Поножовщина в техникуме в Архангельске: одна из пострадавших в реанимации

Поножовщина в техникуме в Архангельске: одна из пострадавших в реанимации - РИА Новости Крым, 29.09.2025

Поножовщина в техникуме в Архангельске: одна из пострадавших в реанимации

Одна из сотрудниц техникума в Архангельске, которая была ранена ножом при нападении бывшего студента, находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом...

2025-09-29T14:14

2025-09-29T14:14

2025-09-29T14:37

архангельская область

происшествия

новости

общество

россия

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Одна из сотрудниц техникума в Архангельске, которая была ранена ножом при нападении бывшего студента, находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор области Александр Цыбульский.Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь и поддержка, пообещал Цыбульский.По его словам, инцидент в Архангельском техникуме строительства и экономики, стал шокирующим событием. Слова благодарности губернатор выразил студентам техникума, которым удалось самостоятельно задержать нападавшего и передать его полиции. Такой поступок является очень смелым, достойным огромного уважения, отметил Цыбульский."На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Учебный процесс в техникуме продолжается в штатном режиме", - добавил губернатор.В понедельник утром сообщалось, что двоих сотрудниц техникума в Архангельске ранил ножом 18-летний парень, которого ранее отчислили из учреждения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Казнить нельзя помиловать: откровения судей о том, как судить детейВ Крыму студент с ножом напал на прохожего: "хотел развлечься"Школьник ударил учительницу ножом в Пермском крае: возбуждено дело

