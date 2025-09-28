https://crimea.ria.ru/20250928/v-turtsii-proizoshlo-zemletryasenie-1149797609.html

В Турции произошло землетрясение

В воскресенье на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщили в управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). РИА Новости Крым, 28.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. В воскресенье на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщили в управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).По данным СМИ, подземные толчки ощутили жители Стамбула и Измира, а также провинции Кютахья. Очаг землетрясения залегал на глубине 8,46 км.15 сентября в восточной Турции произошло землетрясение магнитудой 3,8. По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 11 километров, в 30 километрах к юго-востоку от города Малатьи, с населением более 440 тысяч человек и в 19 км к северо-востоку от 13-тысячного населенного пункта Чели.11 сентября в центральной Турции также было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,1. Тремя днями ранее серию подземных толчков магнитудой до 5 баллов регистрировали в Турции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что ждет Камчатку после очередного сильного землетрясенияМощное землетрясение раз в 100 лет: ждать ли его в Крыму в 2027 годуВ Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4.6

