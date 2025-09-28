В Севастополь продолжают подвозить топливо

https://crimea.ria.ru/20250928/v-sevastopol-prodolzhayut-podvozit-toplivo-1149793731.html

СИМФЕРОПОЛЬ 28 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе в воскресенье с 10:00 заправить автомобиль бензином Аи-95 можно на 15 автозаправочных станциях города, подвоз топлива продолжается. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.В своем Telegram-канале он опубликовал адреса АЗС, где с утра 28 сентября можно заправиться бензином Аи-95:Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что правительство продлит запрет на экспорт бензина до конца года и введет эмбарго на вывоз дизтоплива для непроизводителей. Такие меры должны обеспечить нефтепродуктами внутренний рынок, пояснил он.Глава Крыма Сергей Аксенов в пятницу заявил, что на заправках Крыма к вечеру субботы появится бензин марки Аи-95, ситуация по Аи-92 должна нормализоваться максимум в течение десяти дней.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что будет с ценами на бензин в КрымуДефицит бензина: брокеры предлагают меры по стабилизации топливного рынкаЕсть ли в Крыму риски для отопительного сезона из-за дефицита топлива

