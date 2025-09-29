https://crimea.ria.ru/20250929/krymchanina-osudyat-za-prizyvy-razrushit-krymskiy-most-i-ubivat-russkikh-1149828608.html

Крымчанина осудят за призывы разрушить Крымский мост и убивать русских

2025-09-29T16:16

2025-09-29T16:16

2025-09-29T16:03

новости крыма

уфсб россии по республике крым и городу севастополю

крымский мост

крым

происшествия

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1d/1149828909_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_64780ee9e62f6ffaa5fa485cde12e292.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. 49-летний житель Джанкойского района полуострова пойдет под суд за публичные призывы к терроризму и экстремизму. Об этом сообщают пресс-службы УФСБ России и прокуратуры Крыма.В ходе следствия установлено, что 49-летний мужчина в своих соцсетях публиковал комментарии, содержащие призывы к разрушительным действиям в отношении Крымского моста. Также он призывал к убийству русских и уничтожению политических деятелей, уточнили в ведомстве.Материалы уголовного дела с обвинительным заключением уже отправлены в Южный окружной военный суд, где будут рассмотрены по существу, уточнили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что 48-летний житель Херсонской области пойдет под суд за публичные призывы к экстремистской деятельности, а 46-летняя жительница Херсонщины окажется на скамье подсудимых за призывы к действиям против безопасности государства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Керчанин оправдывал атаки дрона ВСУ на Кремль: уголовное дело уже в судеВ ЛНР предотвратили теракт против высокопоставленного офицера РосгвардииГражданину Молдавии дали 14 лет за подготовку теракта в Крыму

крымский мост

крым

2025

Новости

новости крыма, видео, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, крымский мост, крым, происшествия