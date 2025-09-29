Рейтинг@Mail.ru
Атака ВСУ на Подмосковье - погибли 76-летняя женщина и ее 6-летний внук - РИА Новости Крым, 29.09.2025
Атака ВСУ на Подмосковье - погибли 76-летняя женщина и ее 6-летний внук
Атака ВСУ на Подмосковье - погибли 76-летняя женщина и ее 6-летний внук - РИА Новости Крым, 29.09.2025
Атака ВСУ на Подмосковье - погибли 76-летняя женщина и ее 6-летний внук
76-летняя женщина и ее шестилетний внук погибли во время пожара, который произошел в результате падения обломков беспилотника в Московской области. Об этом... РИА Новости Крым, 29.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. 76-летняя женщина и ее шестилетний внук погибли во время пожара, который произошел в результате падения обломков беспилотника в Московской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.Всего на территории Воскресенска и Коломны минувшей ночью силы ПВО уничтожили четыре вражеских беспилотника, повреждены несколько домов, нарушено уличное освещение, уточнил Воробьев.На местах работают экстренные службы. Вся необходимая помощь гражданам будет оказана, добавил он.Как ранее сообщили в Минобороны РФ, силы ПВО перехватили и уничтожили за ночь 84 беспилотных летательных аппарата ВСУ над восьмью регионами России.
Новости
россия, подмосковье, михаил воробьев, атаки всу, новости, происшествия
Атака ВСУ на Подмосковье - погибли 76-летняя женщина и ее 6-летний внук

В Подмосковье при пожаре из-за атаки БПЛА погибли 6-летний ребенок и его бабушка

10:08 29.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. 76-летняя женщина и ее шестилетний внук погибли во время пожара, который произошел в результате падения обломков беспилотника в Московской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
"К сожалению, в Воскресенске произошла трагедия: во время пожара в частном доме погибли два человека — 76-летняя женщина и ее 6-летний внук. Выражаю самые глубокие соболезнования родным и близким погибших. Мы окажем всю необходимую помощь семье", - написал он в своем Telegram-канале.
Всего на территории Воскресенска и Коломны минувшей ночью силы ПВО уничтожили четыре вражеских беспилотника, повреждены несколько домов, нарушено уличное освещение, уточнил Воробьев.
На местах работают экстренные службы. Вся необходимая помощь гражданам будет оказана, добавил он.
Как ранее сообщили в Минобороны РФ, силы ПВО перехватили и уничтожили за ночь 84 беспилотных летательных аппарата ВСУ над восьмью регионами России.
Энергоснабжение Белгорода почти полностью восстановлено после атаки
Россия никогда не атакует гражданские объекты – Лавров
Украинские беспилотники ударили по нефтеперекачивающей станции в Чувашии
 
Россия Подмосковье Михаил Воробьев Атаки ВСУ Новости Происшествия
 
