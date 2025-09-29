Рейтинг@Mail.ru
Отчисленный студент напал с ножом на сотрудников техникума в Архангельске - РИА Новости Крым, 29.09.2025
Отчисленный студент напал с ножом на сотрудников техникума в Архангельске
Отчисленный студент напал с ножом на сотрудников техникума в Архангельске - РИА Новости Крым, 29.09.2025
Отчисленный студент напал с ножом на сотрудников техникума в Архангельске
Двоих сотрудниц техникума в Архангельске ранил ножом 18-летний парень, которого ранее отчислили из учреждения. Об этом сообщает Следственное управление СК... РИА Новости Крым, 29.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Двоих сотрудниц техникума в Архангельске ранил ножом 18-летний парень, которого ранее отчислили из учреждения. Об этом сообщает Следственное управление СК России по региону.В понедельник утром подозреваемый пришел в свой бывший техникум и ранил ножом двух работников учреждения. Женщины госпитализированы, уточнили в пресс-службе.Подозреваемого задержали, возбуждено уголовное дело.Сейчас на месте работают следователи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Ранее в Томске неизвестные с улицы открыли огонь из пневматического оружия по окнам политехнического техникума, сообщали в местном УМВД России по региону.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Казнить нельзя помиловать: откровения судей о том, как судить детейВ Крыму студент с ножом напал на прохожего: "хотел развлечься"Школьник ударил учительницу ножом в Пермском крае: возбуждено дело
Отчисленный студент напал с ножом на сотрудников техникума в Архангельске

В Архангельске отчисленный студент пытался зарезать бывших преподавателей техникума

11:27 29.09.2025
 
Сотрудник СК работает на месте покушения на сотрудниц техникума в Архангельске
Сотрудник СК работает на месте покушения на сотрудниц техникума в Архангельске
© СК
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Двоих сотрудниц техникума в Архангельске ранил ножом 18-летний парень, которого ранее отчислили из учреждения. Об этом сообщает Следственное управление СК России по региону.
В понедельник утром подозреваемый пришел в свой бывший техникум и ранил ножом двух работников учреждения. Женщины госпитализированы, уточнили в пресс-службе.
Подозреваемого задержали, возбуждено уголовное дело.
"Региональными следственными органами СКР возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п. "а, и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений)", - говорится в сообщении.
Сейчас на месте работают следователи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Томске неизвестные с улицы открыли огонь из пневматического оружия по окнам политехнического техникума, сообщали в местном УМВД России по региону.
