Неделя в Крыму начнется с дождей - РИА Новости Крым, 28.09.2025
Неделя в Крыму начнется с дождей
Неделя в Крыму начнется с дождей - РИА Новости Крым, 28.09.2025
Неделя в Крыму начнется с дождей
Атмосферный фронт принесет в Крым в понедельник дожди и похолодание. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 28.09.2025
2025-09-29T00:01
2025-09-28T19:23
крым
крымский гидрометцентр
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Атмосферный фронт принесет в Крым в понедельник дожди и похолодание. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...9, днем +16...18.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков; днем небольшой дождь. Ветер ночью восточный, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +8...10, днем +16...18.Дождливо будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха оставит +11...13, днем потеплеет до +18 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
Неделя в Крыму начнется с дождей

В Крыму в понедельник ожидаются дожди

00:01 29.09.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДождь в Симферополе
Дождь в Симферополе - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Атмосферный фронт принесет в Крым в понедельник дожди и похолодание. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ночью без существенных осадков, днем пройдут дожди. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5…10, на южном и восточном побережье до +13; днем +14…19, в горах +8…13", - отметили синоптики.

В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...9, днем +16...18.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков; днем небольшой дождь. Ветер ночью восточный, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +8...10, днем +16...18.
Дождливо будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха оставит +11...13, днем потеплеет до +18 градусов.
