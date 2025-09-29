https://crimea.ria.ru/20250929/u-prichalov-feodosii-proydut-strelby---lyudey-prosyat-sokhranyat-spokoystvie-1149813194.html
У причалов Феодосии пройдут стрельбы - людей просят сохранять спокойствие
У причалов Феодосии пройдут стрельбы - людей просят сохранять спокойствие - РИА Новости Крым, 29.09.2025
У причалов Феодосии пройдут стрельбы - людей просят сохранять спокойствие
В Феодосии в понедельник будут слышны выстрелы – в городе пройдут учебные стрельбы. Об этом предупреждают в местной администрации. РИА Новости Крым, 29.09.2025
2025-09-29
2025-09-29T09:39
2025-09-29T09:39
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В Феодосии в понедельник будут слышны выстрелы – в городе пройдут учебные стрельбы. Об этом предупреждают в местной администрации.Власти попросили жителей и гостей города сохранять спокойствие и доверять только достоверным источникам.Учения проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
У причалов Феодосии пройдут стрельбы - людей просят сохранять спокойствие
В Феодосии 29 сентября проведут учебные стрельбы в районе двух причалов