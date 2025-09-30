Рейтинг@Mail.ru
Авария обесточила часть крымского Южнобережья - РИА Новости Крым, 30.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250930/avariya-obestochila-chast-krymskogo-yuzhnoberezhya-1149850002.html
Авария обесточила часть крымского Южнобережья
Авария обесточила часть крымского Южнобережья - РИА Новости Крым, 30.09.2025
Авария обесточила часть крымского Южнобережья
Алушта и пять близлежащих поселков на Южном берегу Крыма во вторник остались без электричества из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании... РИА Новости Крым, 30.09.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1a/1139885844_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d6e6c96410dc1fc71926f51a2bc46529.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Алушта и пять близлежащих поселков на Южном берегу Крыма во вторник остались без электричества из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".По данным предприятия, восстановить подачу электроснабжения планируется в течение трех часов.Для снижения аварийности и в рамках развития сетевого комплекса в Крыму до конца года проведут большую работу по увеличению энергомощностей, сообщал ранее министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев.
Авария обесточила часть крымского Южнобережья

Алушта и пять южнобережных поселков в Крыму остались без света из-за аварии

14:07 30.09.2025
 
© РИА Новости КрымАлушта
Алушта - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Алушта и пять близлежащих поселков на Южном берегу Крыма во вторник остались без электричества из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".

"Частично обесточена Алушта, а также населенные пункты Солнечногорское, Малореченское, Рыбачье, Генеральское, Лесное", – перечислили в пресс-службе.

По данным предприятия, восстановить подачу электроснабжения планируется в течение трех часов.
Для снижения аварийности и в рамках развития сетевого комплекса в Крыму до конца года проведут большую работу по увеличению энергомощностей, сообщал ранее министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев.
