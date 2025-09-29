https://crimea.ria.ru/20250929/kakoy-segodnya-prazdnik-29-sentyabrya-1131696846.html

Какой сегодня праздник: 29 сентября

Какой сегодня праздник: 29 сентября - РИА Новости Крым, 28.09.2025

Какой сегодня праздник: 29 сентября

В этот день во многих странах отмечают Всемирный день сердца. В истории 29 сентября остался днем открытия первого в мире брачного агентства, создания... РИА Новости Крым, 28.09.2025

2025-09-29T00:00

2025-09-29T00:00

2025-09-28T19:28

праздники и памятные даты

общество

новости

в мире

история

культура

музыка

искусство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/08/1138677223_0:147:3119:1901_1920x0_80_0_0_145042960d46843d902c20f193c30cab.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В этот день во многих странах отмечают Всемирный день сердца. В истории 29 сентября остался днем открытия первого в мире брачного агентства, создания Скотленд-Ярда и фактического окончания строительства Байкало-Амурской магистрали. А еще в этот день родились испанский писатель Мигель Сервантес, декабрист Кондратий Рылеев, золотой голос рок-н-ролла Джерри Ли Льюис и легенда советского кино Алла Демидова.Что празднуют в миреС 1999 года 29 сентября принято отмечать Всемирный день сердца. Эту памятную дату учредили по инициативе Всемирной федерации сердца при поддержке ВОЗ, ЮНЕСКО и других организаций. Официальная статистика говорит, что ежегодно в мире около 17 млн человек умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. При этом врачи уверены, что в 80% случаев смерти можно было избежать, если бы люди соблюдали элементарные правила охраны здоровья и контролировали основные факторы риска.В России 29 сентября профессиональный праздник отмечают лор-врачи. Оториноларингология как отдельная медицинская дисциплина появилась в середине XIX века. В России в развитие этой ветви медицины значительный вклад внесли физиолог Сергей Боткин и основатель Московской клинической школы Григорий Захарьин. А первая специальная клиника по болезням уха, горла и носа появилась в Москве в 1896 году.Еще сегодня можно отметить День бутерброда или День глупых вопросов. Именины у Виктора, Григория, Людмилы, Куприяна, Алексея, Иосифа, Сергея, Дорофея, Михаила.Знаменательные событияВ 1650 году в Великобритании некто Генри Робинсон открыл первое в мире брачное агентство. Называлась новомодная контора "Бюро ухаживаний и встреч" и по тем временам пользовалось неслыханной популярностью в первую очередь у состоятельных родителей, которые искали выгодную партию своим детям. Именно поэтому самой важной строкой в анкете стал не рост, вес или цвет глаз, а приданое кандидата.В 1829 году министр внутренних дел Великобритании сэр Роберт Пиль инициировал в парламенте рассмотрение и принятие Закона о лондонской полиции. Организацию разместили на улице Большой Скотленд-Ярд. Отсюда и берет начало легендарная полиция английской столицы. Сегодня в работе Скотленд-Ярда задействовано больше 30 тысяч офицеров.В 1907 году в Санкт-Петербурге было открыто трамвайное движение. Первая линия прошла от дворцовой площади до 8-й линии Васильевского острова, а за следующие семь лет трамвайными линиями были охвачены почти все улицы города на Неве.В 1984 году на строительстве Байкало-Амурской магистрали бригады Александра Бондаря и Ивана Варшавского встретились на разъезде Балбухта, замкнув 12-летнюю стройку в одну линию. Через два дня на станции Куанда торжественно уложили последнее "золотое" звено, и строительство БАМа официально завершилось.В 1991 году российский военный летчик Тимур Апакидзе, будучи командиром Центра корабельной авиации ВМФ с базой в Саках, первым из российских летчиков совершил посадку на палубу авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" на первом российском серийном палубном истребителе Су-27К.Кто родилсяВ 1547 году родился известный испанский писатель Мигель де Сервантес Сааведра. Еще при жизни стал широко известен как автор романа "Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский". Среди других известных его произведений – "Галатея", "Путешествие на Парнас" и другие.В 1571 году родился итальянский художник, основатель реализма в живописи Микеланджело Меризи да Караваджо. Именно он ввел в средневековое искусство образ человека с улицы – грубоватых мальчишек, уличных торговцев, музыкантов, при этом изображал их с атрибутами античных богов.В 1795 году родился русский поэт и общественник Кондратий Рылеев. Был правителем канцелярии и крупным акционером Российско-американской компании. Позже оказался в числе пяти казненный руководителей Восстания декабристов в 1825 году.В 1904 году родился советский писатель Николай Островский, участник Гражданской войны. Прожил всего 32 года, но два его романа – "Как закалялась сталь" и "Рожденные бурей" – стали огромным вкладом в отечественную литературу.В 1935 году родился американский музыкант, один из основоположников рок-н-ролла Джерри Ли Льюис. Несмотря на несколько скандальных эпизодов биографии, сохранял популярность на протяжении нескольких десятилетий. В 1986 году вошел в первую десятку членов Зала славы рок-н-ролла.В 1936 году родилась советская и российская актриса Алла Демидова, одна из известнейших артисток Театра на Таганке и одна из самых "стильных" актрис по признанию критиков. На ее счету около двух десятков наград за вклад в искусство и за лучшие роли, и участие более чем в 50 кинокартинах, многие из которых стали культовыми.Также в этот день родились кинорежиссер и сценарист Роберт Бентон, итальянский политик Сильвио Берлускони, российский тележурналист Дмитрий Крылов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, общество, новости, в мире, история, культура, музыка, искусство