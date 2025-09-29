https://crimea.ria.ru/20250929/u-prichalov-feodosii-proydut-strelby---lyudey-prosyat-sokhranyat-spokoystvie-1149813194.html

У причалов Феодосии пройдут стрельбы - людей просят сохранять спокойствие

У причалов Феодосии пройдут стрельбы - людей просят сохранять спокойствие - РИА Новости Крым, 29.09.2025

У причалов Феодосии пройдут стрельбы - людей просят сохранять спокойствие

В Феодосии в понедельник будут слышны выстрелы – в городе пройдут учебные стрельбы. Об этом предупреждают в местной администрации. РИА Новости Крым, 29.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В Феодосии в понедельник будут слышны выстрелы – в городе пройдут учебные стрельбы. Об этом предупреждают в местной администрации.Власти попросили жителей и гостей города сохранять спокойствие и доверять только достоверным источникам.Учения проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Диверсанты" уничтожены: в Кыргызстане завершились учения "Рубеж-2025"Военные из четырех стран отрабатывают боевые действия в горах КыргызстанаВС России и Белорусии завершили совместное учение "Запад-2025"

