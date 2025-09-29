https://crimea.ria.ru/20250929/krym-prodolzhit-sotrudnichestvo-s-nikaragua--aksenov-1149833729.html

Крым продолжит сотрудничество с Никарагуа – Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Крым продолжит сотрудничество с Никарагуа в сферах торговли, культуры, образования и здравоохранения. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Никарагуа в Российской Федерации Альбой Асусеной Торрес Мехия.Он напомнил, что дружеские отношения между Крымом и Никарагуа сложились и развиваются с 2014 года. Власти региона не первый раз встречают высоких гостей из Никарагуа, а крымчан достойно принимают этой стране. Поддержку двусторонним контактам всегда оказывает почетный консул Никарагуа в Республике Крым, Герой России Олег Белавенцев.В 2014 году Манагуа признала Крым частью России, а в ноябре 2020 года на полуострове уже открылось почетное консульство Никарагуа. Сотрудничество Крыма и Никарагуа продолжают развиваться, вопреки давлению и угрозам коллективного Запада на власти латиноамериканской страны, заявлял ранее глава МИД России Сергей Лавров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Никарагуа признала Донбасс и Новороссию частью РоссииЗапорожская область и Никарагуа подписали соглашение о сотрудничествеСимферополь и столица Никарагуа станут побратимами

