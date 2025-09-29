https://crimea.ria.ru/20250929/krymskiy-most-obstanovka-s-ocheredyami-posle-otkrytiya-dvizheniya-1149826331.html
Крымский мост: обстановка с очередями после открытия движения
Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста выезда с полуострова ждут 200 автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста выезда с полуострова ждут 200 автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.В понедельник Крымский мост был перекрыт с 8:04. В 8:37 движение по транспортному переходу возобновили. Повторно движение на транспортном переходе через Керченский пролив перекрыли в 12:36 и возобновили в 13:08.Со стороны Тамани очередей перед пунктом ручного досмотра нет.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Организованы 110 пунктов досмотра с двух сторон. Периодически мост закрывают из соображений безопасности.Добраться на полуостров также можно по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
