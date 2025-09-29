Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе снова запустили катера через бухту - РИА Новости Крым, 29.09.2025
В Севастополе снова запустили катера через бухту
В Севастополе снова запустили катера через бухту - РИА Новости Крым, 29.09.2025
В Севастополе снова запустили катера через бухту
В Севастополе катера и паромы снова запустили через бухту после приостановки движения. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 29.09.2025
2025-09-29T13:21
2025-09-29T13:21
морской транспорт
паромы и катера в севастополе
севастополь
новости севастополя
безопасность республики крым и севастополя
логистика
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе катера и паромы снова запустили через бухту после приостановки движения. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд в Севастополе закрыли в понедельник уже дважды. В первый раз около 8 утра, во второй - около часа дня. О причинах ограничения движения не сообщалось. Также дважды перекрывали Крымский мост.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
севастополь
морской транспорт, паромы и катера в севастополе, севастополь, новости севастополя, безопасность республики крым и севастополя, логистика
В Севастополе снова запустили катера через бухту

В Севастополе возобновили курсирование катеров и парома

13:21 29.09.2025
 
© РИА Новости . Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкГорода России. Севастополь
Города России. Севастополь - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости . Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе катера и паромы снова запустили через бухту после приостановки движения. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - сказано в сообщении.
Рейд в Севастополе закрыли в понедельник уже дважды. В первый раз около 8 утра, во второй - около часа дня. О причинах ограничения движения не сообщалось. Также дважды перекрывали Крымский мост.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
