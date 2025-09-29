Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе всю ночь будут слышны неоднократные взрывы - РИА Новости Крым, 29.09.2025
В Севастополе всю ночь будут слышны неоднократные взрывы
В Севастополе всю ночь будут слышны неоднократные взрывы - РИА Новости Крым, 29.09.2025
В Севастополе всю ночь будут слышны неоднократные взрывы
В Севастополе Черноморский флот проводит учения, они продлятся до утра вторника, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 29.09.2025
2025-09-29T23:11
2025-09-29T23:20
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
армия и флот
чф рф (черноморский флот российской федерации)
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
учения
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе Черноморский флот проводит учения, они продлятся до утра вторника, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Запланировано гранатометание и реактивное бомбометание. Будут слышны неоднократные взрывы, поэтому глава региона заранее предупредил жителей и гостей города-героя.Учения проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
Новости
севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, учения
В Севастополе всю ночь будут слышны неоднократные взрывы

Неоднократные взрывы в Севастополе будут слышны всю ночь – флот проводит учения

23:11 29.09.2025 (обновлено: 23:20 29.09.2025)
 
© РИА Новости . Александр Полегенько
Вечерний Севастополь - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости . Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе Черноморский флот проводит учения, они продлятся до утра вторника, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 06:00 в районе Северного и Южного молов флот проводит профилактические мероприятия по борьбе с ПДСС", – сказано в сообщении.
Запланировано гранатометание и реактивное бомбометание. Будут слышны неоднократные взрывы, поэтому глава региона заранее предупредил жителей и гостей города-героя.
Учения проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
СевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевАрмия и флотЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Безопасность Республики Крым и СевастополяНовости КрымаУчения
 
