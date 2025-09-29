Рейтинг@Mail.ru
Руденя стал представителем президента в Северо-Западном округе
Руденя стал представителем президента в Северо-Западном округе
Руденя стал представителем президента в Северо-Западном округе - РИА Новости Крым, 29.09.2025
Руденя стал представителем президента в Северо-Западном округе
Губернатор Тверской области Игорь Руденя назначен полномочным представителем президента Владимира Путина в Северо-Западном федеральном округе, сообщает... РИА Новости Крым, 29.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Губернатор Тверской области Игорь Руденя назначен полномочным представителем президента Владимира Путина в Северо-Западном федеральном округе, сообщает пресс-служба Кремля.Президент РФ подписал Указ "О полномочном представителе Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе".Как уточнили в пресс-службе, Указ вступает в силу со дня его подписания.Ранее этот пост занимал Александр Гуцан, который стал генпрокурором России.Игорь Руденя стал губернатором Тверской области в 2016 году. В 1996-2002 и 2012-2016 годах занимал должность гендиректора компании "Росзерно", в 2002-2012 годах работал в правительстве и Минсельхозе РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Руденя стал представителем президента в Северо-Западном округе

Игорь Руденя стал представителем президента в Северо-Западном федеральном округе

13:02 29.09.2025 (обновлено: 13:07 29.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Губернатор Тверской области Игорь Руденя назначен полномочным представителем президента Владимира Путина в Северо-Западном федеральном округе, сообщает пресс-служба Кремля.
Президент РФ подписал Указ "О полномочном представителе Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе".

"В соответствии с пунктом "к" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Руденю Игоря Михайловича полномочным представителем Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе", – сказано в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, Указ вступает в силу со дня его подписания.
Ранее этот пост занимал Александр Гуцан, который стал генпрокурором России.
Игорь Руденя стал губернатором Тверской области в 2016 году. В 1996-2002 и 2012-2016 годах занимал должность гендиректора компании "Росзерно", в 2002-2012 годах работал в правительстве и Минсельхозе РФ.
