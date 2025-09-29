https://crimea.ria.ru/20250929/rudenya-stal-predstavitelem-prezidenta-v-severo-zapadnom-okruge-1149821381.html
Руденя стал представителем президента в Северо-Западном округе
Губернатор Тверской области Игорь Руденя назначен полномочным представителем президента Владимира Путина в Северо-Западном федеральном округе, сообщает... РИА Новости Крым, 29.09.2025
2025-09-29T13:02
2025-09-29T13:02
2025-09-29T13:07
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Губернатор Тверской области Игорь Руденя назначен полномочным представителем президента Владимира Путина в Северо-Западном федеральном округе, сообщает пресс-служба Кремля.Президент РФ подписал Указ "О полномочном представителе Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе".Как уточнили в пресс-службе, Указ вступает в силу со дня его подписания.Ранее этот пост занимал Александр Гуцан, который стал генпрокурором России.Игорь Руденя стал губернатором Тверской области в 2016 году. В 1996-2002 и 2012-2016 годах занимал должность гендиректора компании "Росзерно", в 2002-2012 годах работал в правительстве и Минсельхозе РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
Новости
13:02 29.09.2025 (обновлено: 13:07 29.09.2025)