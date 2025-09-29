Рейтинг@Mail.ru
Поножовщина в техникуме в Архангельске: одна из пострадавших в реанимации - РИА Новости Крым, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250929/ponozhovschina-v-tekhnikume-v-arkhangelske-odna-iz-postradavshikh-v-reanimatsii-1149823134.html
Поножовщина в техникуме в Архангельске: одна из пострадавших в реанимации
Поножовщина в техникуме в Архангельске: одна из пострадавших в реанимации - РИА Новости Крым, 29.09.2025
Поножовщина в техникуме в Архангельске: одна из пострадавших в реанимации
Одна из сотрудниц техникума в Архангельске, которая была ранена ножом при нападении бывшего студента, находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом... РИА Новости Крым, 29.09.2025
2025-09-29T14:14
2025-09-29T14:37
архангельская область
происшествия
новости
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/08/14/1118639684_0:185:2984:1864_1920x0_80_0_0_b57726b79874e30ff5cb4c84f858be85.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Одна из сотрудниц техникума в Архангельске, которая была ранена ножом при нападении бывшего студента, находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор области Александр Цыбульский.Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь и поддержка, пообещал Цыбульский.По его словам, инцидент в Архангельском техникуме строительства и экономики, стал шокирующим событием. Слова благодарности губернатор выразил студентам техникума, которым удалось самостоятельно задержать нападавшего и передать его полиции. Такой поступок является очень смелым, достойным огромного уважения, отметил Цыбульский."На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Учебный процесс в техникуме продолжается в штатном режиме", - добавил губернатор.В понедельник утром сообщалось, что двоих сотрудниц техникума в Архангельске ранил ножом 18-летний парень, которого ранее отчислили из учреждения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Казнить нельзя помиловать: откровения судей о том, как судить детейВ Крыму студент с ножом напал на прохожего: "хотел развлечься"Школьник ударил учительницу ножом в Пермском крае: возбуждено дело
архангельская область
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/08/14/1118639684_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_7af35e1b54b8f8c86c72e07c9da0d148.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
архангельская область, происшествия, новости, общество, россия
Поножовщина в техникуме в Архангельске: одна из пострадавших в реанимации

Одна из пострадавших при нападении в архангельском техникуме находится в тяжелом состоянии

14:14 29.09.2025 (обновлено: 14:37 29.09.2025)
 
© РИА Новости . Evgeniy Samarin / Перейти в фотобанкДиагностический медицинский прибор в одной из больниц Москвы
Диагностический медицинский прибор в одной из больниц Москвы - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости . Evgeniy Samarin
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Одна из сотрудниц техникума в Архангельске, которая была ранена ножом при нападении бывшего студента, находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор области Александр Цыбульский.
"Сразу после инцидента на место оперативно прибыли две бригады "скорой", которые оказали первую помощь пострадавшим и обеспечили их срочную госпитализацию. Сейчас состояние одной пациентки предварительно оценивается как средней степени тяжести, она в операционной. Вторая пациентка уже прооперирована – она пока в тяжелом состоянии в реанимации", - написал он в своем Telegram-канале.
Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь и поддержка, пообещал Цыбульский.
По его словам, инцидент в Архангельском техникуме строительства и экономики, стал шокирующим событием. Слова благодарности губернатор выразил студентам техникума, которым удалось самостоятельно задержать нападавшего и передать его полиции. Такой поступок является очень смелым, достойным огромного уважения, отметил Цыбульский.
"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Учебный процесс в техникуме продолжается в штатном режиме", - добавил губернатор.
В понедельник утром сообщалось, что двоих сотрудниц техникума в Архангельске ранил ножом 18-летний парень, которого ранее отчислили из учреждения.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Казнить нельзя помиловать: откровения судей о том, как судить детей
В Крыму студент с ножом напал на прохожего: "хотел развлечься"
Школьник ударил учительницу ножом в Пермском крае: возбуждено дело
 
Архангельская областьПроисшествияНовостиОбществоРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:27В Севастополе экс-руководство БТИ подозревают в хищении 360 тысяч рублей
16:16Крымчанина осудят за призывы разрушить Крымский мост и убивать русских
15:54В Феодосии горит нефтебаза - все о ситуации к этому часу
15:40В Крыму цены на бензин зафиксируют на месяц
15:40В Севастополе закрыли рейд третий раз за день
15:34Выборы в Молдавии завершены: кто победил
15:18Нефтебаза в Феодосии не задействована в поставках топлива на АЗС Крыма
15:15Крымский мост: обстановка с очередями после открытия движения
15:09Пожар вспыхнул на нефтебазе в Феодосии - что известно
14:44Когда бензин Аи-92 начнет поступать на АЗС Севастополя
14:25Путин подписал указ о призыве в армию
14:20В центре Ялты пожар уничтожил этаж дома и 20 квартир
14:14Поножовщина в техникуме в Архангельске: одна из пострадавших в реанимации
13:57Келлог заявил о разрешении Трампа бить вглубь РФ – чего ждать от Киева
13:33Новости СВО: армия России продвинулась в Запорожской области
13:21В Севастополе снова запустили катера через бухту
13:09Производство аквакультуры в Крыму выросло почти на 75% за девять месяцев
13:08Крымский мост открыт
13:02Руденя стал представителем президента в Северо-Западном округе
12:53В Кремле ответили на заявления о ракетах Tomahawk для Киева
Лента новостейМолния