:07
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Алушта и пять близлежащих поселков на Южном берегу Крыма во вторник остались без электричества из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".По данным предприятия, восстановить подачу электроснабжения планируется в течение трех часов.Для снижения аварийности и в рамках развития сетевого комплекса в Крыму до конца года проведут большую работу по увеличению энергомощностей, сообщал ранее министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте иMAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Коктебеле открыли крупную электроподстанциюОбъекты "Крымэнерго" передали в федеральную собственность200 новых энергоузлов появятся в Крыму в 2025 году
