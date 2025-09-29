https://crimea.ria.ru/20250929/devyat-sel-v-krymu-otklyuchat-ot-gaza-na-sutki-1149667109.html

Девять сел в Крыму отключат от газа на сутки

Без газоснабжения на сутки останутся девять сел Первомайского района из-за проведения плановых работ на линии 30 сентября.

2025-09-29T20:11

2025-09-29T20:11

2025-09-29T18:32

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Без газоснабжения на сутки останутся девять сел Первомайского района из-за проведения плановых работ на линии 30 сентября. Об этом крымчан предупредили на предприятии "Крымгазсети".На предприятии уточнили, что отключению подлежат абоненты пгт Первомайское, а также сел Упорное, Пшеничное, Правда, Крестьяновка, Новая Деревня, Гришино, Абрикосово и Островское."Без ресурса на сутки останутся около 4300 абонентов Первомайского района", – добавили в "Крымгазсети".С перечнем отключаемых абонентов можно ознакомиться в официальном Telegram-канале ГУП РК "Крымгазсети".Ранее стало известно, что около двух тысяч абонентов в городе Саки и селе Орехово Сакского района на день останутся без газа в связи с работами на сетях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как часто в Крыму надо делать техобслуживание газового оборудованияСевастопольский мыс Фиолент обеспечат газом и водойКрым и Севастополь получат 44 млн из бюджета РФ на социальную газификацию

