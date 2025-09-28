https://crimea.ria.ru/20250928/v-kremle-otsenili-popytki-zelenskogo-vyglyadet-bravym-voyakoy-1149797835.html
В Кремле оценили попытки Зеленского выглядеть "бравым воякой"
В Кремле оценили попытки Зеленского выглядеть "бравым воякой"
2025-09-28T14:09
2025-09-28T14:09
2025-09-28T14:09
дмитрий песков
кремль
украина
владимир зеленский
коллективный запад
в мире
новости сво
политика
внешняя политика
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/09/1145546582_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1e331ffaa843474899ca9a0240191f0a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ 28 сен – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский пытается продемонстрировать европейцам, какой он "бравый вояка", но положение дел для Украины в зоне СВО, как и переговорные позиции Киева, ухудшаются с каждым днем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По мнению Пескова, в Киеве отдают себе отчет в этом, но "блефуют" и не идут по пути поиска мирных путей урегулирования конфликта.Ранее Минобороны РФ проинформировало, что Вооруженные силы России с начала года освободили более 4 714 квадратных километров территории в зоне СВО, взяв под контроль более 200 населенных пунктов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский готов покинуть постМожет ли Украина отвоевать что-то обратно – ответ Кремля "Бумажных медведей не бывает": в Кремле ответили на слова Трампа
В Кремле оценили попытки Зеленского выглядеть "бравым воякой"
