У причалов Феодосии пройдут стрельбы - людей просят сохранять спокойствие
У причалов Феодосии пройдут стрельбы - людей просят сохранять спокойствие
У причалов Феодосии пройдут стрельбы - людей просят сохранять спокойствие
У причалов Феодосии пройдут стрельбы - людей просят сохранять спокойствие
В Феодосии в понедельник будут слышны выстрелы – в городе пройдут учебные стрельбы. Об этом предупреждают в местной администрации.
2025-09-29T09:39
2025-09-29T09:39
крым
новости крыма
феодосия
безопасность республики крым и севастополя
учения
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В Феодосии в понедельник будут слышны выстрелы – в городе пройдут учебные стрельбы. Об этом предупреждают в местной администрации.Власти попросили жителей и гостей города сохранять спокойствие и доверять только достоверным источникам.Учения проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Диверсанты" уничтожены: в Кыргызстане завершились учения "Рубеж-2025"Военные из четырех стран отрабатывают боевые действия в горах КыргызстанаВС России и Белорусии завершили совместное учение "Запад-2025"
У причалов Феодосии пройдут стрельбы - людей просят сохранять спокойствие

В Феодосии 29 сентября проведут учебные стрельбы в районе двух причалов

09:39 29.09.2025
 
Феодосия
Феодосия
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В Феодосии в понедельник будут слышны выстрелы – в городе пройдут учебные стрельбы. Об этом предупреждают в местной администрации.
"Сегодня, 29 сентября, с 15 до 22 часов состоятся учебные стрельбы в районе 4 и 13 причалов.", – говорится в публикации.
Власти попросили жителей и гостей города сохранять спокойствие и доверять только достоверным источникам.
Учения проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
