https://crimea.ria.ru/20250929/v-krym-na-nedele-pridet-nastoyaschaya-osen-1149815263.html

В Крым на неделе придет настоящая осень

В Крым на неделе придет настоящая осень - РИА Новости Крым, 29.09.2025

В Крым на неделе придет настоящая осень

На смену черноморскому циклону в Крым на этой неделе придет средиземноморский циклон с дождями, все это приведет к остыванию воздуха и моря. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 29.09.2025

2025-09-29T10:49

2025-09-29T10:49

2025-09-29T10:49

радио "спутник в крыму"

центр погоды "фобос"

крымская погода

погода в крыму

евгений тишковец

крым

новости крыма

бархатный сезон в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1b/1149777191_0:0:1170:659_1920x0_80_0_0_3f1800e5762f69f1898ebc9a56184fe2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. На смену черноморскому циклону в Крым на этой неделе придет средиземноморский циклон с дождями, все это приведет к остыванию воздуха и моря. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил ведущий специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.В первой половине недели, по словам Тишковца, погоду в Крыму продолжит определять черноморская циклоническая депрессия. Поэтому с понедельника и до среды включительно будет преобладать пасмурная погода, местами пройдут короткие дожди, влияние которых усугубят ветры северо-восточных румбов, по силе 4-9 м/с, прогнозирует эксперт.Под влиянием дождей и ветров температура начнет заметно понижаться, причем до показателей более низких, чем должно быть в это время года."И во вторник, и в среду по ночам не выше +8... +11 градусов. Днем в лучшем случае столбики термометра будут еле-еле добираться до отметки +17. Поэтому, в общем-то, три дня относительно ненастной дождливой погоды", – отметил синоптик.Начиная с четверга подвижный черноморский циклон оставит Крым, и атмосферное давление немного повысится, но эхом могут отозваться небольшие локальные дожди, а по ночам до утра следует ждать туманов, сказал Тишковец."И посвежеет. В четверг до + 7... + 10 в сумерках и днем, за счет более значимых просветов, потеплеет до + 18", – добавил синоптик.Буквально на два дня, в пятницу и субботу, можно ждать небольшого прояснения благодаря антициклону, и, по словам метеоролога, в эти дни в Крыму будет довольно солнечно и без осадков, температура в темное время суток достигнет +10 градусов, а днем +19... +22.Но уже в ночь на воскресенье придет другой циклон, на этот раз средиземноморский, который хоть и принесет более теплый воздух, но он будет влажный, "а это значит дожди с облаками", сказал Тишковец.Уже в начале этой недели температура воды в Керченском проливе составляет + 15, в Евпатории это +18, в Ялте, Алуште и Севастополе +20, и только в Феодосии +22, сказал Тишковец. И эти показатели при известном погодном сценарии, разумеется, еще больше снизятся."Температура воды тоже будет постепенно снижаться. То есть можно говорить о том, что бархатный сезон будем уже закрывать", – подытожил эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Море в Крыму остывает – чем может порадовать туристов полуостров В Крым возвращается опасная погода – объявлено экстренное предупреждение Медузы "облюбовали" Азовское море на долгие годы

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центр погоды "фобос", крымская погода, погода в крыму, евгений тишковец, крым, новости крыма, бархатный сезон в крыму