https://crimea.ria.ru/20250929/v-sevastopole-snova-zapustili-katera-cherez-bukhtu-1149822285.html

В Севастополе снова запустили катера через бухту

В Севастополе снова запустили катера через бухту - РИА Новости Крым, 29.09.2025

В Севастополе снова запустили катера через бухту

В Севастополе катера и паромы снова запустили через бухту после приостановки движения. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 29.09.2025

2025-09-29T13:21

2025-09-29T13:21

2025-09-29T13:21

морской транспорт

паромы и катера в севастополе

севастополь

новости севастополя

безопасность республики крым и севастополя

логистика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111783/19/1117831918_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_b04cd3296a0c1a79f01a4b9431822bf3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе катера и паромы снова запустили через бухту после приостановки движения. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд в Севастополе закрыли в понедельник уже дважды. В первый раз около 8 утра, во второй - около часа дня. О причинах ограничения движения не сообщалось. Также дважды перекрывали Крымский мост.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

морской транспорт, паромы и катера в севастополе, севастополь, новости севастополя, безопасность республики крым и севастополя, логистика