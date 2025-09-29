Рейтинг@Mail.ru
12 беспилотников сбили над Крымом за четыре часа
https://crimea.ria.ru/20250929/12-bespilotnikov-sbili-nad-krymom-za-chetyre-chasa-1149833942.html
12 беспилотников сбили над Крымом за четыре часа
12 беспилотников сбили над Крымом за четыре часа - РИА Новости Крым, 29.09.2025
12 беспилотников сбили над Крымом за четыре часа
Российские военнослужащие пресекли попытку киевского режима атаковать территорию Крыма и еще двух регионов России днем в понедельник – средства ПВО уничтожили... РИА Новости Крым, 29.09.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/08/1140944682_0:222:2886:1845_1920x0_80_0_0_9d6d23e7a209ee2c624e69108d9333a1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие пресекли попытку киевского режима атаковать территорию Крыма и еще двух регионов России днем в понедельник – средства ПВО уничтожили 16 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В военном ведомстве РФ уточнили, что 12 беспилотников были ликвидированы над территорией Республики Крым. Кроме того, силы ПВО уничтожены по два БПЛА над территориями Курской и Белгородской областей.Утром в понедельник стало известно, что силы ПВО перехватили и уничтожили за ночь 84 беспилотных летательных аппарата ВСУ над восемью регионами России.Предыдущей ночью силы противовоздушной обороны России также отражали воздушную атаку ВСУ на регионы страны. В течение ночи был уничтожен 41 беспилотник.
крым
курская область
белгородская область
РИА Новости Крым
Новости
крым, курская область, белгородская область, пво, срочные новости крыма, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон)
12 беспилотников сбили над Крымом за четыре часа

Над Крымом сбили 12 беспилотников за четыре часа

17:21 29.09.2025 (обновлено: 17:30 29.09.2025)
 
© РИА НовостиБоеголовки. Архивное фото
Боеголовки. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие пресекли попытку киевского режима атаковать территорию Крыма и еще двух регионов России днем в понедельник – средства ПВО уничтожили 16 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В период с 13:00 до 17:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении.
В военном ведомстве РФ уточнили, что 12 беспилотников были ликвидированы над территорией Республики Крым. Кроме того, силы ПВО уничтожены по два БПЛА над территориями Курской и Белгородской областей.
Утром в понедельник стало известно, что силы ПВО перехватили и уничтожили за ночь 84 беспилотных летательных аппарата ВСУ над восемью регионами России.
Предыдущей ночью силы противовоздушной обороны России также отражали воздушную атаку ВСУ на регионы страны. В течение ночи был уничтожен 41 беспилотник.
КрымКурская областьБелгородская областьПВОСрочные новости КрымаВооруженные силы РоссииБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
