Рейтинг@Mail.ru
Девять сел в Крыму отключат от газа на сутки - РИА Новости Крым, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250929/devyat-sel-v-krymu-otklyuchat-ot-gaza-na-sutki-1149667109.html
Девять сел в Крыму отключат от газа на сутки
Девять сел в Крыму отключат от газа на сутки - РИА Новости Крым, 29.09.2025
Девять сел в Крыму отключат от газа на сутки
Без газоснабжения на сутки останутся девять сел Первомайского района из-за проведения плановых работ на линии 30 сентября. Об этом крымчан предупредили на... РИА Новости Крым, 29.09.2025
2025-09-29T20:11
2025-09-29T18:32
первомайский район
новости крыма
крымгазсети
газ
газоснабжение
крым
отключение газа в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111739/21/1117392171_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_3997f41d7967080c6f6f16bd3ffbbfda.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Без газоснабжения на сутки останутся девять сел Первомайского района из-за проведения плановых работ на линии 30 сентября. Об этом крымчан предупредили на предприятии "Крымгазсети".На предприятии уточнили, что отключению подлежат абоненты пгт Первомайское, а также сел Упорное, Пшеничное, Правда, Крестьяновка, Новая Деревня, Гришино, Абрикосово и Островское."Без ресурса на сутки останутся около 4300 абонентов Первомайского района", – добавили в "Крымгазсети".С перечнем отключаемых абонентов можно ознакомиться в официальном Telegram-канале ГУП РК "Крымгазсети".Ранее стало известно, что около двух тысяч абонентов в городе Саки и селе Орехово Сакского района на день останутся без газа в связи с работами на сетях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как часто в Крыму надо делать техобслуживание газового оборудованияСевастопольский мыс Фиолент обеспечат газом и водойКрым и Севастополь получат 44 млн из бюджета РФ на социальную газификацию
первомайский район
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111739/21/1117392171_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_979bbf705fc860350aa27b78980f8f2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
первомайский район, новости крыма, крымгазсети, газ, газоснабжение, крым, отключение газа в крыму
Девять сел в Крыму отключат от газа на сутки

В Первомайском районе Крыма девять сел отключат от газа на сутки

20:11 29.09.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМанометр на трубопроводе газораспределительной станции
Манометр на трубопроводе газораспределительной станции - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Без газоснабжения на сутки останутся девять сел Первомайского района из-за проведения плановых работ на линии 30 сентября. Об этом крымчан предупредили на предприятии "Крымгазсети".
"С 7:30 30 сентября до 20:00 1 октября в Первомайском районе будет приостановлена подача газа в связи с проведением плановых работ", – сказано в сообщении.
На предприятии уточнили, что отключению подлежат абоненты пгт Первомайское, а также сел Упорное, Пшеничное, Правда, Крестьяновка, Новая Деревня, Гришино, Абрикосово и Островское.
"Без ресурса на сутки останутся около 4300 абонентов Первомайского района", – добавили в "Крымгазсети".
С перечнем отключаемых абонентов можно ознакомиться в официальном Telegram-канале ГУП РК "Крымгазсети".
Ранее стало известно, что около двух тысяч абонентов в городе Саки и селе Орехово Сакского района на день останутся без газа в связи с работами на сетях.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как часто в Крыму надо делать техобслуживание газового оборудования
Севастопольский мыс Фиолент обеспечат газом и водой
Крым и Севастополь получат 44 млн из бюджета РФ на социальную газификацию
 
Первомайский районНовости КрымаКрымгазсетиГазГазоснабжениеКрымОтключение газа в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:50ОРВИ наступает: в Крыму и Севастополе выявили 12 тысяч случаев за неделю
20:32Русско-японская война: белые гимнастерки и легендарные "трехлинейки"
20:11Девять сел в Крыму отключат от газа на сутки
19:54Житель Кубани получил 9 лет за попытку вступить в ряды террористов
19:31Ему было 28: керченские поисковики вернули еще одно имя советского бойца
19:10Страны СНГ утвердили Стратегию научно-технического развития
18:57Что означают слова Зеленского о "готовности к переговорам" – мнение
18:44В Донбассе освобожден Кировск
18:31Пожар на нефтебазе в Феодосии локализовали
18:07Крым продолжит сотрудничество с Никарагуа – Аксенов
17:52Африканские студенты учились спасать людей в Крыму
17:34В Алуште вводят график подачи воды
17:2112 беспилотников сбили над Крымом за четыре часа
17:14Рейд в Севастополе открыт
17:08"Тебе должно быть нашим фельдмаршалом": триумф графа Воронцова при Варне
16:44В ВТБ предложили упростить налогообложение для участников SPO
16:27В Севастополе экс-руководство БТИ подозревают в хищении 360 тысяч рублей
16:16Крымчанина осудят за призывы разрушить Крымский мост и убивать русских
15:54В Феодосии горит нефтебаза - все о ситуации к этому часу
15:40В Крыму цены на бензин зафиксируют на месяц
Лента новостейМолния