В Севастополь продолжают подвозить топливо - РИА Новости Крым, 28.09.2025
В Севастополь продолжают подвозить топливо
В Севастополь продолжают подвозить топливо - РИА Новости Крым, 28.09.2025
В Севастополь продолжают подвозить топливо
В Севастополе в воскресенье с 10:00 заправить автомобиль бензином Аи-95 можно на 15 автозаправочных станциях города, подвоз топлива продолжается. Об этом... РИА Новости Крым, 28.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ 28 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе в воскресенье с 10:00 заправить автомобиль бензином Аи-95 можно на 15 автозаправочных станциях города, подвоз топлива продолжается. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.В своем Telegram-канале он опубликовал адреса АЗС, где с утра 28 сентября можно заправиться бензином Аи-95:Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что правительство продлит запрет на экспорт бензина до конца года и введет эмбарго на вывоз дизтоплива для непроизводителей. Такие меры должны обеспечить нефтепродуктами внутренний рынок, пояснил он.Глава Крыма Сергей Аксенов в пятницу заявил, что на заправках Крыма к вечеру субботы появится бензин марки Аи-95, ситуация по Аи-92 должна нормализоваться максимум в течение десяти дней.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что будет с ценами на бензин в КрымуДефицит бензина: брокеры предлагают меры по стабилизации топливного рынкаЕсть ли в Крыму риски для отопительного сезона из-за дефицита топлива
севастополь
севастополь, михаил развожаев, бензин, топливо, топливо в крыму, новости севастополя, азс, общество
В Севастополь продолжают подвозить топливо

Подвоз бензина в Севастополь продолжается – Развожаев

09:56 28.09.2025 (обновлено: 09:57 28.09.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАвтомобильная заправка
СИМФЕРОПОЛЬ 28 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе в воскресенье с 10:00 заправить автомобиль бензином Аи-95 можно на 15 автозаправочных станциях города, подвоз топлива продолжается. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
В своем Telegram-канале он опубликовал адреса АЗС, где с утра 28 сентября можно заправиться бензином Аи-95:
  • Инкерман
  • улица Челюскинцев, 35
  • Городское шоссе, 15
  • улица Индустриальная, д. 10
  • улица Хрусталева, 78 а
  • Лабораторное шоссе, 111
  • улица Пожарова, 11
  • улица Сапунгорская, 32а
  • улица Колобова, 2
  • улица Семипалатинская, 35
  • село Верхнесадовое, справа от Севастополя
  • Гончарное
  • "Таврида" в обоих направлениях
  • Объездная
  • Соловьи
"Продолжается подвоз топлива в город", - добавил губернатор.
Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что правительство продлит запрет на экспорт бензина до конца года и введет эмбарго на вывоз дизтоплива для непроизводителей. Такие меры должны обеспечить нефтепродуктами внутренний рынок, пояснил он.
Глава Крыма Сергей Аксенов в пятницу заявил, что на заправках Крыма к вечеру субботы появится бензин марки Аи-95, ситуация по Аи-92 должна нормализоваться максимум в течение десяти дней.
