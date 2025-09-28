За нарушителем с ветерком: в Крыму работают полицейские на мотоциклах
Количество туристов на мотоциклах в Крыму в этом году было меньше прошлогоднего
Они проносятся мимо тебя как бело-синий ветер: красивые, мужественные, спокойные. Но чаще видишь их вдоль дорог по двое. Их патрульные мотоциклы выделяются среди всех остальных цветом и наличием проблесковых маячков и сирены. Это – полицейский мотобат.
Нет смысла убегать
Их рабочий сезон стартует и заканчивается с мотосезоном – с весны до глубокой осени. Главное преимущество - маневренность и быстрота.
"Как такового мотобатальона не существует, просто есть в составе Госавтоинспекции патрульные на мотоциклах. Ими управляют наиболее подготовленные сотрудники соответствующей категории, допущенные к управлению", - рассказывает заместитель командира отдельного специализированного батальона дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции МВД Крыма майор полиции Евгений Колосюк.
Первые мотоциклы были выделены Крыму в 2021 году. Теперь их 12.
"Обычный автомобиль много где не проедет, и об этом прекрасно знают нарушители на мототранспорте. Теперь же ситуация поменялась. Даже если и бывает нарушение, на самых узких улицах Южнобережья теперь можем преследовать на мотоциклах нарушителей - также на мотоциклах. Останавливаем их, принимаем меры", - улыбается наш собеседник.
Первоначально в обязанности сотрудников ДПС на мотоциклах входит пресечение, выявление, документирование правонарушений среди участников дорожного движения, управляющих мототранспортом. "Игра в догонялки" - это уже вторично, при самых возмутительных случаях нарушения правил дорожного движения и отказа остановиться по требованию сотрудников полиции.
"Раньше, когда у нас не было службы мотоциклов, ПДД часто нарушали байкеры. Они могли вообще не ставить мотоциклы на регистрацию. Ну, для чего, если он может легко скрыться, не остановиться, и на автомобиле действительно сложно его преследовать? Теперь же ситуация другая", - говорит майор полиции Евгений Колосюк.
Он объясняет: когда полицейские преследуют мотоцикл на автомобиле, у водителя-нарушителя вырабатывается много адреналина, а это - большая вероятность того, что он совершит роковую для себя или для других участников движения ошибку на дороге.
"А мотоцикл у нас – это психологический фактор: нет смысла убегать, надо останавливаться", - на опыте свою теорию проверил командир батальона.
Как ведут себя мототуристы в Крыму
Сейчас на дороге тяжело найти мотоцикл, который не зарегистрирован, или его водителя без прав: "Уже все знают и понимают, что такие действия чреваты серьезными последствиями".
"Нам давно не попадались мотоциклы, у которых не было номеров, необходимых узлов или агрегатов. Сейчас такие неучтенные машины продаются в три раза дешевле. А те, которые были пойманы, помещены на стоянку. Раньше все думали, что можно такой "недоукомплектованный" байк купить и тебя не догонят, а сейчас уже точно догонят, и все об этом знают и думают", - убежден майор полиции.
Он говорит, что в последнее время много неприятностей приносят малолетние участники дорожного движения, подростки, ведущие себя несознательно, гоняющие без прав, защиты, не думающие ни о себе, ни о других.
"Это ежегодная борьба. Тут корень зла заключается, в первую очередь, в самих родителях. Ведь им эти мопеды покупают в большинстве случаев мамы и папы. Но за эти годы чувствуется влияние нашей работы, динамика профилактики нарушений и ДТП на мотоциклах положительная".
Точной статистики, кто больше нарушает на мопедах и байках – дети или взрослые – нет. Но в деревнях таких случаев больше.
"В глубинке и сейчас можно увидеть дедушку на трехколесном мотоцикле. Как правило, это не злостные нарушители, по мелочи - поворотник не включил, например. Мы таким престарелым водителям обычно помогаем до дома доехать".
Отдельная категория мотоциклистов в Крыму – туристы. Тут тоже бывает не все гладко. Кроме того, они не очень хорошо осознают сложность горных дорог полуострова, переменчивые погодные условия. Часто не хорошим образом себя показывают прокатчики мототранспорта.
"Предприниматели, которые предоставляют услуги проката мототранспорта, не удостоверяются в наличии водительских удостоверений соответствующей категории у того, кто арендует такой вид транспорта. Понятно, их цель - заработать. Но, должен сказать, что на ЮБК, где мопедистов обычно много, нерадивых водителей или пьяных за рулем выявляем мало. Бывают, попадаются водители без шлема, с мелкими нарушениями, но ситуация в общем стала получше".
По словам Евгения Колосюка, в этом году на мотоциклах туристов было меньше, чем в прошлом.
Жизнь на мотоцикле
Обычное утро сотрудника полиции, который служит в мотобате, начинается с экипировки, инструктажа, осмотра внешнего вида, проверки знания приказов и законов. Затем они согласно служебного задания направляются для выполнения поставленных задач в те или иные районы республики.
Работают на мотоциклах те сотрудники полиции, кому очень нравится этот вид транспорта. Конечно, все они имеют соответствующую категорию на право управления, кроме того, их обязательно ежегодно учат, повышая служебную квалификацию.
Инспектор ДПС отдельного специализированного батальона по Республике Крым лейтенант полиции Александр Буклана и работает на мотоцикле, и отдыхает на нем же.
"Нравится мне железный конь, на нем ощущения другие, описать их, пока не сядешь и не проедешься, невозможно. Очень приятно, как люди на дорогах на нас реагируют, улыбаются. Ну, красиво же!" - скромно, но не без внутренней гордости говорит он.
Отпуск и выходные Александр также проводит на мотоцикле. Уже своем собственном, домашнем: "Сложнее описать, куда я на нем в Крыму не езжу, чем те места, где уже побывал".
Такой огромный водительский мотоциклетный стаж дает ему полноценное право советовать тем, кто готов рассекать по крымским дорогам на двухколесном:
"Очень внимательным надо быть. Автомобилистам мотоциклы не всегда видны, поэтому яркая одежда, светоотражающие элементы должны быть в первую очередь. И защита – я даже не про шлем, это понятно. Обувь с защитой голеностопа, щитки. Хороши специальная поддержка пятки, спины – это все свободно продается в магазинах".
Еще он рекомендует все же не выезжать на дороги при дожде, сильном ветре, потому что мотоцикл, а тем более мопед – это транспортные средства, обладающие низкой степенью устойчивости. И еще один из бичей, часто приводящих к травмированию и даже гибели водителей мотосредств – желание проехать между близко едущими машинами в плотном потоке, а также отсутствие понимания, что у автомобилей, особенно с большими габаритами, есть свои "слепые зоны".
"Мы работаем ради того, чтобы снизить количество травмированных, погибших на дороге. Золотая мечта каждого сотрудника Госавтоинспекции - снизить все эти показатели к нулю", - Александр надвигает шлем, заводит свой полицейский мотоцикл и машет нам на прощание рукой в перчатке.
"До встречи на дорогах", - прощаемся и мы с ним.
