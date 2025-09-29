https://crimea.ria.ru/20250929/nedelya-v-krymu-nachnetsya-s-dozhdey-1149808089.html
Неделя в Крыму начнется с дождей
Атмосферный фронт принесет в Крым в понедельник дожди и похолодание. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 28.09.2025
2025-09-29T00:01
2025-09-29T00:01
2025-09-28T19:23
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/15/1142028042_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0089ea25df0c6cae64fde6bc3f09cca4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Атмосферный фронт принесет в Крым в понедельник дожди и похолодание. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...9, днем +16...18.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков; днем небольшой дождь. Ветер ночью восточный, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +8...10, днем +16...18.Дождливо будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха оставит +11...13, днем потеплеет до +18 градусов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Атмосферный фронт принесет в Крым в понедельник дожди и похолодание. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ночью без существенных осадков, днем пройдут дожди. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5…10, на южном и восточном побережье до +13; днем +14…19, в горах +8…13", - отметили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...9, днем +16...18.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков; днем небольшой дождь. Ветер ночью восточный, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +8...10, днем +16...18.
Дождливо будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха оставит +11...13, днем потеплеет до +18 градусов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.