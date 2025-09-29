https://crimea.ria.ru/20250929/ataka-vsu-na-podmoskove---pogibli-76-letnyaya-zhenschina-i-ee-6-letniy-vnuk-1149814053.html

Атака ВСУ на Подмосковье - погибли 76-летняя женщина и ее 6-летний внук

Атака ВСУ на Подмосковье - погибли 76-летняя женщина и ее 6-летний внук - РИА Новости Крым, 29.09.2025

Атака ВСУ на Подмосковье - погибли 76-летняя женщина и ее 6-летний внук

76-летняя женщина и ее шестилетний внук погибли во время пожара, который произошел в результате падения обломков беспилотника в Московской области. Об этом... РИА Новости Крым, 29.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. 76-летняя женщина и ее шестилетний внук погибли во время пожара, который произошел в результате падения обломков беспилотника в Московской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.Всего на территории Воскресенска и Коломны минувшей ночью силы ПВО уничтожили четыре вражеских беспилотника, повреждены несколько домов, нарушено уличное освещение, уточнил Воробьев.На местах работают экстренные службы. Вся необходимая помощь гражданам будет оказана, добавил он.Как ранее сообщили в Минобороны РФ, силы ПВО перехватили и уничтожили за ночь 84 беспилотных летательных аппарата ВСУ над восьмью регионами России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Энергоснабжение Белгорода почти полностью восстановлено после атакиРоссия никогда не атакует гражданские объекты – ЛавровУкраинские беспилотники ударили по нефтеперекачивающей станции в Чувашии

