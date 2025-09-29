https://crimea.ria.ru/20250929/dvizhenie-po-krymskomu-mostu-perekryto-vtoroy-raz-za-den--1149813917.html
Движение по Крымскому мосту перекрыто второй раз за день
Движение по Крымскому мосту перекрыто второй раз за день - РИА Новости Крым, 29.09.2025
Движение по Крымскому мосту перекрыто второй раз за день
Закрыто движение транспорта по Крымскому мосту. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 29.09.2025
2025-09-29T12:37
2025-09-29T12:37
2025-09-29T12:40
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
логистика
крым
срочные новости крыма
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Закрыто движение транспорта по Крымскому мосту. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Ранее в понедельник движение по транспортному переходу через Керченский пролив уже перекрывали, ограничение продлилось около получаса.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности – киевский режим может пытаться атаковать объект.Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
2025
Движение по Крымскому мосту перекрыто второй раз за день
