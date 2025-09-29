https://crimea.ria.ru/20250929/strany-sng-utverdili-strategiyu-nauchno-tekhnicheskogo-razvitiya-1149836385.html

Страны СНГ утвердили Стратегию научно-технического развития

29.09.2025

Страны СНГ утвердили Стратегию научно-технического развития

Совет глав правительств Содружества Независимых Государств утвердил Стратегию научно-технологического развития на 2026–2035 годы

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Совет глав правительств Содружества Независимых Государств утвердил Стратегию научно-технологического развития на 2026–2035 годы, сообщила пресс-служба исполкома СНГ по итогам очередного заседания Совета, которое прошло в Минске 29 сентября.Стратегия определяет цели, задачи, принципы и приоритеты сотрудничества государств СНГ в сфере научно-технологического развития, ее реализация призвана создать дополнительные условия для формирования общего научно-технологического пространства СНГ, внедрения передовых разработок в реальный сектор экономики для выпуска высокотехнологичной продукции, роста инвестиций в научные исследования и разработки.Документ разработан Национальным исследовательским центром "Курчатовский институт" совместно с Исполнительным комитетом СНГ. Координировать деятельность по реализации Стратегии будет Межгосударственный совет по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах.Для России страны СНГ являются друзьями и стратегическими партнерами, с которыми Москва будет всемерно укреплять сотрудничество, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин на заседании Совбеза оценил важность работы на пространстве СНГРоссия будет всемерно укреплять сотрудничество со странами СНГ – ПутинЧем важен саммит стран СНГ для России и мира – мнение

