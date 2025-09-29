Рейтинг@Mail.ru
Крымчанина осудят за призывы разрушить Крымский мост и убивать русских - РИА Новости Крым, 29.09.2025
Крымчанина осудят за призывы разрушить Крымский мост и убивать русских
Крымчанина осудят за призывы разрушить Крымский мост и убивать русских - РИА Новости Крым, 29.09.2025
Крымчанина осудят за призывы разрушить Крымский мост и убивать русских
49-летний житель Джанкойского района полуострова пойдет под суд за публичные призывы к терроризму и экстремизму. Об этом сообщают пресс-службы УФСБ России и... РИА Новости Крым, 29.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. 49-летний житель Джанкойского района полуострова пойдет под суд за публичные призывы к терроризму и экстремизму. Об этом сообщают пресс-службы УФСБ России и прокуратуры Крыма.В ходе следствия установлено, что 49-летний мужчина в своих соцсетях публиковал комментарии, содержащие призывы к разрушительным действиям в отношении Крымского моста. Также он призывал к убийству русских и уничтожению политических деятелей, уточнили в ведомстве.Материалы уголовного дела с обвинительным заключением уже отправлены в Южный окружной военный суд, где будут рассмотрены по существу, уточнили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что 48-летний житель Херсонской области пойдет под суд за публичные призывы к экстремистской деятельности, а 46-летняя жительница Херсонщины окажется на скамье подсудимых за призывы к действиям против безопасности государства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Керчанин оправдывал атаки дрона ВСУ на Кремль: уголовное дело уже в судеВ ЛНР предотвратили теракт против высокопоставленного офицера РосгвардииГражданину Молдавии дали 14 лет за подготовку теракта в Крыму
новости крыма, видео, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, крымский мост, крым, происшествия
Крымчанина осудят за призывы разрушить Крымский мост и убивать русских

За призывы разрушить Крымский мост и убивать русских крымчанин пойдет под суд

16:16 29.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. 49-летний житель Джанкойского района полуострова пойдет под суд за публичные призывы к терроризму и экстремизму. Об этом сообщают пресс-службы УФСБ России и прокуратуры Крыма.
В ходе следствия установлено, что 49-летний мужчина в своих соцсетях публиковал комментарии, содержащие призывы к разрушительным действиям в отношении Крымского моста. Также он призывал к убийству русских и уничтожению политических деятелей, уточнили в ведомстве.
"Следственным отделом УФСБ в отношении указанного гражданина возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет""), ч. 2 ст. 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности")", – сказано в сообщении.
Материалы уголовного дела с обвинительным заключением уже отправлены в Южный окружной военный суд, где будут рассмотрены по существу, уточнили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что 48-летний житель Херсонской области пойдет под суд за публичные призывы к экстремистской деятельности, а 46-летняя жительница Херсонщины окажется на скамье подсудимых за призывы к действиям против безопасности государства.
Керчанин оправдывал атаки дрона ВСУ на Кремль: уголовное дело уже в суде
В ЛНР предотвратили теракт против высокопоставленного офицера Росгвардии
Гражданину Молдавии дали 14 лет за подготовку теракта в Крыму
 
