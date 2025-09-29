Крым продолжит сотрудничество с Никарагуа – Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Крым продолжит сотрудничество с Никарагуа в сферах торговли, культуры, образования и здравоохранения. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Никарагуа в Российской Федерации Альбой Асусеной Торрес Мехия.
"Республика Крым готова и далее вносить свой вклад в развитие торгово-экономического, научно-технического и культурно-гуманитарного взаимодействия между нашими странами", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что дружеские отношения между Крымом и Никарагуа сложились и развиваются с 2014 года. Власти региона не первый раз встречают высоких гостей из Никарагуа, а крымчан достойно принимают этой стране. Поддержку двусторонним контактам всегда оказывает почетный консул Никарагуа в Республике Крым, Герой России Олег Белавенцев.
"Мы всегда будем помнить, что руководство и жители этой страны были первыми, кто поддержал наше возвращение на Родину, кто разделил с нами трудности. Уверен, что несмотря на большое расстояние между Крымом и Никарагуа мы и впредь будем находить общие точки соприкосновения в том числе в сферах образования, здравоохранения, бизнеса", – заявил глава республики.
В 2014 году Манагуа признала Крым частью России, а в ноябре 2020 года на полуострове уже открылось почетное консульство Никарагуа. Сотрудничество Крыма и Никарагуа продолжают развиваться, вопреки давлению и угрозам коллективного Запада на власти латиноамериканской страны, заявлял ранее глава МИД России Сергей Лавров.
