В Турции произошло землетрясение

В воскресенье на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщили в управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). РИА Новости Крым, 28.09.2025
2025-09-28T13:47
2025-09-28T13:47
турция
землетрясение
стихия
сейсмология
новости
в мире
происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. В воскресенье на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщили в управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).По данным СМИ, подземные толчки ощутили жители Стамбула и Измира, а также провинции Кютахья. Очаг землетрясения залегал на глубине 8,46 км.15 сентября в восточной Турции произошло землетрясение магнитудой 3,8. По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 11 километров, в 30 километрах к юго-востоку от города Малатьи, с населением более 440 тысяч человек и в 19 км к северо-востоку от 13-тысячного населенного пункта Чели.11 сентября в центральной Турции также было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,1. Тремя днями ранее серию подземных толчков магнитудой до 5 баллов регистрировали в Турции.
турция
турция, землетрясение, стихия, сейсмология, новости, в мире, происшествия
13:47 28.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. В воскресенье на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщили в управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
По данным СМИ, подземные толчки ощутили жители Стамбула и Измира, а также провинции Кютахья. Очаг землетрясения залегал на глубине 8,46 км.
"В Симаве, провинция Кютахья, произошло землетрясение магнитудой 5,4. В связи с землетрясением, которое ощущалось и в соседних провинциях, все команды AFAD и соответствующих учреждений приступили к обследованию территории", - сообщил Глава МВД Турции Али Ерликая в соцсетях.
15 сентября в восточной Турции произошло землетрясение магнитудой 3,8. По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 11 километров, в 30 километрах к юго-востоку от города Малатьи, с населением более 440 тысяч человек и в 19 км к северо-востоку от 13-тысячного населенного пункта Чели.
11 сентября в центральной Турции также было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,1. Тремя днями ранее серию подземных толчков магнитудой до 5 баллов регистрировали в Турции.
ТурцияЗемлетрясениеСтихияСейсмологияНовостиВ миреПроисшествия
 
