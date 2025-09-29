https://crimea.ria.ru/20250929/v-sevastopole-vsyu-noch-budut-slyshny-neodnokratnye-vzryvy-1149839565.html

В Севастополе всю ночь будут слышны неоднократные взрывы

В Севастополе Черноморский флот проводит учения, они продлятся до утра вторника, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе Черноморский флот проводит учения, они продлятся до утра вторника, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Запланировано гранатометание и реактивное бомбометание. Будут слышны неоднократные взрывы, поэтому глава региона заранее предупредил жителей и гостей города-героя.Учения проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.

