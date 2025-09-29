https://crimea.ria.ru/20250929/krymskiy-most---situatsiya-utrom-v-ponedelnik-1149810885.html
Крымский мост - ситуация утром в понедельник
Крымский мост - ситуация утром в понедельник - РИА Новости Крым, 29.09.2025
Крымский мост - ситуация утром в понедельник
На Крымском мосту утром в понедельник проезд к пунктам досмотра свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 29.09.2025
2025-09-29T06:06
2025-09-29T06:06
2025-09-29T06:06
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
крым
керчь
тамань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0e/1131416338_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f04eca7fb35901fad7a7b3cf931ba318.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. На Крымском мосту утром в понедельник проезд к пунктам досмотра свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте."С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - говорится в сообщении.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке, организованы 110 пунктов досмотра с двух сторон.Добраться на полуостров также можно по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
крым
керчь
тамань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0e/1131416338_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6914f00693bbdeb0f2423688df731c14.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, крым, керчь, тамань
Крымский мост - ситуация утром в понедельник
На Крымском посту проезд свободен с обеих сторон