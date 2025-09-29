https://crimea.ria.ru/20250929/v-krym-na-nedele-pridet-nastoyaschaya-osen-1149815263.html
В Крым на неделе придет настоящая осень
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. На смену черноморскому циклону в Крым на этой неделе придет средиземноморский циклон с дождями, все это приведет к остыванию воздуха и моря. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил ведущий специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.В первой половине недели, по словам Тишковца, погоду в Крыму продолжит определять черноморская циклоническая депрессия. Поэтому с понедельника и до среды включительно будет преобладать пасмурная погода, местами пройдут короткие дожди, влияние которых усугубят ветры северо-восточных румбов, по силе 4-9 м/с, прогнозирует эксперт.Под влиянием дождей и ветров температура начнет заметно понижаться, причем до показателей более низких, чем должно быть в это время года."И во вторник, и в среду по ночам не выше +8... +11 градусов. Днем в лучшем случае столбики термометра будут еле-еле добираться до отметки +17. Поэтому, в общем-то, три дня относительно ненастной дождливой погоды", – отметил синоптик.Начиная с четверга подвижный черноморский циклон оставит Крым, и атмосферное давление немного повысится, но эхом могут отозваться небольшие локальные дожди, а по ночам до утра следует ждать туманов, сказал Тишковец."И посвежеет. В четверг до + 7... + 10 в сумерках и днем, за счет более значимых просветов, потеплеет до + 18", – добавил синоптик.Буквально на два дня, в пятницу и субботу, можно ждать небольшого прояснения благодаря антициклону, и, по словам метеоролога, в эти дни в Крыму будет довольно солнечно и без осадков, температура в темное время суток достигнет +10 градусов, а днем +19... +22.Но уже в ночь на воскресенье придет другой циклон, на этот раз средиземноморский, который хоть и принесет более теплый воздух, но он будет влажный, "а это значит дожди с облаками", сказал Тишковец.Уже в начале этой недели температура воды в Керченском проливе составляет + 15, в Евпатории это +18, в Ялте, Алуште и Севастополе +20, и только в Феодосии +22, сказал Тишковец. И эти показатели при известном погодном сценарии, разумеется, еще больше снизятся."Температура воды тоже будет постепенно снижаться. То есть можно говорить о том, что бархатный сезон будем уже закрывать", – подытожил эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Море в Крыму остывает – чем может порадовать туристов полуостров В Крым возвращается опасная погода – объявлено экстренное предупреждение Медузы "облюбовали" Азовское море на долгие годы
