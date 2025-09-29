Неделя в Крыму начнется с дождей

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым . Атмосферный фронт принесет в Крым в понедельник дожди и похолодание. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ночью без существенных осадков, днем пройдут дожди. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5…10, на южном и восточном побережье до +13; днем +14…19, в горах +8…13", - отметили синоптики.

Дождливо будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха оставит +11...13, днем потеплеет до +18 градусов.