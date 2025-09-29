https://crimea.ria.ru/20250929/v-sevastopole-perekryli-reyd-vtoroy-raz-za-den-1149819576.html
В Севастополе перекрыли рейд второй раз за день
В Севастополе перекрыли рейд второй раз за день - РИА Новости Крым, 29.09.2025
В Севастополе перекрыли рейд второй раз за день
Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил работу второй раз за день. Об этом сообщил департамент транспорта города. РИА Новости Крым, 29.09.2025
2025-09-29T12:38
2025-09-29T12:38
2025-09-29T12:40
морской транспорт
паромы и катера в севастополе
севастополь
новости севастополя
логистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/10/1140378188_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ddadfd1aa57d67920d7f1e04a304b38a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил работу второй раз за день. Об этом сообщил департамент транспорта города.В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.Также повторно перекрыт Крымский мост.В 8 утра в понедельник рейд уже временно перекрывали. Причины ограничений, при этом, не сообщались. Спустя 40 минут морской транспорт продолжил движение.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/10/1140378188_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_0258e3e24c43c5c6ce1f1bf93fcf809f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
морской транспорт, паромы и катера в севастополе, севастополь, новости севастополя, логистика
В Севастополе перекрыли рейд второй раз за день
В Севастополе повторно остановили движение катеров и парома через бухту
12:38 29.09.2025 (обновлено: 12:40 29.09.2025)