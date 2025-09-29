https://crimea.ria.ru/20250929/12-bespilotnikov-sbili-nad-krymom-za-chetyre-chasa-1149833942.html

12 беспилотников сбили над Крымом за четыре часа

12 беспилотников сбили над Крымом за четыре часа - РИА Новости Крым, 29.09.2025

12 беспилотников сбили над Крымом за четыре часа

Российские военнослужащие пресекли попытку киевского режима атаковать территорию Крыма и еще двух регионов России днем в понедельник – средства ПВО уничтожили... РИА Новости Крым, 29.09.2025

2025-09-29T17:21

2025-09-29T17:21

2025-09-29T17:30

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие пресекли попытку киевского режима атаковать территорию Крыма и еще двух регионов России днем в понедельник – средства ПВО уничтожили 16 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В военном ведомстве РФ уточнили, что 12 беспилотников были ликвидированы над территорией Республики Крым. Кроме того, силы ПВО уничтожены по два БПЛА над территориями Курской и Белгородской областей.Утром в понедельник стало известно, что силы ПВО перехватили и уничтожили за ночь 84 беспилотных летательных аппарата ВСУ над восемью регионами России.Предыдущей ночью силы противовоздушной обороны России также отражали воздушную атаку ВСУ на регионы страны. В течение ночи был уничтожен 41 беспилотник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: армия России продвинулась в Запорожской области Путин подписал указ о призыве в армиюНанесен удар по тяговым подстанциям железной дороги Украины

