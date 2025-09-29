Рейтинг@Mail.ru
Страны СНГ утвердили Стратегию научно-технического развития - РИА Новости Крым, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250929/strany-sng-utverdili-strategiyu-nauchno-tekhnicheskogo-razvitiya-1149836385.html
Страны СНГ утвердили Стратегию научно-технического развития
Страны СНГ утвердили Стратегию научно-технического развития - РИА Новости Крым, 29.09.2025
Страны СНГ утвердили Стратегию научно-технического развития
Совет глав правительств Содружества Независимых Государств утвердил Стратегию научно-технологического развития на 2026–2035 годы, сообщила пресс-служба... РИА Новости Крым, 29.09.2025
2025-09-29T19:10
2025-09-29T19:10
снг
новости
сотрудничество
минск
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/13/1136688223_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2f9735a9300d49744b2ae2d16cae8699.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Совет глав правительств Содружества Независимых Государств утвердил Стратегию научно-технологического развития на 2026–2035 годы, сообщила пресс-служба исполкома СНГ по итогам очередного заседания Совета, которое прошло в Минске 29 сентября.Стратегия определяет цели, задачи, принципы и приоритеты сотрудничества государств СНГ в сфере научно-технологического развития, ее реализация призвана создать дополнительные условия для формирования общего научно-технологического пространства СНГ, внедрения передовых разработок в реальный сектор экономики для выпуска высокотехнологичной продукции, роста инвестиций в научные исследования и разработки.Документ разработан Национальным исследовательским центром "Курчатовский институт" совместно с Исполнительным комитетом СНГ. Координировать деятельность по реализации Стратегии будет Межгосударственный совет по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах.Для России страны СНГ являются друзьями и стратегическими партнерами, с которыми Москва будет всемерно укреплять сотрудничество, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин на заседании Совбеза оценил важность работы на пространстве СНГРоссия будет всемерно укреплять сотрудничество со странами СНГ – ПутинЧем важен саммит стран СНГ для России и мира – мнение
минск
белоруссия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/13/1136688223_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1bd0b43d4e6d8e4cbd0e51356709e5be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
снг, новости, сотрудничество, минск, белоруссия
Страны СНГ утвердили Стратегию научно-технического развития

Страны СНГ утвердили десятилетнюю Стратегию научно-технического развития

19:10 29.09.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкНеформальная встреча глав государств СНГ
Неформальная встреча глав государств СНГ
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Совет глав правительств Содружества Независимых Государств утвердил Стратегию научно-технологического развития на 2026–2035 годы, сообщила пресс-служба исполкома СНГ по итогам очередного заседания Совета, которое прошло в Минске 29 сентября.
"Этот основополагающий документ призван определить вектор совместного ответа на глобальные вызовы и укрепить позиции стран Содружества в мире за счет углубления интеграции в критически важных сферах науки и технологий", – сказано в сообщении.
Стратегия определяет цели, задачи, принципы и приоритеты сотрудничества государств СНГ в сфере научно-технологического развития, ее реализация призвана создать дополнительные условия для формирования общего научно-технологического пространства СНГ, внедрения передовых разработок в реальный сектор экономики для выпуска высокотехнологичной продукции, роста инвестиций в научные исследования и разработки.
Документ разработан Национальным исследовательским центром "Курчатовский институт" совместно с Исполнительным комитетом СНГ. Координировать деятельность по реализации Стратегии будет Межгосударственный совет по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах.
Для России страны СНГ являются друзьями и стратегическими партнерами, с которыми Москва будет всемерно укреплять сотрудничество, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин на заседании Совбеза оценил важность работы на пространстве СНГ
Россия будет всемерно укреплять сотрудничество со странами СНГ – Путин
Чем важен саммит стран СНГ для России и мира – мнение
 
СНГНовостиСотрудничествоМинскБелоруссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:50ОРВИ наступает: в Крыму и Севастополе выявили 12 тысяч случаев за неделю
20:32Русско-японская война: белые гимнастерки и легендарные "трехлинейки"
20:11Девять сел в Крыму отключат от газа на сутки
19:54Житель Кубани получил 9 лет за попытку вступить в ряды террористов
19:31Ему было 28: керченские поисковики вернули еще одно имя советского бойца
19:10Страны СНГ утвердили Стратегию научно-технического развития
18:57Что означают слова Зеленского о "готовности к переговорам" – мнение
18:44В Донбассе освобожден Кировск
18:31Пожар на нефтебазе в Феодосии локализовали
18:07Крым продолжит сотрудничество с Никарагуа – Аксенов
17:52Африканские студенты учились спасать людей в Крыму
17:34В Алуште вводят график подачи воды
17:2112 беспилотников сбили над Крымом за четыре часа
17:14Рейд в Севастополе открыт
17:08"Тебе должно быть нашим фельдмаршалом": триумф графа Воронцова при Варне
16:44В ВТБ предложили упростить налогообложение для участников SPO
16:27В Севастополе экс-руководство БТИ подозревают в хищении 360 тысяч рублей
16:16Крымчанина осудят за призывы разрушить Крымский мост и убивать русских
15:54В Феодосии горит нефтебаза - все о ситуации к этому часу
15:40В Крыму цены на бензин зафиксируют на месяц
Лента новостейМолния