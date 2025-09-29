Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе остановили катера и паром - РИА Новости Крым, 29.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250929/v-sevastopole-ostanovili-katera-i-parom-1149812504.html
В Севастополе остановили катера и паром
В Севастополе остановили катера и паром - РИА Новости Крым, 29.09.2025
В Севастополе остановили катера и паром
Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил работу. Об этом сообщил департамент транспорта города.
2025-09-29T08:19
2025-09-29T10:37
морской транспорт
севастополь
новости севастополя
крым
паромы и катера в севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил работу. Об этом сообщил департамент транспорта города.Причины приостановки работы не сообщаются. В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова организовано движение дополнительных автобусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
морской транспорт, севастополь, новости севастополя, крым, паромы и катера в севастополе
В Севастополе остановили катера и паром

В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт

08:19 29.09.2025 (обновлено: 10:37 29.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил работу. Об этом сообщил департамент транспорта города.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастополе", - говорится в сообщении.
Причины приостановки работы не сообщаются. В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова организовано движение дополнительных автобусов.
Морской транспортСевастопольНовости СевастополяКрымПаромы и катера в Севастополе
 
Лента новостейМолния