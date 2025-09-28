Рейтинг@Mail.ru
В Кремле оценили попытки Зеленского выглядеть "бравым воякой" - РИА Новости Крым, 28.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250928/v-kremle-otsenili-popytki-zelenskogo-vyglyadet-bravym-voyakoy-1149797835.html
В Кремле оценили попытки Зеленского выглядеть "бравым воякой"
В Кремле оценили попытки Зеленского выглядеть "бравым воякой" - РИА Новости Крым, 28.09.2025
В Кремле оценили попытки Зеленского выглядеть "бравым воякой"
Владимир Зеленский пытается продемонстрировать европейцам, какой он "бравый вояка", но положение дел для Украины в зоне СВО, как и переговорные позиции Киева,... РИА Новости Крым, 28.09.2025
2025-09-28T14:09
2025-09-28T14:09
дмитрий песков
кремль
украина
владимир зеленский
коллективный запад
в мире
новости сво
политика
внешняя политика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/09/1145546582_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1e331ffaa843474899ca9a0240191f0a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ 28 сен – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский пытается продемонстрировать европейцам, какой он "бравый вояка", но положение дел для Украины в зоне СВО, как и переговорные позиции Киева, ухудшаются с каждым днем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По мнению Пескова, в Киеве отдают себе отчет в этом, но "блефуют" и не идут по пути поиска мирных путей урегулирования конфликта.Ранее Минобороны РФ проинформировало, что Вооруженные силы России с начала года освободили более 4 714 квадратных километров территории в зоне СВО, взяв под контроль более 200 населенных пунктов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский готов покинуть постМожет ли Украина отвоевать что-то обратно – ответ Кремля "Бумажных медведей не бывает": в Кремле ответили на слова Трампа
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/09/1145546582_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_e4319a28fb739b4be5e6eabd195ebbb4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий песков, кремль, украина, владимир зеленский, коллективный запад, в мире, новости сво, политика, внешняя политика, новости
В Кремле оценили попытки Зеленского выглядеть "бравым воякой"

Обстановка в зоне СВО опровергает образ бравого вояки Зеленского – Песков

14:09 28.09.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ 28 сен – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский пытается продемонстрировать европейцам, какой он "бравый вояка", но положение дел для Украины в зоне СВО, как и переговорные позиции Киева, ухудшаются с каждым днем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Зеленский пытается демонстрировать европейцам, которые теперь будут выступать в роли "кормилицы", а также кураторов (Украины), что он такой бравый вояка. Между тем положение дел на фронтах свидетельствует об обратном. С каждым днем положение дел для Украины неумолимо ухудшается и с каждыми днем неумолимо ухудшаются переговорные позиции Украины", - сказал представитель Кремля в интервью журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.
По мнению Пескова, в Киеве отдают себе отчет в этом, но "блефуют" и не идут по пути поиска мирных путей урегулирования конфликта.
Ранее Минобороны РФ проинформировало, что Вооруженные силы России с начала года освободили более 4 714 квадратных километров территории в зоне СВО, взяв под контроль более 200 населенных пунктов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Зеленский готов покинуть пост
Может ли Украина отвоевать что-то обратно – ответ Кремля
"Бумажных медведей не бывает": в Кремле ответили на слова Трампа
 
Дмитрий ПесковКремльУкраинаВладимир ЗеленскийКоллективный ЗападВ миреНовости СВОПолитикаВнешняя политикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:35Машины вылетели на тротуар: два человека пострадали в ДТП в Симферополе
14:32"Ответ прилетит мгновенно": Лукашенко об угрозах НАТО сбивать самолеты РФ
14:23На Солнце произошла самая мощная вспышка за три месяца
14:09В Кремле оценили попытки Зеленского выглядеть "бравым воякой"
13:47В Турции произошло землетрясение
13:41Колоссальные потери: Киев в зоне СВО лишился еще 1500 боевиков
13:2714 человек задержаны по делам о смертельных отравлениях в Ленобласти
13:14Крымский мост – обстановка после возобновления движения
12:55В Крыму более 8 часов искали заблудившуюся в горах туристку
12:41На Украине разбиты ж/д подстанции для поставок оружия в Донбасс
12:3139 человек погибли в давке на предвыборном митинге в Индии
12:19Крымский мост открыли для проезда
12:13Удары по Украине сегодня: какие объекты ВСУ разбиты массированным огнем
12:0912 часов взрывов: на Украине полыхают 11 областей
11:58Крымский мост закрыт
11:29Бензин в Севастополе: сколько топлива Аи-92 и Аи-95 есть на заправках
11:2013 собак сгорели на пожаре в приюте
11:06Гуцул призвала молдаван голосовать против внешнего управления
10:45Россиян будут лишать водительских прав по медицинским показаниям
10:33Франция перебросила в Румынию 2400 солдат и военную технику
Лента новостейМолния