В Севастополе закрыли рейд третий раз за день

Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил работу в третий раз за день. Об этом сообщил департамент транспорта города. РИА Новости Крым, 29.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил работу в третий раз за день. Об этом сообщил департамент транспорта города.В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.Как сообщалось, в понедельник в первой половине дня рейд перекрывали уже дважды. После недолгих ограничений паромы и катера возобновляли работу. Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

