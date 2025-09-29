Рейтинг@Mail.ru
Крым продолжит сотрудничество с Никарагуа – Аксенов - РИА Новости Крым, 29.09.2025
Крым продолжит сотрудничество с Никарагуа – Аксенов
Крым продолжит сотрудничество с Никарагуа – Аксенов - РИА Новости Крым, 29.09.2025
Крым продолжит сотрудничество с Никарагуа – Аксенов
Крым продолжит сотрудничество с Никарагуа в сферах торговли, культуры, образования и здравоохранения. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам... РИА Новости Крым, 29.09.2025
2025-09-29T18:07
2025-09-29T17:56
сергей аксенов
крым
никарагуа
сотрудничество
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Крым продолжит сотрудничество с Никарагуа в сферах торговли, культуры, образования и здравоохранения. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Никарагуа в Российской Федерации Альбой Асусеной Торрес Мехия.Он напомнил, что дружеские отношения между Крымом и Никарагуа сложились и развиваются с 2014 года. Власти региона не первый раз встречают высоких гостей из Никарагуа, а крымчан достойно принимают этой стране. Поддержку двусторонним контактам всегда оказывает почетный консул Никарагуа в Республике Крым, Герой России Олег Белавенцев.В 2014 году Манагуа признала Крым частью России, а в ноябре 2020 года на полуострове уже открылось почетное консульство Никарагуа. Сотрудничество Крыма и Никарагуа продолжают развиваться, вопреки давлению и угрозам коллективного Запада на власти латиноамериканской страны, заявлял ранее глава МИД России Сергей Лавров.
крым
никарагуа
сергей аксенов, крым, никарагуа, сотрудничество, новости крыма
Крым продолжит сотрудничество с Никарагуа – Аксенов

Крым продолжит сотрудничество с Никарагуа по линиям торговли и культуры – Аксенов

18:07 29.09.2025
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваКрым продолжает сотрудничество с Никарагуа
Крым продолжает сотрудничество с Никарагуа
© ТГ-канал Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Крым продолжит сотрудничество с Никарагуа в сферах торговли, культуры, образования и здравоохранения. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Никарагуа в Российской Федерации Альбой Асусеной Торрес Мехия.
"Республика Крым готова и далее вносить свой вклад в развитие торгово-экономического, научно-технического и культурно-гуманитарного взаимодействия между нашими странами", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что дружеские отношения между Крымом и Никарагуа сложились и развиваются с 2014 года. Власти региона не первый раз встречают высоких гостей из Никарагуа, а крымчан достойно принимают этой стране. Поддержку двусторонним контактам всегда оказывает почетный консул Никарагуа в Республике Крым, Герой России Олег Белавенцев.

"Мы всегда будем помнить, что руководство и жители этой страны были первыми, кто поддержал наше возвращение на Родину, кто разделил с нами трудности. Уверен, что несмотря на большое расстояние между Крымом и Никарагуа мы и впредь будем находить общие точки соприкосновения в том числе в сферах образования, здравоохранения, бизнеса", – заявил глава республики.

В 2014 году Манагуа признала Крым частью России, а в ноябре 2020 года на полуострове уже открылось почетное консульство Никарагуа. Сотрудничество Крыма и Никарагуа продолжают развиваться, вопреки давлению и угрозам коллективного Запада на власти латиноамериканской страны, заявлял ранее глава МИД России Сергей Лавров.
Никарагуа признала Донбасс и Новороссию частью России
Запорожская область и Никарагуа подписали соглашение о сотрудничестве
Симферополь и столица Никарагуа станут побратимами
 
Сергей АксеновКрымНикарагуаСотрудничествоНовости Крыма
 
