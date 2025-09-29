https://crimea.ria.ru/20250929/otchislennyy-student-napal-s-nozhom-na-sotrudnikov-tekhnikuma-v-arkhangelske-1149816269.html

Отчисленный студент напал с ножом на сотрудников техникума в Архангельске

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Двоих сотрудниц техникума в Архангельске ранил ножом 18-летний парень, которого ранее отчислили из учреждения. Об этом сообщает Следственное управление СК России по региону.В понедельник утром подозреваемый пришел в свой бывший техникум и ранил ножом двух работников учреждения. Женщины госпитализированы, уточнили в пресс-службе.Подозреваемого задержали, возбуждено уголовное дело.Сейчас на месте работают следователи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Ранее в Томске неизвестные с улицы открыли огонь из пневматического оружия по окнам политехнического техникума, сообщали в местном УМВД России по региону.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Казнить нельзя помиловать: откровения судей о том, как судить детейВ Крыму студент с ножом напал на прохожего: "хотел развлечься"Школьник ударил учительницу ножом в Пермском крае: возбуждено дело

