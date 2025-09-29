Рейтинг@Mail.ru
Рейд в Севастополе открыт - РИА Новости Крым, 29.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250929/reyd-v-sevastopole-otkryt-1149822544.html
Рейд в Севастополе открыт
Рейд в Севастополе открыт - РИА Новости Крым, 29.09.2025
Рейд в Севастополе открыт
Движение морского транспорта в Севастополе возобновлено, сообщает департамент транспорта города. РИА Новости Крым, 29.09.2025
2025-09-29T17:14
2025-09-29T17:14
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Движение морского транспорта в Севастополе возобновлено, сообщает департамент транспорта города.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Рейд в Севастополе открыт

Движение морского транспорта в Севастополе возобновлено

17:14 29.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Движение морского транспорта в Севастополе возобновлено, сообщает департамент транспорта города.
"Уважаемые пассажиры! Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", – говорится в публикации.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Лента новостейМолния