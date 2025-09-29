https://crimea.ria.ru/20250929/v-sevastopole-zakryli-reyd-tretiy-raz-za-den-1149827067.html
В Севастополе закрыли рейд третий раз за день
В Севастополе закрыли рейд третий раз за день - РИА Новости Крым, 29.09.2025
В Севастополе закрыли рейд третий раз за день
Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил работу в третий раз за день. Об этом сообщил департамент транспорта города.
2025-09-29T15:40
2025-09-29T15:40
2025-09-29T15:40
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил работу в третий раз за день. Об этом сообщил департамент транспорта города.В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.Как сообщалось, в понедельник в первой половине дня рейд перекрывали уже дважды. После недолгих ограничений паромы и катера возобновляли работу. Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Севастополе закрыли рейд третий раз за день
В Севастополе повторно закрыли рейд и остановили движение морского транспорта