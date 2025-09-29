https://crimea.ria.ru/20250929/ponozhovschina-v-tekhnikume-v-arkhangelske-odna-iz-postradavshikh-v-reanimatsii-1149823134.html
Поножовщина в техникуме в Архангельске: одна из пострадавших в реанимации
Поножовщина в техникуме в Архангельске: одна из пострадавших в реанимации
Одна из пострадавших при нападении в архангельском техникуме находится в тяжелом состоянии
14:14 29.09.2025 (обновлено: 14:37 29.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Одна из сотрудниц техникума в Архангельске, которая была ранена ножом при нападении бывшего студента, находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор области Александр Цыбульский.
"Сразу после инцидента на место оперативно прибыли две бригады "скорой", которые оказали первую помощь пострадавшим и обеспечили их срочную госпитализацию. Сейчас состояние одной пациентки предварительно оценивается как средней степени тяжести, она в операционной. Вторая пациентка уже прооперирована – она пока в тяжелом состоянии в реанимации", - написал он в своем Telegram-канале.
Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь и поддержка, пообещал Цыбульский.
По его словам, инцидент в Архангельском техникуме строительства и экономики, стал шокирующим событием. Слова благодарности губернатор выразил студентам техникума, которым удалось самостоятельно задержать нападавшего и передать его полиции. Такой поступок является очень смелым, достойным огромного уважения, отметил Цыбульский.
"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Учебный процесс в техникуме продолжается в штатном режиме", - добавил губернатор.
В понедельник утром сообщалось
, что двоих сотрудниц техникума в Архангельске ранил ножом 18-летний парень, которого ранее отчислили из учреждения.
