В Севастополе остановили катера и паром
В Севастополе остановили катера и паром - РИА Новости Крым, 29.09.2025
В Севастополе остановили катера и паром
Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил работу. Об этом сообщил департамент транспорта города.
2025-09-29T08:19
2025-09-29T08:19
2025-09-29T10:37
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил работу. Об этом сообщил департамент транспорта города.Причины приостановки работы не сообщаются. В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова организовано движение дополнительных автобусов.
2025
В Севастополе остановили катера и паром
В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт
08:19 29.09.2025 (обновлено: 10:37 29.09.2025)