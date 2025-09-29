Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост: обстановка с очередями после открытия движения - РИА Новости Крым, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250929/krymskiy-most-obstanovka-s-ocheredyami-posle-otkrytiya-dvizheniya-1149826331.html
Крымский мост: обстановка с очередями после открытия движения
Крымский мост: обстановка с очередями после открытия движения - РИА Новости Крым, 29.09.2025
Крымский мост: обстановка с очередями после открытия движения
Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста выезда с полуострова ждут 200 автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на РИА Новости Крым, 29.09.2025
2025-09-29T15:15
2025-09-29T15:15
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/06/1139383186_0:899:2042:2048_1920x0_80_0_0_1c26aa97973afa401cab4e29546d9788.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста выезда с полуострова ждут 200 автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.В понедельник Крымский мост был перекрыт с 8:04. В 8:37 движение по транспортному переходу возобновили. Повторно движение на транспортном переходе через Керченский пролив перекрыли в 12:36 и возобновили в 13:08.Со стороны Тамани очередей перед пунктом ручного досмотра нет.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Организованы 110 пунктов досмотра с двух сторон. Периодически мост закрывают из соображений безопасности.Добраться на полуостров также можно по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/06/1139383186_342:921:1845:2048_1920x0_80_0_0_9854dda792db2ff4e5c3d2b8aa2b2d8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост: обстановка с очередями после открытия движения

Крымский мост – после открытия движения выезда с полуострова ждут 200 авто

15:15 29.09.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста выезда с полуострова ждут 200 автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.
В понедельник Крымский мост был перекрыт с 8:04. В 8:37 движение по транспортному переходу возобновили. Повторно движение на транспортном переходе через Керченский пролив перекрыли в 12:36 и возобновили в 13:08.
"По состоянию на 15 часов в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 200 транспортных средств. Время ожидания около часа", – сказано в сообщении.
Со стороны Тамани очередей перед пунктом ручного досмотра нет.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Организованы 110 пунктов досмотра с двух сторон. Периодически мост закрывают из соображений безопасности.
Добраться на полуостров также можно по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайОчереди на Крымском мосту
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:27В Севастополе экс-руководство БТИ подозревают в хищении 360 тысяч рублей
16:16Крымчанина осудят за призывы разрушить Крымский мост и убивать русских
15:54В Феодосии горит нефтебаза - все о ситуации к этому часу
15:40В Крыму цены на бензин зафиксируют на месяц
15:40В Севастополе закрыли рейд третий раз за день
15:34Выборы в Молдавии завершены: кто победил
15:18Нефтебаза в Феодосии не задействована в поставках топлива на АЗС Крыма
15:15Крымский мост: обстановка с очередями после открытия движения
15:09Пожар вспыхнул на нефтебазе в Феодосии - что известно
14:44Когда бензин Аи-92 начнет поступать на АЗС Севастополя
14:25Путин подписал указ о призыве в армию
14:20В центре Ялты пожар уничтожил этаж дома и 20 квартир
14:14Поножовщина в техникуме в Архангельске: одна из пострадавших в реанимации
13:57Келлог заявил о разрешении Трампа бить вглубь РФ – чего ждать от Киева
13:33Новости СВО: армия России продвинулась в Запорожской области
13:21В Севастополе снова запустили катера через бухту
13:09Производство аквакультуры в Крыму выросло почти на 75% за девять месяцев
13:08Крымский мост открыт
13:02Руденя стал представителем президента в Северо-Западном округе
12:53В Кремле ответили на заявления о ракетах Tomahawk для Киева
Лента новостейМолния