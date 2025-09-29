Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе экс-руководство БТИ подозревают в хищении 360 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 29.09.2025
В Севастополе экс-руководство БТИ подозревают в хищении 360 тысяч рублей
В Севастополе экс-руководство БТИ подозревают в хищении 360 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 29.09.2025
В Севастополе экс-руководство БТИ подозревают в хищении 360 тысяч рублей
В Севастополе экс-руководство госучреждения "Бюро технической инвентаризации" подозревают в хищении 360 тысяч рублей накануне своего увольнения. Противоправная... РИА Новости Крым, 29.09.2025
2025-09-29T16:27
2025-09-29T16:09
севастополь
новости севастополя
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
происшествия
хищение
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе экс-руководство госучреждения "Бюро технической инвентаризации" подозревают в хищении 360 тысяч рублей накануне своего увольнения. Противоправная деятельность группы лиц из числа бывших сотрудников пресечена УФСБ России, сообщает пресс-служба ведомства.В ходе следствия установлено, что преступную схему реализовали бывший гендиректор учреждения, подведомственного севастопольскому департаменту по имущественным и земельным отношениям, который действовал совместно с начальником юридического отдела и ведущим юрисконсультом.В отношении каждого из фигурантов возбуждены уголовные дела. Экс-руководство учреждения подозревается в покушении на мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы, уточнили в ведомстве.Оперативно-разыскные и следственные действия продолжаются, добавили в пресс-службе.Ранее севастопольский городской суд признал недействительным приказ о премировании на 3,5 млн рублей руководителя Единой дирекции капитального строительства (ЕДКС), подписанный его заместителем. Об этом сообщила прокуратура города.
В Севастополе экс-руководство БТИ подозревают в хищении 360 тысяч рублей

В Севастополе экс-руководство БТИ подозревают в хищении 360 тысяч рублей перед увольнением

16:27 29.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе экс-руководство госучреждения "Бюро технической инвентаризации" подозревают в хищении 360 тысяч рублей накануне своего увольнения. Противоправная деятельность группы лиц из числа бывших сотрудников пресечена УФСБ России, сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе следствия установлено, что преступную схему реализовали бывший гендиректор учреждения, подведомственного севастопольскому департаменту по имущественным и земельным отношениям, который действовал совместно с начальником юридического отдела и ведущим юрисконсультом.
"В марте 2025 года (они) внесли заведомо недостоверные сведения в официальные документы о получении дополнительных выплат накануне своего увольнения. В дальнейшем указанные лица обратились в Нахимовский районный суд для взыскания этих денежных средств по подложным документам на общую сумму более 360 тысяч рублей, которыми в дальнейшем распорядились по своему усмотрению", – говорится в сообщении.
В отношении каждого из фигурантов возбуждены уголовные дела. Экс-руководство учреждения подозревается в покушении на мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы, уточнили в ведомстве.
Оперативно-разыскные и следственные действия продолжаются, добавили в пресс-службе.
Ранее севастопольский городской суд признал недействительным приказ о премировании на 3,5 млн рублей руководителя Единой дирекции капитального строительства (ЕДКС), подписанный его заместителем. Об этом сообщила прокуратура города.
