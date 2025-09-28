https://crimea.ria.ru/20250928/v-moldavii-zavershilis-vybory-v-parlament--lidiruet-oppozitsiya-1149810029.html

В Молдавии завершились выборы в парламент – лидирует оппозиция

В Молдавии завершились выборы в парламент – лидирует оппозиция - РИА Новости Крым, 28.09.2025

В Молдавии завершились выборы в парламент – лидирует оппозиция

Оппозиционный Патриотический блок набирает 39,37% голосов на парламентских выборах в Молдавии. У правящей партии "Действие и солидарность" - 33,09%. Об этом... РИА Новости Крым, 28.09.2025

2025-09-28T21:59

2025-09-28T21:59

2025-09-28T21:59

молдавия

в мире

выборы

политика

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1c/1149809913_0:154:3080:1887_1920x0_80_0_0_551e4ea7acdd67a9f5bfcfe99129a7c5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ 28 сен – РИА Новости Крым. Оппозиционный Патриотический блок набирает 39,37% голосов на парламентских выборах в Молдавии. У правящей партии "Действие и солидарность" - 33,09%. Об этом свидетельствуют данные ЦИК после подсчета 5,45% протоколов с участков, пишет РИА Новости.В Молдавии в воскресенье прошли досрочные парламентские выборы, депутатов избирают на следующие четыре года. Явка превысила 33,3%, поэтому они признаны состоявшимися.В Молдавии в воскресенье состоялись парламентские выборы. На территории республики открылись более 2,2 тысячи избирательных участков, еще 301 работали за рубежом, при этом в России — лишь два и всего 12 — в Приднестровье. На право попасть в парламент претендуют 15 партий, 4 блока и 4 независимых кандидата. Всего в парламенте 101 депутатское место.По данным молдавских властей, на выборах фиксировались различные нарушения, большая их часть касалась фотографирования избирательного бюллетеня и отсутствия избирателей в списках для голосования. По данным агентства "Sputnik Молдова", нарушения фиксировались на избирательных участках в Европе.Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов к выборам, правящая партия "Действие и солидарность" пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Кроме того, Кишинев хочет запретить протесты в течение 30 дней после выборов.Центральная избирательная комиссия в пятницу вечером исключила из предвыборной гонки оппозиционные партии "Великая Молдова" и "Сердце Молдовы".Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские РИА Новости Крым, "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — всего заблокировано более сотни каналов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250928/neizvestnye-soobschili-o-bombakh-v-uchastkakh-pmr-i-na-mostu-cherez-dnestr-1149806002.html

молдавия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

молдавия, в мире, выборы, политика, новости