В Севастополе закрыли рейд третий раз за день - РИА Новости Крым, 29.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250929/v-sevastopole-zakryli-reyd-tretiy-raz-za-den-1149827067.html
В Севастополе закрыли рейд третий раз за день
В Севастополе закрыли рейд третий раз за день - РИА Новости Крым, 29.09.2025
В Севастополе закрыли рейд третий раз за день
Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил работу в третий раз за день. Об этом сообщил департамент транспорта города. РИА Новости Крым, 29.09.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/10/1140378198_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fd5184d15f5c4f03c7c6677af5b50ea6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил работу в третий раз за день. Об этом сообщил департамент транспорта города.В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.Как сообщалось, в понедельник в первой половине дня рейд перекрывали уже дважды. После недолгих ограничений паромы и катера возобновляли работу. Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
крым, новости крыма, паромы и катера в севастополе, севастополь, новости севастополя, безопасность республики крым и севастополя
В Севастополе закрыли рейд третий раз за день

В Севастополе повторно закрыли рейд и остановили движение морского транспорта

15:40 29.09.2025
 
© РИА Новости КрымПаромы и катера в Севастополе
Паромы и катера в Севастополе - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил работу в третий раз за день. Об этом сообщил департамент транспорта города.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастополе", - говорится в сообщении.
В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.
Как сообщалось, в понедельник в первой половине дня рейд перекрывали уже дважды. После недолгих ограничений паромы и катера возобновляли работу.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Лента новостейМолния