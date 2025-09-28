https://crimea.ria.ru/20250928/za-narushitelem-s-veterkom-v-krymu-rabotayut-politseyskie-na-mototsiklakh-1149760960.html

За нарушителем с ветерком: в Крыму работают полицейские на мотоциклах

За нарушителем с ветерком: в Крыму работают полицейские на мотоциклах

Они проносятся мимо тебя как бело-синий ветер: красивые, мужественные, спокойные. Но чаще видишь их вдоль дорог по двое. Их патрульные мотоциклы выделяются среди всех остальных цветом и наличием проблесковых маячков и сирены. Это – полицейский мотобат.Нет смысла убегатьИх рабочий сезон стартует и заканчивается с мотосезоном – с весны до глубокой осени. Главное преимущество - маневренность и быстрота."Как такового мотобатальона не существует, просто есть в составе Госавтоинспекции патрульные на мотоциклах. Ими управляют наиболее подготовленные сотрудники соответствующей категории, допущенные к управлению", - рассказывает заместитель командира отдельного специализированного батальона дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции МВД Крыма майор полиции Евгений Колосюк.Первые мотоциклы были выделены Крыму в 2021 году. Теперь их 12."Обычный автомобиль много где не проедет, и об этом прекрасно знают нарушители на мототранспорте. Теперь же ситуация поменялась. Даже если и бывает нарушение, на самых узких улицах Южнобережья теперь можем преследовать на мотоциклах нарушителей - также на мотоциклах. Останавливаем их, принимаем меры", - улыбается наш собеседник.Первоначально в обязанности сотрудников ДПС на мотоциклах входит пресечение, выявление, документирование правонарушений среди участников дорожного движения, управляющих мототранспортом. "Игра в догонялки" - это уже вторично, при самых возмутительных случаях нарушения правил дорожного движения и отказа остановиться по требованию сотрудников полиции.Он объясняет: когда полицейские преследуют мотоцикл на автомобиле, у водителя-нарушителя вырабатывается много адреналина, а это - большая вероятность того, что он совершит роковую для себя или для других участников движения ошибку на дороге."А мотоцикл у нас – это психологический фактор: нет смысла убегать, надо останавливаться", - на опыте свою теорию проверил командир батальона.Как ведут себя мототуристы в КрымуСейчас на дороге тяжело найти мотоцикл, который не зарегистрирован, или его водителя без прав: "Уже все знают и понимают, что такие действия чреваты серьезными последствиями".Он говорит, что в последнее время много неприятностей приносят малолетние участники дорожного движения, подростки, ведущие себя несознательно, гоняющие без прав, защиты, не думающие ни о себе, ни о других."Это ежегодная борьба. Тут корень зла заключается, в первую очередь, в самих родителях. Ведь им эти мопеды покупают в большинстве случаев мамы и папы. Но за эти годы чувствуется влияние нашей работы, динамика профилактики нарушений и ДТП на мотоциклах положительная".Точной статистики, кто больше нарушает на мопедах и байках – дети или взрослые – нет. Но в деревнях таких случаев больше."В глубинке и сейчас можно увидеть дедушку на трехколесном мотоцикле. Как правило, это не злостные нарушители, по мелочи - поворотник не включил, например. Мы таким престарелым водителям обычно помогаем до дома доехать".Отдельная категория мотоциклистов в Крыму – туристы. Тут тоже бывает не все гладко. Кроме того, они не очень хорошо осознают сложность горных дорог полуострова, переменчивые погодные условия. Часто не хорошим образом себя показывают прокатчики мототранспорта.По словам Евгения Колосюка, в этом году на мотоциклах туристов было меньше, чем в прошлом.Жизнь на мотоциклеОбычное утро сотрудника полиции, который служит в мотобате, начинается с экипировки, инструктажа, осмотра внешнего вида, проверки знания приказов и законов. Затем они согласно служебного задания направляются для выполнения поставленных задач в те или иные районы республики.Работают на мотоциклах те сотрудники полиции, кому очень нравится этот вид транспорта. Конечно, все они имеют соответствующую категорию на право управления, кроме того, их обязательно ежегодно учат, повышая служебную квалификацию.Инспектор ДПС отдельного специализированного батальона по Республике Крым лейтенант полиции Александр Буклана и работает на мотоцикле, и отдыхает на нем же.Отпуск и выходные Александр также проводит на мотоцикле. Уже своем собственном, домашнем: "Сложнее описать, куда я на нем в Крыму не езжу, чем те места, где уже побывал".Такой огромный водительский мотоциклетный стаж дает ему полноценное право советовать тем, кто готов рассекать по крымским дорогам на двухколесном:"Очень внимательным надо быть. Автомобилистам мотоциклы не всегда видны, поэтому яркая одежда, светоотражающие элементы должны быть в первую очередь. И защита – я даже не про шлем, это понятно. Обувь с защитой голеностопа, щитки. Хороши специальная поддержка пятки, спины – это все свободно продается в магазинах".Еще он рекомендует все же не выезжать на дороги при дожде, сильном ветре, потому что мотоцикл, а тем более мопед – это транспортные средства, обладающие низкой степенью устойчивости. И еще один из бичей, часто приводящих к травмированию и даже гибели водителей мотосредств – желание проехать между близко едущими машинами в плотном потоке, а также отсутствие понимания, что у автомобилей, особенно с большими габаритами, есть свои "слепые зоны"."До встречи на дорогах", - прощаемся и мы с ним.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе подросток на мотоцикле потерял управление и влетел в бордюрВ Крыму мотоциклист погиб после столкновения с легковушкойВ Крыму иномарка сбила подростка на мотоцикле

