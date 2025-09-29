https://crimea.ria.ru/20250929/v-sevastopole-perekryli-reyd-vtoroy-raz-za-den-1149819576.html

В Севастополе перекрыли рейд второй раз за день

Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил работу второй раз за день. Об этом сообщил департамент транспорта города. РИА Новости Крым, 29.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил работу второй раз за день. Об этом сообщил департамент транспорта города.В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.Также повторно перекрыт Крымский мост.В 8 утра в понедельник рейд уже временно перекрывали. Причины ограничений, при этом, не сообщались. Спустя 40 минут морской транспорт продолжил движение.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

