В Севастополе снова запустили катера через бухту
В Севастополе снова запустили катера через бухту - РИА Новости Крым, 29.09.2025
В Севастополе снова запустили катера через бухту
В Севастополе катера и паромы снова запустили через бухту после приостановки движения. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 29.09.2025
2025-09-29T13:21
2025-09-29T13:21
2025-09-29T13:21
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе катера и паромы снова запустили через бухту после приостановки движения. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд в Севастополе закрыли в понедельник уже дважды. В первый раз около 8 утра, во второй - около часа дня. О причинах ограничения движения не сообщалось. Также дважды перекрывали Крымский мост.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
В Севастополе снова запустили катера через бухту
